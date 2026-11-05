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    Bàn chải điện có dùng lâu hơn bàn chải thường không?

    Bàn chải điện có dùng lâu hơn bàn chải thường không?

    Trang Châu
    Trang Châu
    Hiệp hội Nha khoa Mỹ, gọi tắt là ADA, khuyên thay bàn chải sau mỗi ba đến bốn tháng, hoặc sớm hơn nếu lông đã xơ hay xòe. Lý do rất đơn giản: hiệu quả làm sạch của bàn chải giảm dần khi lông bị mòn.

    Hãy cầm bàn chải lên nhìn kỹ: nếu lông đã xòe, hoặc đã quá ba đến bốn tháng, đó là lúc cần thay.Bài hướng dẫn của Cleveland Clinic giải thích rằng hàng nghìn nhịp chải qua lại ngày này qua ngày khác làm sợi lông không còn đứng thẳng, nên gạt mảng bám kém hơn, có thể dẫn tới sâu răng và viêm lợi. 

    Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cũng cho biết bệnh lợi do mảng bám tích tụ trên răng: nếu không được chải và làm sạch kẽ răng đều đặn, mảng bám sẽ dày lên và kích ứng lợi. Nói cách khác, bàn chải cũ khiến công sức chải răng của bạn bị lãng phí một phần. Nha sĩ Sonoko Nakasato của Cleveland Clinic còn chỉ ra một tác hại ít người để ý. Khi lông bàn chải đã xơ, động tác chải trở nên thô ráp hơn, có thể mài mòn men răng là lớp ngoài cùng của răng, thậm chí mài cả phần lợi, lâu dần dẫn tới tụt lợi.

    Bàn chải điện có dùng lâu hơn bàn chải thường không? - Ảnh 1.

    Bàn chải điện có dùng lâu hơn bàn chải thường không?

     

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