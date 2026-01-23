Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bác sĩ ơi: Sai lầm chữa trị nào khiến bệnh vảy nến trở nên trầm trọng hơn?
Bác sĩ ơi: Sai lầm chữa trị nào khiến bệnh vảy nến trở nên trầm trọng hơn?

Võ Hiếu
Võ Hiếu
23/01/2026 11:24 GMT+7

Vảy nến là bệnh da mạn tính, dễ tái phát và chịu nhiều tác động từ cách điều trị hằng ngày của người bệnh. Tuy nhiên, không ít trường hợp bệnh trở nên nặng hơn không phải do bản thân bệnh, mà xuất phát từ những sai lầm trong quá trình chữa trị như tự ý dùng thuốc, ngưng điều trị sớm hay tin theo các phương pháp truyền miệng. Nhận diện đúng những sai lầm này là bước quan trọng giúp người bệnh kiểm soát vảy nến an toàn và hiệu quả hơn.

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của ThS.BS Nguyễn Thùy Ái Châu, sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề “Sai lầm chữa trị nào khiến bệnh vảy nến trở nên trầm trọng hơn?”. Thông qua phân tích chuyên môn, bác sĩ giúp chỉ ra những cách điều trị sai lầm mà người bệnh thường mắc phải, lý giải vì sao các thói quen tưởng chừng vô hại lại khiến vảy nến bùng phát nặng hơn. 

Không chỉ dừng lại ở việc chỉ ra sai lầm, chương trình còn lý giải cơ chế khiến bệnh dễ tái phát, lan rộng và nặng hơn, đồng thời đưa ra những nguyên tắc điều trị đúng, giúp người bệnh kiểm soát vảy nến lâu dài, an toàn và nâng cao chất lượng cuộc sống.

bệnh vảy nến chữa trị bệnh vảy nến tắm nước lá bác sĩ ơi
