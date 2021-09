Xót xa hai trẻ mồ côi mẹ do Covid-19 ở Cần Giuộc, Long An

Sau khi thăm hỏi, PV Thanh Niên đã gửi tặng 2 triệu đồng từ nguồn tiền bạn đọc gửi đến chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời nhằm bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 của Báo Thanh Niên kèm hộp bánh trung thu muộn.

Thấy hai cháu ngoại hồn nhiên mở bánh trung thu ra ăn, ông bà ngoại là Lê Văn Thành và Nguyễn Thị Nga không kìm được nước mắt. “Nhớ trung thu năm ngoái, chiều mưa lâm râm, trời tối thui mà con Thảo vẫn đem lồng đèn và quà bánh về cho hai đứa. Nó mặc áo mưa bước vô nhà, run cầm cập luôn. Thấy con mừng, nó cười tươi trên khuôn mặt tái mét vì lạnh. Tôi nhớ như in chú ơi. Thương đứt ruột, đứt gan. Nay thì còn đâu nữa...”, bà Nga cố giữ giọng nhưng tiếng nấc nghẹn chặn ngang cổ. Bà ngồi sụp xuống chỗ bàn thờ chị Thảo, vừa qua đời tại TP.HCM.

Chị Lê Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, chị ruột của Thảo) kể, Thảo làm nghề may gia công, ở phòng trọ tại Q.Bình Tân (TP.HCM) thì một hôm thấy khó thở, được chồng là Huỳnh Tấn Hùng đưa đến trạm y tế phường để khám. Tại đây, chị được xác định nhiễm Covid-19 và đưa đến bệnh viện dã chiến ở xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh (TP.HCM) điều trị. Sau đó, anh Hùng cũng nhiễm bệnh, đi điều trị Covid-19 . Từ hôm đó, chị Thúy không còn liên lạc được với vợ chồng chị Thảo nữa.

8 ngày sau, cả nhà rụng rời nhận hung tin chị Thảo đã ra đi. Từ đó đến nay, gia đình chị Thúy âm thầm lo cho 2 cháu Hưng, Hải mà chưa thể thông tin về cái chết của chị Thảo đến anh Hùng, bởi anh vẫn còn trong giai đoạn điều trị, rất yếu.

Theo chị Thúy, hơn 10 năm nay chị một mình cáng đáng, lo toan cho cuộc sống cha mẹ già với nghề công nhân may. Gia đình thuộc diện khó khăn, không có đất sản xuất nên sau khi lập gia đình, chị Thảo cùng chồng lên TP.HCM thuê phòng trọ, cùng đi làm công nhân. Gần một năm nay, chị Thảo hay đau bệnh nên anh Hùng bán chiếc xe máy để mua máy may công nghiệp cho vợ. Chị ở nhà trọ, cơm nước cho chồng và nhận đồ về may gia công. Cuộc sống lay lắt, định kỳ 2 tháng/lần mang tiền về lo cho con ăn học và phụ chị Thúy chăm sóc cha mẹ già.