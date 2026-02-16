Bán ế 500 chậu hoa tết nhưng không đập bỏ, người phụ nữ mong 'ai cũng có tết'

Ngày cuối năm, hơn 500 chậu hoa tết vẫn chưa có người mua. Chấp nhận thực tế không vui, một người phụ nữ ở TP.HCM đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ.
Khi Tết Nguyên đán đang cận kề, chị Đỗ Thị Yến (41 tuổi) đã chọn cách khép lại mùa buôn bán hoa tết của mình bằng cách tặng gần 500 chậu hoa tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Theo chia sẻ, số cây được chị Yến vận chuyển từ miền Bắc vào để bán. Gồm quất mini, hoa trạng nguyên và hoa hồng trà. Mỗi chậu có giá khoảng 100.000 đồng.
Tuy nhiên, sức mua năm nay chậm, lượng hoa tồn còn nhiều trong khi năm mới đã cận kề. Thay vì chấp nhận đập bỏ số cây chưa bán được, chị quyết định tặng lại toàn bộ cho người dân lao động nghèo.
"Trước đây mình thấy nhiều người bán hoa tết như mình, tới cận ngày bán ế, bán không hết thì sẽ đập bỏ. Mình nghĩ làm vậy thì rất tiếc. Vì dù sao tới thời điểm đó lỗ thì mình cũng đã lỗ rồi. Thay vì bỏ đi như vậy mình muốn trao tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn", chị chia sẻ.
Tính đến tối 28 tết, chị đã trao hơn 100 chậu cho người dân quanh khu vực bán. Dự kiến đến chiều 29 tết, toàn bộ khoảng 500 chậu cây sẽ được tặng hết trước khi chị dọn hàng trở về.
