Bác tin đồn Bệnh viện đa khoa TWG Long An bị giải thể

Ngày 24.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An khẳng định, BVĐK TWG Long An (tiền thân là Bệnh viện Sản - Nhi Long An, có địa chỉ tại P.7, TP.Tân An, Long An) vẫn hoạt động bình thường, không có chuyện bị giải thể như tin đồn thất thiệt.

"Ngày 26.12 tới đây, Bộ Y tế sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh Long An và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để bàn về các vướng mắc, khó khăn của BVĐK TWG Long An. Hiện nay, bệnh viện vẫn hoạt động bình thường", ông Phúc thông tin thêm.

PGS.TS.BS Bùi Quốc Thắng, chuyên gia các bệnh về nhi khoa, Phó trưởng Bộ môn hồi sức cấp cứu chống độc (ĐH Y dược TP.HCM), khám bệnh vào thứ 2 và thứ 6 hằng tuần tại Bệnh viện đa khoa TWG Long An ẢNH: BẮC BÌNH

Theo Sở Y tế Long An, BVĐK TWG Long An được thành lập trên cơ sở thuê lại toàn bộ hạ tầng y tế của tỉnh Long An, thuộc Dự án Bệnh viện Sản - Nhi Long An. Bệnh viện đưa vào hoạt động hồi tháng 7.2020, quy mô 500 giường nội trú, với tên gọi Bệnh viện Sản - Nhi Long An, đến cuối năm 2021 đổi tên thành BVĐK TWG Long An.

Do một số khó khăn khách quan, cuối năm 2023, BVĐK TWG Long An tạm dừng nhận bệnh nội trú. Đến tháng 6.2024, bệnh viện hoạt động khám chữa bệnh ổn định trở lại cho đến nay. Đây là bệnh viện tuyến cuối về sản - nhi của tỉnh Long An.

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Cao Minh, Tổng giám đốc BVĐK TWG Long An cho biết, ông rất bức xúc khi có dư luận rằng bệnh viện đang bị giải thể.

"Bệnh viện của chúng tôi đang trong quá trình đàm phán ký kết hợp đồng BHYT với Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An. Trong thời gian đàm phán này, Bệnh viện TWG vẫn trả tiền để bù vào phần chênh lệch trong cơ cấu giá dịch vụ dành cho người bệnh có BHYT, nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho người bệnh. Nhà đầu tư của bệnh viện là Công ty CP Thế Giới Kỹ Thuật đang tiếp tục đầu tư để sớm đưa Bệnh viện TWG Long An ổn định trở lại. Trong tháng qua, bệnh viện chúng tôi đã ký hợp đồng thêm được nhiều chuyên chuyên gia, bác sĩ hàng đầu về sản nhi… Tôi cũng không biết từ đâu mà có thông tin Bệnh viện TWG bị giải thể. Tôi sẽ yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh Long An làm rõ về tin đồn xấu độc này", ông Lê Cao Minh nói.