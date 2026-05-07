Bắc Trung bộ được bổ sung thành vùng động lực quốc gia

Tập trung phát triển các vùng động lực, cực tăng trưởng quan trọng

Quy hoạch tổng thể quốc gia xác định mục tiêu đến năm 2030 đưa VN trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đồng thời xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, tổ chức không gian phát triển quốc gia theo hướng hiệu quả, thống nhất và bền vững.

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD; năng suất lao động tăng trên 8,5%/năm; đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đạt trên 55%.

Quy hoạch cập nhật các động lực tăng trưởng mới gắn với định hướng phát triển ngành, lĩnh vực. Theo đó, phát triển nền công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế cao, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; phát triển khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn với chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh cao; phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, hiện đại theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh kinh tế nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh…

Về tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, định hướng là tập trung phát triển các vùng động lực, cực tăng trưởng quan trọng để hình thành các đầu tàu dẫn dắt sự phát triển của đất nước. Quy hoạch lần này đã điều chỉnh, mở rộng hợp lý 4 vùng động lực quốc gia, bao gồm: vùng động lực phía bắc, vùng động lực phía nam, vùng động lực miền Trung, vùng động lực đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời bổ sung vùng động lực Bắc Trung bộ để phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế của các khu vực gắn với khai thác hiệu quả không gian phát triển mới.

Ưu tiên hình thành các khu thương mại tự do, khu công nghệ cao và các mô hình khu chức năng để thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng cao. Phát triển các hành lang kinh tế Bắc - Nam, Đông - Tây và các vành đai kinh tế ven biển; ưu tiên một số hành lang kinh tế quan trọng; phát triển các vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ; hình thành bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia.

Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch ngành trong quý 2

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng đã được điều chỉnh kịp thời, cập nhật các quan điểm, mục tiêu, định hướng của văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương mới được ban hành. Trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, phương hướng phát triển và tổ chức không gian phát triển các ngành, lĩnh vực ở cấp độ quốc gia và cấp vùng.

Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch cao nhất, làm cơ sở để lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, thành phố; là căn cứ quan trọng để phân bổ nguồn vốn đầu tư công, thu hút và định hướng đầu tư tư nhân, FDI.

Phó thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp gắn với nội dung quy hoạch. Trước hết là khẩn trương tổ chức công bố, công khai quy hoạch đối với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt; tập trung bố trí nguồn lực, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả các nội dung của quy hoạch.

Khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030. Các bộ, địa phương tập trung hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh, thành phố gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong quý 2, đảm bảo tuân thủ tính thứ bậc, mối quan hệ giữa các quy hoạch đã được quy định tại luật Quy hoạch năm 2025.

Về cơ chế, chính sách, khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật có quy định liên quan đến quy hoạch, đảm bảo thống nhất với luật Quy hoạch năm 2025, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, nhất là sửa đổi luật Đất đai trong năm 2026…

Phó thủ tướng đề nghị các cơ quan của Đảng, Quốc hội, MTTQ VN và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp hiệu quả với Chính phủ, tăng cường giám sát thực thi công vụ, phản biện xã hội, góp phần tạo đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch 6 vùng.