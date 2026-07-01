Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng đưa tri thức Việt vươn tầm thế giới

Tự tin khẳng định trí tuệ Việt

Là một người Việt trẻ đang giảng dạy và nghiên cứu ở nước ngoài, anh Lê Huỳnh Minh Triết, giáo sư bậc 1 tại Đại học Adelaide (Úc), đặc biệt tâm đắc với lời nhắn gửi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học - công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Anh Minh Triết chia sẻ: "Tôi cảm nhận trong bài phát biểu chỉ đạo không chỉ là niềm tin lớn lao dành cho thế hệ trẻ, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người phải biến niềm tin ấy thành năng lực, sản phẩm và những giá trị cụ thể cho đất nước. Quan điểm thanh niên học tập không chỉ để có bằng cấp, mà còn để làm việc, sáng tạo, làm chủ cuộc sống và phụng sự Tổ quốc đã "chạm" đến tôi, đồng thời tiếp thêm động lực trên hành trình tôi đang theo đuổi".

Có cơ hội giảng dạy nhiều sinh viên đại học, học viên cao học và hướng dẫn nghiên cứu sinh Việt Nam tại Úc, anh Triết nhận thấy khi được tạo điều kiện học tập, kết nối và thử sức với những bài toán thực tiễn, thanh niên Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những kết quả có giá trị trong môi trường quốc tế. Nhiều bạn trẻ Việt Nam trong nhóm của anh đã tham gia phát triển thành công các công cụ tự động phát hiện và đánh giá lỗ hổng bảo mật trong những dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tại Úc, đồng thời đóng góp vào các công bố khoa học quốc tế có chất lượng.

Tốt nghiệp tiến sĩ với luận án xuất sắc khi mới 27 tuổi, nay ở tuổi 31, anh Lê Huỳnh Minh Triết (bìa trái) là giáo sư bậc 1 tại Đại học Adelaide, Úc ẢNH: NVCC

"Nhìn lại chặng đường đó, tôi cảm thấy tự hào vì mình có thể đóng góp một phần nhỏ vào việc lan tỏa tri thức và khẳng định năng lực của người trẻ Việt Nam", anh Triết nói và cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu xây dựng, ứng dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo, bao gồm mô hình ngôn ngữ lớn, nhằm phát hiện, đánh giá và khắc phục lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống phần mềm của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Anh cũng hạ quyết tâm đưa những tri thức, phương pháp và công nghệ mới này đến gần hơn với sinh viên và các nhà nghiên cứu tại Việt Nam.

Bên cạnh công việc tại Úc, anh Triết luôn chú trọng duy trì và mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục trong nước. Những hợp tác này đã bước đầu tạo ra các công trình được gửi đăng và công bố tại những hội nghị, tạp chí quốc tế chất lượng trong ngành. Gần đây, anh tham gia quá trình phối hợp với ĐH Bách khoa Hà Nội đưa Hội nghị quốc tế uy tín hàng đầu EASE về tổ chức tại Việt Nam vào năm 2027. Anh kỳ vọng sự kiện sẽ là cú hích và mở ra thêm cơ hội để sinh viên, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước gặp gỡ, trao đổi và hợp tác trực tiếp với cộng đồng chuyên gia công nghệ phần mềm trên toàn thế giới.

"Với tôi, lan tỏa tri thức Việt không chỉ nằm ở những công trình nghiên cứu có chất lượng, mà còn ở việc tạo ra môi trường và bệ phóng để cộng đồng trí thức Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, phát huy năng lực, hiện thực hóa khát vọng và tự tin khẳng định trí tuệ nước nhà trên trường quốc tế", anh Triết tâm huyết nói.

Tạo ra những doanh nghiệp đủ năng lực cạnh tranh quốc tế

Không chỉ ở xứ người, những bạn trẻ trong nước cũng đang miệt mài trên hành trình đưa trí tuệ Việt vươn tầm thế giới. Một trong những thanh niên đầy tâm huyết đó là anh Nguyễn Hồng Huy, Giám đốc Công ty TNHH Sô Cô La Hallelu.

Anh Huy cho biết sau khi lắng nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, điều khiến anh ấn tượng nhất là thông điệp về một thế hệ thanh niên Việt Nam phải làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh, khoa học - công nghệ và khát vọng vươn lên. Đó cũng chính là con đường mà công ty khởi nghiệp của anh đã theo đuổi suốt 8 năm qua.

