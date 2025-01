Bạn gái Jeff Bezos hứng chỉ trích vì mặc hở ở lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ

Lauren Sánchez cùng tỉ phú Jeff Bezos tại lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ hôm 20.1 ẢNH: AFP

Hôm 20.1 (giờ địa phương), tỉ phú Jeff Bezos và bạn gái Lauren Sánchez dự lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nữ phóng viên 55 tuổi diện bộ suit trắng của Alexander McQueen phối cùng chiếc áo ngực ren đồng màu ở bên trong, khoe khéo vòng 1 gợi cảm trước ống kính.

Những khoảnh khắc chụp người đẹp 6X tại sự kiện trang trọng này lập tức trở thành chủ đề gây bàn tán khắp mạng xã hội, trong đó có bức ảnh tỉ phú Mark Zuckerberg của Facebook được cho là đang nhìn trộm ngực của Lauren Sánchez. Đông đảo dân mạng mỉa mai, chỉ trích Lauren Sánchez - người vốn nổi tiếng với hình tượng nóng bỏng, lựa chọn trang phục kém tinh tế, không phù hợp với tính chất sự kiện, thậm chí cho rằng cô cố tình mặc hở nhằm thu hút sự chú ý.

Lauren Sánchez ngồi cạnh vợ chồng Mark Zuckerberg - Priscilla Chan ẢNH: REUTERS

Giây phút Mark Zuckerberg nhìn Lauren Sánchez gây xôn xao mạng xã hội ẢNH: FOX

Không chỉ có dân mạng, một số người nổi tiếng cũng chỉ trích, chê bai trang phục của Lauren Sánchez. Diễn viên Christine Quinn mỉa mai: "Bộ đồ dễ thương ghê, nhưng nhầm chỗ rồi cưng à!". Cô cũng bày tỏ sự khó chịu với khoảnh khắc "nhạy cảm" của Mark Zuckerberg: "Đôi mắt lạnh lùng, vô hồn của anh ta đang dán vào vòng 1 của cô ta như thể anh ta đang cố gắng lập trình thuật toán tiếp theo của mình từ đó. Chuyện quái gì đang diễn ra ở Mỹ vậy?".

Trong chương trình The Megyn Kelly Show hôm 21.1 (giờ địa phương), Megyn Kelly ví Lauren Sánchez ăn mặc như "gái bán hoa" khi khoe ngực không đúng chỗ. "Cô ta thậm chí không thể che chúng đi dù chỉ trong một ngày", vị này chia sẻ. Kelly cũng nhắc đến khoảnh khắc Mark Zuckerberg nhìn Lauren Sánchez và nói mình không trách nam doanh nhân này vì "đó là điều Sánchez muốn".

Giữa những lời chỉ trích, Lauren Sánchez nhấn "thích" một bình luận trên Instagram với nội dung: "Cô đã chiếm trọn vẻ đẹp ở buổi lễ rồi, đừng để ý đến những kẻ ghen ghét nữa. Ý kiến duy nhất có giá trị là ý kiến của bạn và Jeff".

Lauren Sánchez nổi tiếng với hình tượng nóng bỏng, chuộng các thiết kế cắt xẻ táo bạo ẢNH: AFP

Lauren Sánchez sinh năm 1969, cô là một ngôi sao truyền hình, phóng viên giải trí nổi tiếng tại Mỹ. Cô từng dẫn dắt các chương trình: So You Think You Can Dance, The View, Good Day L.A… Người đẹp gây ấn tượng với vẻ ngoài sắc sảo, cuốn hút cùng thân hình khỏe khoắn, bốc lửa và thường xuất hiện trong những bộ cánh sexy. Cô từng được People đưa vào danh sách 50 phụ nữ đẹp nhất hành tinh (2010). Lauren Sánchez từng đóng vai khách mời trong nhiều bộ phim: Fight Club, Fantastic Four, The Longest Yard, White House Down…

Jeff Bezos và Lauren Sánchez bị khui mối quan hệ tình cảm vào đầu năm 2019 sau khi ông chủ Amazon tuyên bố ly hôn MacKenzie Scott - người vợ chung sống suốt 25 năm. Thời điểm đó, Lauren Sánchez cũng nhanh chóng ly hôn Patrick Whitesell sau 13 năm gắn bó. Mối quan hệ của tỉ phú giàu có bậc nhất hành tinh với nữ phóng viên nóng bỏng này từng là đề tài gây bàn tán trên các phương tiện truyền thông suốt thời gian dài. Những năm qua, cả hai gắn bó bền chặt và dành nhiều thời gian đi nghỉ dưỡng, du lịch, đồng thời cùng nhau tham gia các hoạt động môi trường, xã hội. Cặp đôi đính hôn hồi tháng 5.2023.