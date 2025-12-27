Bác sĩ tiết lộ 'khung giờ vàng' cho cữ cà phê sáng

Bác sĩ Aniket Mule, chuyên gia tư vấn, nội khoa tại Bệnh viện KIMS (Ấn Độ) chia sẻ rằng cơ thể chúng ta tuân theo một nhịp điệu tự nhiên gọi là chu kỳ sinh học, để kiểm soát sự tỉnh táo. Ngay khi thức dậy, cortisol - hoóc môn tăng cường sự tập trung và năng lượng - đã ở mức cao. Nếu uống cà phê vào lúc này, caffeine không mang lại nhiều lợi ích. Nhưng chỉ vài tiếng sau - khi mức cortisol giảm xuống, não sẽ nhạy hơn với caffeine. Vì vậy, thời điểm uống cà phê có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể.

Theo bác sĩ Mule, uống cà phê trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 - 8 giờ có thể mang lại sự tăng cường ngắn hạn, nhưng cũng có thể làm tăng nguy cơ bồn chồn hoặc cảm giác mệt mỏi vào giữa buổi.

Uống cà phê trong khung giờ 9 - 11 giờ mang lại năng lượng ổn định hơn, khả năng tập trung và năng suất tốt hơn Ảnh: AI

"Khung giờ vàng" cho cữ cà phê sáng

Bác sĩ Mule cho biết: Khung giờ từ 9 đến 11 giờ sáng là khoảng thời gian mà mức cortisol giảm tự nhiên. Đây là lúc não trở nên nhạy hơn với caffeine. Uống cà phê trong khung giờ này mang lại năng lượng ổn định hơn, khả năng tập trung và năng suất tốt hơn mà không làm gián đoạn chu kỳ tỉnh táo tự nhiên của cơ thể. Điều này cũng ngăn chặn tình trạng buồn ngủ vào đầu giờ chiều mà nhiều người gặp phải nếu uống cà phê quá sớm.

Những điều cần lưu ý về thời điểm uống cà phê

Bác sĩ Mule nhấn mạnh mọi người nên lưu ý những điều sau đây:

Dựa vào thời điểm thức dậy: Cà phê hoạt động tốt nhất 2 - 3 tiếng sau khi thức dậy, chứ không phải ngay khi thức dậy, theo Indian Express.

Tránh uống cà phê quá nhiều lần: Quá nhiều cữ cà phê trong ngày sẽ không cải thiện sự tập trung, thường 2 tách là đủ, bác sĩ Mule nói.

Đừng uống cà phê khi bụng đói: Điều này có thể dẫn đến tình trạng trào ngược axit hoặc cảm giác "say cà phê" hoặc tim đập nhanh.

Tránh uống cà phê quá muộn: Uống cà phê sau 15 - 16 giờ có thể cản trở chất lượng giấc ngủ.

Bác sĩ Mule kết luận: Khi bạn uống cà phê phù hợp với đồng hồ sinh học của cơ thể, kết quả sẽ rất đáng lưu ý.