Không chọn con đường nhập khẩu công nghệ, anh Nguyễn Hồng Huy kiên trì nghiên cứu, tự thiết kế hệ thống máy móc, làm chủ quy trình sản xuất ẢNH: NVCC

Anh Huy khởi nghiệp từ tình yêu với hạt ca cao Việt Nam và khát vọng tạo nên một thương hiệu chocolate mang đẳng cấp quốc tế. Không chọn con đường nhập khẩu công nghệ, anh cùng đồng đội kiên trì nghiên cứu, tự thiết kế hệ thống máy móc, làm chủ quy trình sản xuất và từng bước xây dựng một thương hiệu "Made in Vietnam" bằng trí tuệ của người Việt. Hành trình ấy có rất nhiều khó khăn, nhưng càng thử thách, anh càng tin rằng: "Người trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể sáng tạo ra những sản phẩm đủ sức cạnh tranh với thế giới".

"Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp thêm cho tôi niềm tin và động lực rằng đây là thời điểm để thanh niên dám nghĩ lớn, dám đổi mới và dám đưa trí tuệ Việt Nam ra quốc tế", anh Huy tâm đắc và cho biết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào nghiên cứu công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và mở rộng thị trường toàn cầu.

"Bản lĩnh của thanh niên Việt Nam không chỉ được thể hiện bằng khát vọng, mà bằng những sản phẩm cụ thể, những doanh nghiệp Việt có năng lực cạnh tranh quốc tế và tinh thần không ngừng chinh phục những đỉnh cao mới. Đó cũng là cách thế hệ trẻ hôm nay góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế và sáng tạo của thế giới", anh Huy chia sẻ.

Hay từ giảng đường đại học, có những sinh viên như Thái Nguyễn Đăng Khoa (Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Cán bộ TP.HCM) mang khát vọng hội nhập quốc tế để góp phần lan tỏa hình ảnh thế hệ thanh niên Việt Nam thời đại mới.

Thái Nguyễn Đăng Khoa (thứ 2 từ phải sang) mang khát vọng hội nhập quốc tế để góp phần lan tỏa hình ảnh thế hệ thanh niên Việt Nam thời đại mới ẢNH: NVCC

Khi được nghe những lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Khoa thực sự tự hào vì cảm nhận rất sâu sắc sự tin tưởng mà Đảng, Nhà nước dành cho thế hệ trẻ. "Đó không chỉ là sự kỳ vọng vào năng lực của thanh niên mà còn là niềm tin rằng người trẻ sẽ là lực lượng tiên phong trong học tập, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập. Được trao niềm tin ấy là động lực để tôi và các bạn trẻ không ngừng nỗ lực rèn luyện, học tập và cống hiến nhiều hơn", Khoa khẳng định.

Là người trẻ luôn yêu thích và mong muốn có cơ hội giao lưu, hội nhập quốc tế, Khoa đặc biệt tâm đắc với thông điệp "Mỗi thanh niên Việt Nam khi bước ra thế giới phải là một hình ảnh đẹp của đất nước: tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách, sâu sắc về văn hóa, trách nhiệm với Tổ quốc và thân thiện với bạn bè quốc tế". Khoa tin rằng đó chính là hình mẫu mà thế hệ thanh niên Việt Nam trong thời đại mới phải hướng tới, không chỉ giỏi ngoại ngữ, mà còn phải mang tư duy không ngừng học hỏi, làm giàu tri thức, nâng cao năng lực thích ứng và sẵn sàng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam đến với thế giới.

"Bản thân tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho việc học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng số và kiến thức chuyên môn, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại thanh niên để có thêm cơ hội học hỏi, đóng góp và quảng bá hình ảnh đất nước. Tôi tin rằng cách thiết thực nhất để đáp lại niềm tin của Đảng và Nhà nước là không ngừng hoàn thiện bản thân, để mỗi lần giao lưu với bạn bè quốc tế đều có thể góp phần lan tỏa hình ảnh một thế hệ thanh niên Việt Nam trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm và giàu khát vọng vươn lên", Khoa bày tỏ quyết tâm.