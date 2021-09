T.Ư Đoàn và Báo Thanh Niên tiếp sức tuổi trẻ Bình Dương chống dịch

Anh Đỗ Văn Phùng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ, Tỉnh đoàn Bình Dương, cho biết trước tình hình phức tạp của dịch, trung tâm đã thành lập Đội phản ứng nhanh phòng chống Covid-19 với 3 đội hình: Đội lấy mẫu tuyến đầu với 200 TNV; Đội hậu cần hỗ trợ công tác lấy mẫu và phân chia nhu yếu phẩm hỗ trợ thanh niên công nhân với 100 TNV; 2 Câu lạc bộ xe tình nguyện hỗ trợ công tác phòng chống dịch với 100 TNV. Theo anh Phùng, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc tập huấn, quản lý và chủ động trong việc thực hiện lấy mẫu của đội hình tuyến đầu từ tháng 7.2021, trung tâm đã lên kế hoạch và thực hiện phương án “3 tại chỗ” cho 100 TNV. Việc ăn ở của TNV được giám sát bởi Ban chỉ đạo và tổ phòng chống Covid-19 của trung tâm và thực hiện các phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho TNV…

Câu chuyện được anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng biên tập thường trực Báo Thanh Niên, chia sẻ về hoàn cảnh của cá nhân mình đã giúp tăng thêm động lực cho những trẻ mồ côi cha mẹ vì Covid -19 ở Bình Dương, trong chuyến thăm hỏi, động viên 2 bé mồ côi ở KP.9 (P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một). Chị Nguyễn Ngọc Lan Anh, Bí thư Đoàn P.Phú Lợi, cho biết em Nguyễn Thúy An (16 tuổi, học sinh lớp 11) và em Nguyễn Trọng Bình (8 tuổi, học sinh lớp 3) mẹ mất vì Covid-19, cha bị tai nạn chấn thương sọ não phải đi bán vé số để nuôi các em. Hoàn cảnh gia đình 2 em An, Bình vô cùng ngặt nghèo, khó có khả năng tiếp tục theo học nếu không có sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Tặng quà, hỗ trợ tiền cho 2 em An và Bình, anh Toàn tâm sự: “Chú cũng mồ côi từ năm 12 tuổi. Mặc dù trong hoàn cảnh lúc đó và ở quê khó khăn vất vả hơn bây giờ nhưng chú cố gắng phấn đấu để vượt qua, để học lấy 2 bằng đại học. Chú mong hai cháu cũng vượt qua những khó khăn, mất mát để tiếp tục học hành. Các anh chị ở Đoàn phường, Tỉnh đoàn và Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục đồng hành, theo dõi, hỗ trợ hai cháu trên những chặng đường tiếp theo”.

Ông Võ Văn Định (69 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, H.Cái Bè, Tiền Giang) có con gái qua đời vì Covid-19 ở TP.Dĩ An (Bình Dương). Ông Định cho biết cháu ngoại ông từ lúc mới sinh ra đã không thấy mặt cha, không được họ hàng bên nội nhìn nhận. Chị Võ Thị Quỳnh Như (sinh năm 1992, con gái ông Định) lên Bình Dương làm công nhân, ở trọ tại P.Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An) nhiều năm nay. Trong đợt dịch bùng phát, chị Như và con gái là Võ Thị Quỳnh Giao (5 tuổi) không may nhiễm Covid-19, được đưa đến khu cách ly, điều trị tại Trường tiểu học Tân Đông Hiệp C (TP.Dĩ An). Được 7 ngày, bệnh tình chị Như chuyển nặng, phải chuyển viện và qua đời tại Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu tỉnh Bình Dương . Cháu Quỳnh Giao tiếp tục được điều trị tại khu điều trị Trường tiểu học Tân Đông Hiệp C đến ngày 21.9 cháu khỏi bệnh, được xuất viện về lại phòng trọ, nơi hai mẹ con đã thuê ở trước đó và được một phụ nữ ở phòng trọ gần đó cưu mang.