Công an TP.HCM phá án 'thần tốc': Cướp giật chùn tay

Thời gian qua, Công an TP.HCM triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đấu tranh quyết liệt, từng bước kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm về trật tự xã hội (TTXH), đặc biệt tội phạm đường phố như trộm cắp, cướp giật tài sản, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Du khách đến TP.HCM cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng điện thoại chụp hình để lưu giữ khoảnh khắc đẹp tại trung tâm Q.1 ẢNH: NHẬT THỊNH

Con số đáng ấn tượng nhất trong năm 2024 là số vụ phạm tội về TTXH được kiềm chế, kéo giảm 7,24% so với năm 2023. Đây cũng chính là kết quả được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM ghi nhận, đánh giá là một trong 10 dấu ấn nổi bật năm 2024 của TP.HCM.

Tội phạm về TTXH được kiềm chế, kéo giảm

Tiếp xúc với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Bảo (62 tuổi, ở H.Bình Chánh) hành nghề chạy xe ôm được 40 năm. Điểm đậu xe bắt khách của ông thường ngày ở góc đường Trần Đại Nghĩa - Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1 cũ), H.Bình Chánh.



Trong thời gian chạy xe ôm, ông Bảo chứng kiến nhiều vụ trộm, cướp giật. Bản thân ông cảm thấy không an tâm khi chạy xe vào buổi tối; mỗi chuyến xe chở khách vào đêm khuya, di chuyển trên các cung đường lạ, vắng là nguy cơ rủi ro cao.

Song theo ông Bảo, hiện tình hình ANTT ở thành phố đã có những thay đổi, nạn trộm, cướp tài sản giảm rõ rệt.

Du khách nước ngoài đến TP.HCM còn đeo túi xách, máy ảnh mà không lo ngại bị cướp giật như trước đây ẢNH: NHẬT THỊNH

Được như hôm nay, ông Bảo cho rằng do những năm qua công an trấn áp tội phạm mạnh, xử lý nghiêm các tệ nạn do đó trộm, cướp cũng thuyên giảm.

"Lúc trước ra đường ban đêm sợ lắm, không biết bị cướp giật lúc nào, đến nay đã thay đổi nhiều rồi, đi lại cũng an tâm hơn. Lực lượng công an bây giờ tuần tra xuyên đêm nên trộm, cướp thấy chúng cũng rén", ông Bảo nói.

Tương tự, theo ông Ngô Văn Minh (57 tuổi, giữ xe cho một quán ăn ở xã Tân Kiên, H.Bình Chánh), công an khu vực thường lui tới thăm hỏi, trao đổi về vấn đề ANTT, khuyến cáo cũng như nhắc nhở chủ kinh doanh nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm.

Bản thân ông cũng được hướng dẫn cách phòng ngừa các thủ đoạn của kẻ gian, nâng cao tinh thần cảnh giác cao độ nên không ít lần phát hiện ngăn chặn kịp thời chiêu trò dàn cảnh trộm xe của tội phạm.

"Tối có lực lượng tham gia bảo vệ ANTT địa phương đi tuần nên mình cũng an tâm hơn. Trước đây, trộm cướp lộng hành lắm, nhưng bây giờ giảm nhiều rồi, cảm thấy rất bình yên", ông Minh nói.

Ngồi bán nước gần nhà trên đường Tân Hòa Đông (Q.6, TP.HCM), chị H. kể đã chứng kiến nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường. Trong đó, có trường hợp, nhiều năm trước, chị H. ngồi bán nước thì thấy có người phụ nữ đi bộ trên vỉa hè trước một chung cư trên đường Tân Hòa Đông. Lúc này, một người đàn ông chạy xe máy lên vỉa hè giật phăng chiếc điện thoại trên tay người phụ nữ. Tên trộm liền tăng ga bỏ chạy mất hút, cô gái vì quá hốt hoảng sợ chỉ la ú ớ.

Trường hợp khác, chị H. cũng chứng kiến kẻ cướp giật điện thoại người đi đường trên đường Tân Hòa Đông, rồi tăng ga tháo chạy về phía đường An Dương Vương. Nạn nhân đuổi theo tên cướp giật nhưng vô vọng...

"Trước đây, trộm, cướp lộng hành lắm. Bây giờ, người dân xài toàn điện thoại thông minh, gắn camera an ninh đầy đường. Cướp bữa trước, bữa sau bị công an bắt nên bây giờ chúng cũng ngán, ít manh động hơn", chị H. nói.

