Tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp trẻ mồ côi tại TP.HCM

Những tấm lòng hướng về Tổ quốc

Từ nước Bỉ, bác Lê Đình Phụng gửi thư về cho Chương trình bảo trợ trẻ mồ côi của Báo Thanh Niên, viết trong nỗi xúc động: “Tôi vừa đọc bài báo về hơn 1.500 trẻ em mồ côi ở TP.HCM, không cầm được nước mắt. Tôi muốn chung một tay với quý báo để làm vơi bớt được chừng nào hay chừng ấy nỗi bất công, khổ đau mà các cháu từ nay phải gánh chịu một mình. Nếu chương trình có thể cho tôi 1 đề nghị hợp tình, tôi sẽ nghe theo. Tôi nay đã 70 tuổi, đi du học từ Saigon những năm 70. Sẽ cố gắng thu xếp tiền hưu của tôi để giúp các cháu”. Và sau khi nhận được thư hồi âm của chương trình, bác Phụng quyết luôn như sau (nguyên văn): “Tôi sẽ chuyển về báo mỗi năm khoảng 1.000 euro cho đến khi tôi… chết hoặc báo khóa chương trình hỗ trợ. Nếu có đề nghị gì khác, tôi sẽ nghe theo”!

22 giờ 38 ngày 21.9 ở New York (Mỹ), bạn Casey Phung Do đã gửi thư, với tâm nguyện gửi tiền vào tài khoản chương trình: “Chào anh chị! Em có chuyển khoản một ít để ủng hộ bảo trợ trẻ mồ côi do Covid-19 từ nước ngoài mà quên mất không ghi rõ vào phần thông tin chuyển tiền. Không biết có thể nhờ anh/chị ghi chú lại giúp em không ạ?”, kèm cả ủy nhiệm chi số tiền. Sau khi nhận được hồi đáp, Casey Phung Do đã gửi lời chúc bình an đến Báo Thanh Niên và các bé mồ côi. Bạn T.D, du học sinh ở Bỉ, trở về Việt Nam lúc ở châu Âu đang bùng phát dịch, cho biết sắp tới sẽ trở lại Bỉ học, tâm sự: “Em được biết Báo Thanh Niên đang phát động Chương trình bảo trợ trẻ mồ côi vì Covid-19. Em cảm thấy đây là một chương trình rất ý nghĩa và có nguyện vọng muốn đóng góp một phần nhỏ công sức của mình cho xã hội. Em mong muốn biết thêm được những thông tin cần thiết về chương trình để có thể giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục việc học của mình”.