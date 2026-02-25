Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vì sao các chuyên gia da liễu khuyên không nên sơn móng tay?
Video Sức khỏe

Vì sao các chuyên gia da liễu khuyên không nên sơn móng tay?

Trang Châu - Bùi Oanh
25/02/2026 15:01 GMT+7

Đối với nhiều phụ nữ, việc làm móng gel giờ đây đã trở thành tiêu chuẩn của cái đẹp hiện đại. Tuy nhiên, theo chuyên trang The Independent, đằng sau lớp vỏ gương bóng bẩy là nguy cơ móng tay bị bào mòn và hư hại nghiêm trọng.

Trên thực tế, Margaret Dabbs - chuyên gia hàng đầu về chăm sóc chân và tay tại London chia sẻ, có không ít những câu chuyện "kinh hoàng" xung quanh việc làm móng gel, từ những trải nghiệm tại salon chuyên nghiệp cho đến các bộ dụng cụ tự làm tại nhà. Những hệ lụy thường gặp bao gồm tình trạng viêm nhiễm, nướu móng tay trở nên cực kỳ nhạy cảm, thậm chí là nhiễm trùng và hư hỏng cấu trúc móng vĩnh viễn. Đáng chú ý, bản thân lớp sơn gel không hoàn toàn là tác nhân duy nhất gây ra sự hủy hoại này. Sự hư tổn thường bắt nguồn từ sai lầm trong quy trình sơn, chất lượng sản phẩm không đảm bảo và đặc biệt là kỹ thuật tháo bỏ sơn thiếu khoa học của các kỹ thuật viên.

Vì sao các chuyên gia da liễu khuyên không nên sơn móng tay? - Ảnh 1.

Vì sao các chuyên gia da liễu khuyên không nên sơn móng tay?

