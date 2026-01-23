Bác sĩ ơi: Sai lầm chữa trị nào khiến bệnh vảy nến trở nên trầm trọng hơn?

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của ThS.BS Nguyễn Thùy Ái Châu, sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề “Sai lầm chữa trị nào khiến bệnh vảy nến trở nên trầm trọng hơn?”. Thông qua phân tích chuyên môn, bác sĩ giúp chỉ ra những cách điều trị sai lầm mà người bệnh thường mắc phải, lý giải vì sao các thói quen tưởng chừng vô hại lại khiến vảy nến bùng phát nặng hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc chỉ ra sai lầm, chương trình còn lý giải cơ chế khiến bệnh dễ tái phát, lan rộng và nặng hơn, đồng thời đưa ra những nguyên tắc điều trị đúng, giúp người bệnh kiểm soát vảy nến lâu dài, an toàn và nâng cao chất lượng cuộc sống.