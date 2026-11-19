Tại hội nghị diễn ra ở bệnh viện này, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao quyết định bổ nhiệm bác sĩ chuyên khoa II Tô Việt Thanh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, giữ chức Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ chúc mừng bác sĩ Tô Việt Thanh được lãnh đạo Bộ Y tế tin tưởng giao trọng trách mới. Thứ trưởng đánh giá, bác sĩ Thanh là cán bộ trưởng thành qua nhiều vị trí công tác tại bệnh viện, có nền tảng chuyên môn trong lĩnh vực răng hàm mặt cùng kinh nghiệm quản lý.

PGS-TS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế (thứ tư từ phải qua), trao quyết định bổ nhiệm bác sĩ Tô Việt Thanh, giữ chức Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM ẢNH: BVCC

TS-BS Lê Trung Chánh, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, bác sĩ Tô Việt Thanh sẽ nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, cùng tập thể xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển, đáp ứng sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Y tế và kỳ vọng của toàn bệnh viện.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bác sĩ Tô Việt Thanh cảm ơn lãnh đạo Bộ Y tế, bệnh viện đã tin tưởng giao việc. Ông hứa sẽ cùng các khoa, phòng, trung tâm tham mưu và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn bệnh nhân; quan tâm đào tạo đội ngũ y bác sĩ và cải tiến quy trình, góp phần phục vụ người bệnh tốt hơn.

Tạo điều kiện để người làm việc có trách nhiệm được ghi nhận

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ chỉ đạo Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Chú trọng cao nhất về chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh. Phát triển các lĩnh vực phẫu thuật hàm mặt chuyên sâu, tái tạo vi phẫu, điều trị dị tật sọ mặt, ung thư vùng miệng - hàm mặt, phục hình và cấy ghép nha khoa. Chủ động tiếp cận công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trên cơ sở bằng chứng khoa học, điều kiện thực tiễn và quy định pháp luật.

Bác sĩ Tô Việt Thanh, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM ẢNH: BVCC

Bên cạnh đó, phát huy vai trò trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật. Quan tâm phát triển bác sĩ trẻ, kết nối chuyên môn với các cơ sở y tế.

Đổi mới quản trị bệnh viện theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả; sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản công, thực hiện nghiêm quy định về mua sắm, đấu thầu và hoạt động chuyên môn.

Tạo điều kiện để người giỏi được phát huy, người làm việc có trách nhiệm được ghi nhận…