Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Bạn đọc viết: Nên bỏ cụm từ 'trực thuộc Trung ương' trong 'thành phố trực thuộc Trung ương'

Hà Tùng Sơn
17/04/2026 13:19 GMT+7

Sau thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương năm 2025, nước ta hiện có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bao gồm 6 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ).

    Các thành phố lớn được mở rộng diện tích, sáp nhập thêm các tỉnh lân cận nhằm hình thành "siêu đô thị", trong đó TP.HCM sáp nhập thêm Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, và Đà Nẵng sáp nhập với Quảng Nam.

    Sắp tới, tỉnh Đồng Nai với việc Trung ương đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương sẽ là thành phố thứ 7 và là thành phố trẻ nhất của nước ta. Đây là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Đồng Nai.

    Tuy nhiên, xét về mặt logic và cấu trúc ngôn ngữ cũng như trên thực tế, tất cả các thành phố của nước ta hiện nay đều trực thuộc Trung ương, không có thành phố thuộc tỉnh như trước đây (thời điểm từ tháng 7.2025 trở về trước). Vì vậy, sau danh từ chung "thành phố", vẫn giữ cụm từ "thành phố trực thuộc Trung ương" như hiện nay là không cần thiết. 

    Bởi đã là thành phố thì hiển nhiên trực thuộc Trung ương và ai cũng hiểu tất cả các thành phố của nước ta đều trực thuộc Trung ương.

    Ảnh: Chụp màn hình

    Các báo vẫn dùng phổ biến cụm từ "thành phố trực thuộc Trung ương"

    Ảnh: Chụp màn hình

    Đề nghị Trung ương mà trước hết là Bộ Nội vụ và các cơ quan Chính phủ nên bỏ cụm từ "trực thuộc Trung ương" sau danh từ chung "thành phố". Như thế sẽ làm tăng sự ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu của nghĩa của từ, bớt được sự dài dòng, rườm rà trong sử dụng từ ngữ. 

    Nói cách khác là làm cho tiếng Việt ở trường hợp này trở nên trong sáng hơn.

    Đồng Nai chuẩn bị lên thành phố

    Đồng Nai chính thức đạt tiêu chí đô thị loại 1, hoàn tất các điều kiện để thành lập thành phố.

    Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
    Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
    Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
    Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
    Bạn đọc Rao vặt
    Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

    Hotline

    0906 645 777

    Liên hệ quảng cáo

    0908 780 404

    Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

    Phó tổng biên tập: Hải Thành

    Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

    Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

    Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

    Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận