Phát biểu truyền cảm hứng của tiến sĩ trẻ về 50 năm thành phố mang tên Bác

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt, Trưởng nhóm nghiên cứu Viện công nghệ vật liệu tiên tiến, ĐH Quốc gia TP.HCM, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2025, cho biết rất vinh dự, hạnh phúc và tự hào khi được đại diện cho thế hệ trẻ TP.HCM phát biểu trong sự kiện có ý nghĩa lịch sử này.

Tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 thành phố Sài Gòn - Gia định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (sáng 2.7) ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nơi nuôi dưỡng khát vọng và hoài bão cống hiến của thế hệ trẻ

Thay mặt thế hệ trẻ hôm nay, tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã sống, chiến đấu, lao động và sáng tạo bằng tất cả tình yêu, trách nhiệm đối với mảnh đất vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những cống hiến, hy sinh và nỗ lực bền bỉ ấy đã tạo dựng nền tảng để thế hệ trẻ hôm nay được sống, làm việc và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Không sinh ra ở TP.HCM nhưng được thành phố nuôi dưỡng ước mơ và trao nhiều cơ hội từ những năm tháng còn ngồi trên giảng đường đại học đến khi trở thành nhà khoa học trẻ và vinh dự là gương Công dân trẻ tiêu biểu của TP.HCM, tại buổi lễ ý nghĩa kỷ niệm 50 thành phố Sài Gòn - Gia định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt xúc động kể: "Gần 20 năm trước, tôi đến TP.HCM với hành trang của một người trẻ mang theo nhiều ước mơ, khát vọng và cả những bỡ ngỡ. Nhưng thành phố đã rộng mở vòng tay đón nhận tôi bằng những cơ hội học tập, nghiên cứu, rèn luyện và trưởng thành. Tại nơi đây, tôi được lớn lên trong môi trường giàu khát vọng đổi mới, được tiếp cận các phòng thí nghiệm, các nhóm nghiên cứu và từng bước thực hiện những công trình khoa học đầu tiên của mình. Chính từ thành phố này, tôi đã nuôi dưỡng niềm đam mê với nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến và y học chính xác - một lĩnh vực khoa học công nghệ hiện đại, có nhiều tiềm năng nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị và cá thể hóa phác đồ điều trị cho người bệnh ung thư".

Tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt cho biết hạnh phúc của một người trẻ không chỉ nằm ở việc chinh phục những đỉnh cao tri thức, mà còn ở cơ hội mang những tri thức ấy trở về phụng sự nơi đã nuôi dưỡng ước mơ của mình ẢNH: NVCC

Tiến sĩ trẻ cho biết những nỗ lực trong nghiên cứu của mình đã mang lại nhiều kết quả khoa học được cộng đồng học thuật quốc tế ghi nhận, với gần 50 bài báo được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín. Tuy nhiên, với anh, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở những bài báo công bố mà còn ở việc các kết quả nghiên cứu của mình có tiềm năng ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Trên hành trình theo đuổi đam mê khoa học, anh Đạt may mắn nhận được sự đồng hành của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngày càng hoàn thiện và những cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

"Quan trọng hơn cả, tôi luôn cảm nhận được niềm tin, sự quan tâm và kỳ vọng mà thành phố dành cho thế hệ trẻ. Chính niềm tin ấy đã trở thành động lực để chúng tôi không ngừng học tập, rèn luyện và nhận thức rằng mỗi thành quả đạt được đều cần hướng tới việc đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước", tiến sĩ Đạt chia sẻ.

Không những thế, anh Đạt cho biết thành phố còn bền bỉ vun đắp trong thế hệ trẻ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh dấn thân và khát vọng cống hiến. Thông qua những hoạt động Đoàn - Hội - Đội, các phong trào tình nguyện, thanh niên của thành phố được trao cơ hội để trưởng thành, được khích lệ dấn thân, được học cách sống vì cộng đồng và hiểu rằng giá trị của tri thức chỉ thật sự trọn vẹn khi được dùng để phụng sự Tổ quốc, thành phố và nhân dân.

Được cống hiến cho thành phố mang tên Bác là niềm tự hào

Sau cơ hội học thạc sĩ ở nước ngoài, anh Đạt đã lựa chọn trở về thành phố để tiếp tục nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn và cống hiến.

Bởi anh luôn tin rằng: "Hạnh phúc của một người trẻ không chỉ nằm ở việc chinh phục những đỉnh cao tri thức, mà còn ở cơ hội mang những tri thức ấy trở về phụng sự nơi đã nuôi dưỡng ước mơ của mình. Học tập, nghiên cứu và cống hiến cho thành phố mang tên Bác và cho đất nước vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm mà tôi luôn trân trọng. Đó cũng là cách tôi và nhiều bạn trẻ hôm nay mong muốn tri ân thành phố mang tên Bác - bằng tinh thần học tập không ngừng, bằng lao động sáng tạo và bằng những đóng góp thiết thực cho tương lai của thành phố và của đất nước".

Tiến sĩ trẻ cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực hơn trên con đường nghiên cứu khoa học, tiếp tục phát triển các nghiên cứu của mình để nâng cao chất lượng của các kết quả nghiên cứu, từ đó mở ra cơ hội đưa các kết quả đến gần hơn với thực tiễn ẢNH: NVCC

Chứng kiến thành phố từng ngày đổi mới, tiến sĩ trẻ cho biết càng thêm yêu và tự hào về mảnh đất nghĩa tình này. Mỗi công trình hiện đại được đưa vào sử dụng, mỗi bước tiến trong khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế hay chuyển đổi số đều cho mỗi người trẻ của thế hệ hôm nay cảm nhận rõ khát vọng không ngừng vươn lên của thành phố.

"Tôi tự hào khi được sống trên mảnh đất hội tụ những dòng chảy văn hóa từ khắp mọi miền đất nước, luôn rộng mở đón nhận những con người mang theo ước mơ và khát vọng cống hiến. Và càng tự hào hơn khi trong suốt chặng đường phát triển của đất nước, TP.HCM luôn tiên phong đổi mới, sáng tạo, hội nhập, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, khoa học công nghệ và trở thành nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục bước đi trên con đường mà Bác Hồ và các thế hệ đi trước đã mở ra", tiến sĩ Đạt tự hào nói.

Trước những cơ hội lớn lao và yêu cầu đặt ra cho thành phố trong kỷ nguyên phát triển mới, đại diện thế hệ trẻ, tiến sĩ Đạt bày tỏ: "Tôi và thế hệ trẻ thành phố tiếp tục không ngừng học tập, rèn luyện, nghiên cứu, làm chủ khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế; chủ động hiến kế, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo và dấn thân tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn của thành phố. Chúng tôi nguyện kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, góp phần xây dựng thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu ngày càng phát triển ngang tầm các đô thị trong khu vực và trên thế giới".

Sau lễ kỷ niệm, chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, anh Đạt cho biết ngọn lửa nhiệt huyết và quyết tâm cống hiến trong anh càng được thôi thúc hơn nữa. Anh nói: "Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn trên con đường nghiên cứu khoa học, tiếp tục phát triển các nghiên cứu của mình để nâng cao chất lượng của các kết quả nghiên cứu, từ đó mở ra cơ hội đưa các kết quả đến gần hơn với thực tiễn. Đặc biệt, tôi mong muốn tiếp tục hướng dẫn và truyền cảm hứng nghiên cứu cho các bạn trẻ, giúp các bạn trẻ tạo được niềm đam mê nghiên cứu khoa học, đóng góp một phần nhỏ công sức của thế hệ trẻ vào sự phát triển vươn mình của thành phố".