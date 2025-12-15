Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bác sĩ ơi: Uống nước sao cho đủ?
Video Sức khỏe

Bác sĩ ơi: Uống nước sao cho đủ?

Lê Thắm - Dư Ngân
15/12/2025 06:00 GMT+7

Nhiều người vẫn tin rằng “khát thì uống”, nhưng thực tế thói quen uống nước sai cách rất phổ biến: uống quá ít, uống quá nhiều trong thời gian ngắn, uống dồn vào buổi tối, thay nước lọc bằng nước ngọt hoặc nước ép… Những quan niệm tưởng đúng như “uống nước trong khi ăn gây hại dạ dày” hay “cứ uống càng nhiều càng đẹp da” cũng khiến không ít người bối rối khi muốn xây dựng thói quen uống nước đúng.

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với chủ đề “Uống nước sao cho đủ?”, đồng hành cùng Bác sĩ CKI Đinh Ngọc Diệp – Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Bình Dân, sẽ giúp người xem hiểu cơ thể thật sự cần bao nhiêu nước, nên uống lúc nào, vì sao ban ngày uống nhiều – ban đêm uống ít, và liệu có nên uống nước trong khi ăn để tránh tình trạng mất nước.

Bác sĩ ơi: Cảnh báo mất nước khi ngồi điều hòa nhiều - Ảnh 1.

Bác sĩ ơi: Cảnh báo mất nước khi ngồi điều hòa nhiều

Bác sĩ cũng giải đáp thắc mắc nhiều người quan tâm: chỉ uống nước ngọt hay nước trái cây mà không uống nước lọc có gây hại không; uống sao cho đúng – đủ mỗi ngày; và món tráng miệng nên ăn trước hay sau bữa chính để hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