Anh K. (chồng chị H.) hành nghề chạy xe ôm công nghệ. Theo anh K., trước đây, đọc báo thấy nhiều thông tin tài xế xe ôm công nghệ trong đêm khuya bị cướp tài sản nên anh rất sợ. Có thời gian, anh nghỉ chạy buổi tối và chỉ chạy ban ngày cho an toàn. Thời gian gần đây, khi thấy tình hình ANTT ổn định hơn nên anh chạy xe lại buổi tối để tăng thêm thu nhập.

"Nhiều tuyến đường bây giờ buổi tối, công an lập chốt kiểm tra xử lý vi phạm, rồi tuần tra lưu động, ngăn ngừa các loại tội phạm nên mình cũng an tâm. Nói chung tình hình ANTT có những thay đổi nhiều so với trước đây", anh K. nhìn nhận.

Công an phá án nhanh nên người dân an tâm

Chị Trần Thị Mỹ Hạnh, chủ nhà trọ cho thuê trên đường Liên Khu 5-6, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, cho hay bản thân rất phấn khởi về chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn nơi chị sống.

Hằng ngày, đặc biệt các lễ, tết công tác ANTT lại được lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, nhất vào buổi tối khiến người dân thấy an tâm hơn.

Hệ thống camera an ninh ở Công an P.An Phú Đông (Q.12) khi nào cũng có cán bộ theo dõi, nắm bắt tình hình ANTT trên địa bàn ẢNH: TRẦN KHA

"Ở đây, chúng tôi có việc gì cần phản ánh, như vấn đề mất ANTT gọi điện là công an cử người xuống giải quyết ngay. Những việc cự cãi, đánh nhau ngoài đường tưởng chừng chuyện vặt, nhưng nếu không can thiệp kịp thời có thể dẫn đến hậu quả lớn", chị Hạnh chia sẻ.

Cũng theo chị Hạnh, để thông tin được người dân nắm bắt kịp thời, giải quyết nhanh chóng các sự vụ xảy ra trên địa bàn, người dân trong tổ của chị lập ra một nhóm riêng trên Zalo.

Nhóm này bao gồm những người dân sống trên địa bàn của tổ, rồi có cả công an khu vực, tổ trưởng, khu phố và các ban ngành liên quan... Khi có thắc mắc hoặc thông tin cần tuyên tuyền, phản ánh, người dân sẽ gửi thông tin vào nhóm để mọi người biết và tương tác, giải quyết.

Đây cũng là cầu nối giúp thông tin phản ánh người dân đến cơ quan chức năng sớm nhất và ngược lại để được giải quyết một cách nhanh nhất và cũng là một kênh phòng ngừa tội phạm một cách hiệu quả.

Bà Huỳnh Thị Âu cũng ở đường Liên khu 5-6 (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) cho biết, trước đây, khu trọ của bà cũng xảy ra không ít vụ trộm cắp. Các trường hợp bị mất trộm bà đều có trình báo với cơ quan chức năng địa phương. Nhưng khổ nỗi trước đây, nhiều cái như hình ảnh, thông tin kẻ trộm không có, gây hạn chế, khó khăn cho công an điều tra, nên khi bị mất tài sản người thuê trọ gần như không thể lấy lại được tài sản.

Bà Huỳnh Thị Âu cảm thấy an tâm vì nhiều vụ trộm, lừa đảo công an vào cuộc truy bắt chưa đầy 24 giờ ẢNH: TRẦN KHA

Thấy được bất lợi đó cũng như được địa phương vận động, bà Âu cho lắp thêm camera an ninh quanh khu trọ và áp phích cảnh báo trộm, cướp giật. Công an địa phương tổ chức các buổi trao đổi, trò chuyện cùng người thuê trọ để nâng cao tinh thần đề cao cảnh giác, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm. Nhờ tinh thần đề cao cảnh giác của người dân đã mang lại hiệu quả thiết thực tại khu trọ.

"Hiện chúng tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Không chỉ khu trọ của chúng tôi mà ở những nơi khác gần đây giờ cũng vậy, bình yên hơn. Có vụ trộm, lừa đảo nào là công an vào cuộc bắt liền, trong đó có vụ chưa đầy 24 giờ nghi phạm đã bị bắt", bà Âu nhìn nhận... (còn tiếp)