Bác sĩ trẻ vùng cao được ghép thận thành công từ người hiến chết não

Ngày 9.2, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) thông tin về ca ghép thận thành công cho bác sĩ Sầm Thành Tài (dân tộc Thái), công tác tại trạm y tế miền núi ở Nghệ An.

Bác sĩ Sầm Thành Tài có sức khỏe ổn định sau ghép thận ẢNH: BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC CUNG CẤP

Bác sĩ Sầm Thành Tài (33 tuổi), người dân tộc Thái, quê tại bản Nhang Thắm, xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An. Bác sĩ Tài tốt nghiệp Đại học Y khoa Vinh năm 2019, là một trong số ít bác sĩ trẻ tham gia chương trình thu hút nhân lực y tế về cơ sở, nhận công tác tại Trung tâm Y tế Quỳ Hợp (Nghệ An), sau đó về công tác tại Trạm Y tế xã Châu Lộc và Trạm Y tế xã Nghĩa Xuân, nơi có nơi phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Cuối tháng 7.2025, bác sĩ Tài được phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối. Tháng 1.2026, anh Tài được các bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Đức ghép thận thành công. Thận ghép được nhận từ người hiến chết não.

Sau gần 1 tháng điều trị và theo dõi tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, sức khỏe bác sĩ Tài ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cho biết đã thực hiện hơn 2.000 ca ghép thận, tỷ lệ thận ghép hoạt động trên 10 năm sau ghép rất cao, hơn 95%. Việc theo dõi, điều trị sau ghép thận được bệnh viện duy trì nhiều năm với hàng ngàn lượt người/năm, là công tác chuyên môn quan trọng để kéo dài tuổi thọ của thận ghép, giúp người bệnh có chất lượng cuộc sống tốt, với tỷ lệ thận hoạt động trên 10 năm sau ghép rất cao.

Không chỉ thực hiện ghép thận thường quy với nhiều ca ghép thận từ người cho chết não, bệnh viện đã thực hiện các kỹ thuật ghép tạng khác như: ghép tim, ghép gan, ghép đa tạng; đã chuyển giao nhiều kỹ thuật ghép tạng cho các bệnh viện tuyến T.Ư và tuyến tỉnh.