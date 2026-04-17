Bạn đọc viết: Nên bỏ cụm từ 'trực thuộc Trung ương' trong 'thành phố trực thuộc Trung ương'

Các thành phố lớn được mở rộng diện tích, sáp nhập thêm các tỉnh lân cận nhằm hình thành "siêu đô thị", trong đó TP.HCM sáp nhập thêm Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, và Đà Nẵng sáp nhập với Quảng Nam.

Sắp tới, tỉnh Đồng Nai với việc Trung ương đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương sẽ là thành phố thứ 7 và là thành phố trẻ nhất của nước ta. Đây là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Đồng Nai.

Tuy nhiên, xét về mặt logic và cấu trúc ngôn ngữ cũng như trên thực tế, tất cả các thành phố của nước ta hiện nay đều trực thuộc Trung ương, không có thành phố thuộc tỉnh như trước đây (thời điểm từ tháng 7.2025 trở về trước). Vì vậy, sau danh từ chung "thành phố", vẫn giữ cụm từ "thành phố trực thuộc Trung ương" như hiện nay là không cần thiết.

Bởi đã là thành phố thì hiển nhiên trực thuộc Trung ương và ai cũng hiểu tất cả các thành phố của nước ta đều trực thuộc Trung ương.

Các báo vẫn dùng phổ biến cụm từ "thành phố trực thuộc Trung ương" Ảnh: Chụp màn hình

Đề nghị Trung ương mà trước hết là Bộ Nội vụ và các cơ quan Chính phủ nên bỏ cụm từ "trực thuộc Trung ương" sau danh từ chung "thành phố". Như thế sẽ làm tăng sự ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu của nghĩa của từ, bớt được sự dài dòng, rườm rà trong sử dụng từ ngữ.

Nói cách khác là làm cho tiếng Việt ở trường hợp này trở nên trong sáng hơn.

