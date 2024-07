Bắn cung lĩnh ấn tiên phong: Lộ diện các đối thủ cực mạnh của Ánh Nguyệt và Quốc Phong

Không thể đáp ứng xuể nhu cầu xem lễ khai mạc Olympic

Cuộc họp báo do ông Tony Estanguet, Trưởng BTC Paris 2024 chủ trì tại Trung tâm báo chí ở Palais des Congrès (Porte Maillot) vào ngày 24.7 đã giải đáp nhiều thắc mắc về lễ khai mạc, công tác an ninh và an toàn, công tác y tế, việc tổ chức trao huy chương cho VĐV, vấn đề giao thông và cơ sở hạ tầng, lưu trú, việc tham gia của đội tuyển người tị nạn...

Nhà báo Quang Tuyến tại Trung tâm báo chí Olympic (Pháp)

Có một điều đáng tiếc nhưng cũng phải chấp nhận, theo ông Tony Estanguet, là chỉ có khoảng hơn 500 phóng viên ưu tiên được cấp thẻ “opening ceremony” dự lễ khai mạc. Số còn lại hoặc được cung cấp vé xem từ khán đài theo đăng ký của ủy ban Olympic từng quốc gia trước đó hoặc phải quan sát từ bên ngoài khu vực sông Seine. Bởi con số hơn 3.000 phóng viên từ gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham dự đại hội cũng đủ cho thấy tầm quan trọng của sự kiện này, nhưng BTC không thể đáp ứng cho tất cả. Ông Estanguet cũng cho biết là BTC đã nhận được không dưới 1,2 triệu ý kiến từ người hâm mộ muốn xem trực tiếp Olympic, nhưng BTC chỉ có thể đáp ứng tối đa 1/3, tức khoảng gần 500.000 người đến chứng kiến.



Quang Tuyến