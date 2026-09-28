Bác sĩ: Từ tuổi trung niên, nên làm 4 điều này để góp phần bảo vệ não bộ

Ông Bijendra Mohanty, bác sĩ tư vấn chuyên khoa thần kinh, Bệnh viện Narayana (Howrah, Ấn Độ), chỉ ra 4 yếu tố góp phần đáng kể vào nguy cơ suy giảm nhận thức hoặc sa sút trí tuệ, cần được đặc biệt lưu ý, theo Times of India (Ấn Độ).

Tập thể dục thường xuyên có thể tác động đến tình trạng viêm và các quá trình khác liên quan đến sức khỏe não bộ Ảnh: P.H tạo từ AI

Tập thể dục cũng là cách rèn luyện não bộ

Tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện thể lực tim mạch và lưu thông máu, đồng thời có thể tác động đến tình trạng viêm và các quá trình khác liên quan đến sức khỏe não bộ.

Bác sĩ Mohanty khuyến nghị nên hướng tới khoảng 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa mỗi tuần, kết hợp các bài tập tăng cường sức mạnh. Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc các hoạt động khác làm tăng nhịp tim đều có thể góp phần đạt mục tiêu vận động hằng tuần.

Giấc ngủ giúp não có thời gian “làm mới”

Trong khi ngủ, não diễn ra các quá trình giúp loại bỏ “chất thải chuyển hóa”, trong đó có amyloid-beta - một loại protein liên quan đến sự khởi phát bệnh Alzheimer. Bác sĩ Mohanty cho biết ngủ khoảng 7 - 8 giờ với chất lượng tốt mỗi đêm thường được xem là quan trọng đối với chức năng não khỏe mạnh.

Các vấn đề về giấc ngủ kéo dài cũng cần được lưu ý. Một tình trạng mà bác sĩ đặc biệt quan tâm là ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, trong đó tình trạng gián đoạn hô hấp lặp đi lặp lại có thể làm giảm nồng độ oxy và ảnh hưởng đến mạch máu. Những người thường xuyên ngáy to, thức giấc trong tình trạng thở hổn hển hoặc buồn ngủ quá mức vào ban ngày nên sớm trao đổi với bác sĩ.

Khi tuổi thọ ngày càng tăng, việc bảo vệ sức khỏe nhận thức trở nên quan trọng hơn ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Điều gì tốt cho tim cũng có thể bảo vệ não

Tăng huyết áp, tiểu đường, nồng độ cholesterol LDL cao, béo phì và hút thuốc có thể làm tổn thương mạch máu, đồng thời làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ do mạch máu và các dạng sa sút trí tuệ hỗn hợp.

Kiểm soát huyết áp và đường huyết, duy trì chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và bỏ thuốc lá có thể giúp giảm nguy cơ tim mạch, qua đó hỗ trợ sức khỏe não bộ về lâu dài.

Duy trì hoạt động trí não và đời sống xã hội

Đọc sách, học kỹ năng mới, giải câu đố, chơi nhạc cụ, trò chuyện và duy trì các mối quan hệ xã hội đều có thể kích thích hoạt động nhận thức, góp phần xây dựng “dự trữ nhận thức”, giúp não thích ứng tốt hơn với những thay đổi do tuổi tác hoặc bệnh lý.

Bác sĩ Mohanty cũng lưu ý, ngồi hơn 8 giờ mỗi ngày có liên quan đến các kết quả sức khỏe kém hơn, vì vậy việc thường xuyên đứng dậy và vận động trong ngày rất quan trọng.

Tóm lại, không có một thói quen đơn lẻ nào có thể ngăn ngừa sa sút trí tuệ. Tuy nhiên, những lựa chọn nhỏ trong lối sống từ nhiều năm trước khi các vấn đề về trí nhớ xuất hiện có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe não bộ khi về già.