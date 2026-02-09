Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ trẻ vùng cao được ghép thận thành công từ người hiến chết não

My Thảo
My Thảo
09/02/2026 10:56 GMT+7

Sau hơn 1 tháng được ghép thận từ người hiến chết não, bác sĩ Sầm Thành Tài, công tác tại miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An), đã bình phục.

Ngày 9.2, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) thông tin về ca ghép thận thành công cho bác sĩ Sầm Thành Tài (dân tộc Thái), công tác tại trạm y tế miền núi ở Nghệ An.

Bác sĩ trẻ vùng cao được ghép thận thành công từ người hiến chết não- Ảnh 1.

Bác sĩ Sầm Thành Tài có sức khỏe ổn định sau ghép thận

ẢNH: BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC CUNG CẤP

Bác sĩ Sầm Thành Tài (33 tuổi), người dân tộc Thái, quê tại bản Nhang Thắm, xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An. Bác sĩ Tài tốt nghiệp Đại học Y khoa Vinh năm 2019, là một trong số ít bác sĩ trẻ tham gia chương trình thu hút nhân lực y tế về cơ sở, nhận công tác tại Trung tâm Y tế Quỳ Hợp (Nghệ An), sau đó về công tác tại  Trạm Y tế xã Châu Lộc và Trạm Y tế xã Nghĩa Xuân, nơi có nơi phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Cuối tháng 7.2025, bác sĩ Tài được phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối. Tháng 1.2026, anh Tài được các bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Đức ghép thận thành công. Thận ghép được nhận từ người hiến chết não.

Sau gần 1 tháng điều trị và theo dõi tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, sức khỏe bác sĩ Tài ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cho biết đã thực hiện hơn 2.000 ca ghép thận, tỷ lệ thận ghép hoạt động trên 10 năm sau ghép rất cao, hơn 95%. Việc theo dõi, điều trị sau ghép thận được bệnh viện duy trì nhiều năm với hàng ngàn lượt người/năm, là công tác chuyên môn quan trọng để kéo dài tuổi thọ của thận ghép, giúp người bệnh có chất lượng cuộc sống tốt, với tỷ lệ thận hoạt động trên 10 năm sau ghép rất cao.

Không chỉ thực hiện ghép thận thường quy với nhiều ca ghép thận từ người cho chết não, bệnh viện đã thực hiện các kỹ thuật ghép tạng khác như: ghép tim, ghép gan, ghép đa tạng; đã chuyển giao nhiều kỹ thuật ghép tạng cho các bệnh viện tuyến T.Ư và tuyến tỉnh.

Tin liên quan

Phải ghép thận sau thời gian dài thức đêm, uống nước ngọt

Phải ghép thận sau thời gian dài thức đêm, uống nước ngọt

Chị T.T.N.T (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) vừa trải qua ca ghép thận sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Ca chết não hiến tạng thứ 100 tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ghép thận Chết não bác sĩ Trạm y tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận