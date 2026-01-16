Khi đối mặt với khủng hoảng tinh thần, không ít người lúng túng trước câu hỏi: nên đi khám bác sĩ tâm thần hay tìm đến chuyên gia trị liệu tâm lý? Uống thuốc hay chỉ cần được lắng nghe và tháo gỡ cảm xúc? Việc hiểu đúng vai trò của từng hình thức hỗ trợ không chỉ giúp người bệnh tiếp cận điều trị kịp thời, mà còn tránh bỏ lỡ “thời điểm vàng” trong chăm sóc sức khỏe tinh thần.
Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của TS.BS Nguyễn Thị Minh Tân, sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề “Khi nào nên khám bác sĩ tâm thần, khi nào nên gặp nhà trị liệu tâm lý?”. Thông qua phân tích chuyên môn, bác sĩ giúp phân biệt rõ vai trò của từng hình thức hỗ trợ sức khỏe tinh thần, chỉ ra những dấu hiệu cụ thể để người bệnh và gia đình lựa chọn đúng nơi thăm khám, từ đó tiếp cận điều trị kịp thời, phù hợp và hiệu quả hơn.
Giữa lúc tinh thần kiệt quệ, nhiều người không biết mình cần “uống thuốc” hay chỉ cần một cuộc trò chuyện đúng cách. Thực tế, mỗi lựa chọn đều có vai trò riêng. Nếu các triệu chứng đã ảnh hưởng rõ rệt đến giấc ngủ, ăn uống, sức khỏe và khả năng sinh hoạt hằng ngày, việc thăm khám bác sĩ tâm thần là cần thiết để được đánh giá và can thiệp y khoa kịp thời.
Ngược lại, khi khủng hoảng đến từ stress, bế tắc, mâu thuẫn nội tâm hay những va chạm trong công việc, hôn nhân, nhà trị liệu tâm lý sẽ là người đồng hành giúp gỡ rối cảm xúc và tìm lại hướng đi. Trong nhiều trường hợp, sự kết hợp giữa hai hướng tiếp cận này chính là con đường hồi phục toàn diện nhất cho người bệnh.
