Đời sống Người sống quanh ta

Bán ế 500 chậu hoa tết nhưng không đập bỏ, người phụ nữ mong 'ai cũng có tết'

Ni Na
Ni Na
16/02/2026 06:45 GMT+7

Ngày cuối năm, hơn 500 chậu hoa tết vẫn chưa có người mua. Chấp nhận thực tế không vui, một người phụ nữ ở TP.HCM đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ.

Khi Tết Nguyên đán đang cận kề, chị Đỗ Thị Yến (41 tuổi) đã chọn cách khép lại mùa buôn bán hoa tết của mình bằng cách tặng gần 500 chậu hoa tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Theo chia sẻ, số cây được chị Yến vận chuyển từ miền Bắc vào để bán. Gồm quất mini, hoa trạng nguyên và hoa hồng trà. Mỗi chậu có giá khoảng 100.000 đồng. 

Tuy nhiên, sức mua năm nay chậm, lượng hoa tồn còn nhiều trong khi năm mới đã cận kề. Thay vì chấp nhận đập bỏ số cây chưa bán được, chị quyết định tặng lại toàn bộ cho người dân lao động nghèo.

Chị Yến tặng 500 chậu hoa tết cho người khó khăn nhân dịp tết yêu thương 2026 - Ảnh 1.

Chiều 28 tết, thay vì đập bỏ, chị Yến (phải) quyết định tặng những chậu hoa tết cho bà con lao động nghèo

ẢNH: NI NA

"Trước đây mình thấy nhiều người bán hoa tết như mình, tới cận ngày bán ế, bán không hết thì sẽ đập bỏ. Mình nghĩ làm vậy thì rất tiếc. Vì dù sao tới thời điểm đó lỗ thì mình cũng đã lỗ rồi. Thay vì bỏ đi như vậy mình muốn trao tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn", chị chia sẻ.

Tính đến tối 28 tết, chị đã trao hơn 100 chậu cho người dân quanh khu vực bán. Dự kiến đến chiều 29 tết, toàn bộ khoảng 500 chậu cây sẽ được tặng hết trước khi chị dọn hàng trở về.

Chị Yến tặng 500 chậu hoa tết cho người khó khăn nhân dịp tết yêu thương 2026 - Ảnh 2.

Những chậu hoa trạng nguyên đỏ rực được chị Yến tỉ mỉ sắp xếp lại cho gọn gàng. Chị muốn mọi người ghé qua dễ dàng lựa chọn món quà ưng ý cho gia đình

ẢNH: NI NA

Chị Yến tặng 500 chậu hoa tết cho người khó khăn nhân dịp tết yêu thương 2026 - Ảnh 3.

Khi biết chị Yến tặng hoa tết, đông đảo người dân quanh khu vực bán đã tìm đến nhận hoa

ẢNH: NI NA

Chị Yến tặng 500 chậu hoa tết cho người khó khăn nhân dịp tết yêu thương 2026 - Ảnh 4.

Đang trên đường đi lấy vé số cho buổi bán ngày mai, ông Vũ Hoàng Anh (81 tuổi) không giấu được niềm vui khi nhận chậu quất mini từ tay chị Yến. Phải mưu sinh trên chiếc xe lăn, ông thú thực ở nhà vẫn chưa có chút sắc xuân nào vì không có tiền mua

ẢNH: NI NA

Chị Yến tặng 500 chậu hoa tết cho người khó khăn nhân dịp tết yêu thương 2026 - Ảnh 5.

Tin vui về "hoa 0 đồng" nhanh chóng được lan tỏa, nhiều người lao động đang trên đường mưu sinh cũng ghé vào để nhận hoa tết

ẢNH: NI NA

Chị Yến tặng 500 chậu hoa tết cho người khó khăn nhân dịp tết yêu thương 2026 - Ảnh 6.

Những chậu quất mini trị giá 100.000 đồng được trao đi, mang theo hy vọng về một cái tết ấm áp cho những người thu nhập thấp

ẢNH: NI NA

Chị Yến tặng 500 chậu hoa tết cho người khó khăn nhân dịp tết yêu thương 2026 - Ảnh 7.

Nghe hàng xóm kháo nhau được tặng hoa tết, bà Nguyễn Thị Lan (80 tuổi) cũng đi bộ ra để nhận. Bà chia sẻ nhà vẫn chưa chuẩn bị gì cho tết, chậu cây này bà sẽ trưng ngay ngoài hiên cho có không khí

ẢNH: NI NA

Chị Yến tặng 500 chậu hoa tết cho người khó khăn nhân dịp tết yêu thương 2026 - Ảnh 8.

Với những khách hàng ghé mua ủng hộ, chị Yến cũng niềm nở tặng thêm những chậu quất mini hay hoa trạng nguyên như một lời cảm ơn và lời chúc năm mới may mắn.

ẢNH: NI NA

Chị Yến tặng 500 chậu hoa tết cho người khó khăn nhân dịp tết yêu thương 2026 - Ảnh 9.

Chị Yến cho biết với những người lao động nghèo, một chậu cây trang trí tết đôi khi bằng cả ngày công mưu sinh vất vả. Chị chọn cách sẻ chia để ai cũng có tết

ẢNH: NI NA

Chị Yến tặng 500 chậu hoa tết cho người khó khăn nhân dịp tết yêu thương 2026 - Ảnh 10.

"Tới giờ phút này lỗ cũng đã lỗ rồi. Thấy mọi người nhận hoa mà vui là mình cũng hạnh phúc", chị Yến chia sẻ

ẢNH: NI NA

 

