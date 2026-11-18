Thông điệp từ cô giáo chủ nhiệm

Chị Chu Hồng Vinh, phụ huynh có con gái đang học lớp 7, chia sẻ với PV Báo Thanh Niên câu chuyện khá thú vị về việc "quét nhà" của con và bạn bè.

Sau giờ ăn trưa tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (P.Tân Định, TP.HCM), cô bảo mẫu quét nhà, HS giúp cô lau bàn, xếp ghế, lau chén đĩa… ẢNH: THÚY HẰNG

Sau buổi họp phụ huynh đầu năm với giáo viên (GV) chủ nhiệm, chị thấy rất vui và an tâm vì cô giáo rất tâm lý. Cô nhận xét: "Các con rất ngoan, chăm học, đoàn kết, nhưng chỉ có 6/34 bạn biết quét nhà".

Theo chị Vinh, rất lâu rồi, chúng ta không được nghe những lời nhận xét bạn này biết quét nhà, bạn kia trồng cây giỏi, bạn nọ trực nhật lau bảng rất sạch sẽ… trong môi trường học đường. Những bảng xếp hạng thành tích, giải thưởng, thư khen của học sinh (HS) có vẻ quen thuộc và được nhiều người chú ý hơn. Chính vì vậy, thật thú vị khi một GV chủ nhiệm trong ngôi trường toàn những HS giỏi lại quan tâm tới việc em nào biết quét nhà.

Đằng sau những chữ "biết quét nhà" còn là thông điệp cô giáo muốn gửi gắm, mong đợi ở những em HS. Ở bất cứ thời đại nào, không chỉ cần nỗ lực rèn luyện về mặt học thuật, các em còn phải cố gắng lao động, rèn luyện kỹ năng sống, sự tự lập, ý thức kỷ luật, tinh thần biết sống vì người khác.

Bài học quét nhà - rèn luyện nhân cách

Năm 2019, người viết tham gia chương trình Đồng sáng tạo tri thức do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức tại Nhật Bản. Trong khuôn khổ chương trình, chúng tôi đến thăm Trường ĐH Fukuoka.

HS tham gia “một ngày làm cô bảo mẫu”, chia cơm trong giờ ăn bán trú ẢNH: THÚY HẰNG

Trò chuyện với GS Hitoshi Sato, ông cho hay từ khi còn rất nhỏ, mọi trẻ em tại Nhật đã được giáo dục làm sao để giữ không gian xung quanh luôn sạch sẽ. Mỗi em phải thay giày trước khi vào lớp, thay giày khác để vào toilet, hay ra sân bóng. Việc trực nhật là một điều hiển nhiên với tất cả HS ở đất nước này từ cấp tiểu học. Các bạn luân phiên làm sạch lớp học, sắp xếp bàn ghế, dọn tủ giày, hành lang… trước giờ học. GS Sato kể con gái ông bắt đầu quét nhà vào năm học lớp 3. Có một tinh thần mà người Nhật luôn ghi nhớ, đó là việc dọn dẹp phải được học trước tiếng Nhật và các môn văn hóa. Dọn dẹp không chỉ làm cho mọi thứ sạch hơn, mà còn nâng cao tinh thần của mỗi người.

Với những HS thế hệ 8X, 9X chúng tôi ngày trước, trực nhật mỗi ngày đi học là điều rất quen thuộc. Bạn lau bảng, bạn cắm lại bình hoa, xếp khăn trải bàn cô giáo, bạn xếp bàn ghế thẳng hàng, bạn quét phòng học. Sau giờ học, nhiều bạn về nhà giúp cha mẹ nấu cơm, quét dọn nhà cửa, có bạn còn phụ cha mẹ buôn bán rồi học bài, ôn bài.

HS bây giờ rất giỏi, nhiều em có thành tích rất đáng ngưỡng mộ từ tiểu học, THCS nhưng không phải phụ huynh và GV nào cũng quan tâm đến việc các em biết tự làm những công việc đơn giản như quét nhà, phụ giúp ba mẹ... Chính vì vậy "bài học quét nhà" mà cô chủ nhiệm nhắc đến hay việc nhiều phụ huynh có điều kiện, nhưng vẫn dạy con em mình biết làm những việc nhỏ như rửa chén, quét nhà, nấu những món đơn giản... là điều đáng quý.

Nhiều lần tới các trường tiểu học của TP.HCM, tôi rất thích quan sát cách HS xếp hàng lấy đồ ăn, khi ăn không để rơi vãi ra bàn và ra sàn. Sau giờ ăn, các em giúp bảo mẫu xếp bàn ghế, lau bàn... Cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (P.Tân Định), cho biết mỗi giờ ăn bán trú cũng là lúc HS được học và thực hành nhiều bài học nhỏ.

Học cách quét nhà để làm sạch nơi mình ở, từ đó biết bảo vệ không gian sống, trân trọng sức lao động của những người đang lặng lẽ giữ gìn cho thành phố xanh, để sống có trách nhiệm, kỷ luật sẽ trở thành bài học lớn, đi theo mỗi đứa trẻ tới suốt cuộc đời.