Bạn gái Liam Payne sốc khi biết nam ca sĩ gặp gái mại dâm trước khi chết

Liam Payne mất ngày 16.10 sau khi rơi từ ban công tầng ba của khách sạn CasaSur Palermo ở Buenos Aires, Argentina. Cảnh sát cho rằng anh bị ảnh hưởng bởi một loại thuốc mạnh gây ra ảo giác và các cơn loạn thần.

Liam Payne và bạn gái Kate Cassidy ẢNH: PAGE SIX

"Cassidy nghe nói về gái mại dâm và không biết gì về chuyện đó", một người bạn nói với tờ The Post hôm 18.10.

Người trong cuộc nói thêm rằng những bằng chứng này "rõ ràng là sự phản bội lớn" đối với người có sức ảnh hưởng mạng xã hội và "gây tổn thương cô rất nhiều".

"Cassidy không ngừng khóc. Cô ấy rất đau khổ. Dù có nhiều người xung quanh hỗ trợ nhưng mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn. Cô ấy không ổn", người bạn chia sẻ thêm.

Các nguồn tin tham gia cuộc điều tra cái chết của Liam Payne chia sẻ với hãng tin địa phương La Nación của Argentina vào ngày 18.10 rằng 2 gái mại dâm 25 tuổi đã thừa nhận uống rượu với Payne trong phòng khách sạn trước khi anh qua đời.

Liam Payne có mối quan hệ tình cảm với Cassidy trong 2 năm ẢNH: PAGE SSIX

Danh tính 2 người phụ nữ không được tiết lộ. Họ nói chuyện với công tố viên Marcelo Roma dưới lời tuyên thệ và cho biết được mời đến khách sạn CasaSur Palermo thông qua dịch vụ hộ tống.

Cả hai đến khách sạn vào khoảng 11 giờ 30 và dành vài giờ để uống rượu với ngôi sao nhạc pop. Tuy nhiên, những người hành nghề mại dâm cáo buộc rằng họ không sử dụng ma túy với Payne và anh ta có vẻ "bình thường" đối với họ.

Theo báo cáo, 2 gái mại dâm không rời khỏi khách sạn cho đến 16 giờ vì họ cãi nhau với giọng ca Night Changes về việc anh không muốn trả tiền cho họ.

Một du khách khác tên là Michael Fleischmann khẳng định anh đã chứng kiến cuộc chiến "căng thẳng" vì tiền.

Du khách người Mỹ nói với tờ Buenos Aires Herald rằng ông tình cờ nghe thấy Payne nói: "Tôi sẽ cho cô 20.000 USD chỉ vì tôi có thể. Tôi có 55 triệu USD và tôi thích giúp đỡ mọi người".

Theo Văn phòng Công tố Hình sự và Cải huấn Quốc gia Argentina, 2 người phụ nữ "đã rời khỏi khách sạn" vào thời điểm chủ nhân bản Teardrops lao xuống đất tử vong.

Các nhà điều tra cũng chia sẻ trong một báo cáo mà Page Six có được rằng họ phỏng vấn 2 người phụ nữ cùng với 3 nhân viên khách sạn và kết luận rằng Payne qua đời không liên quan đến ai.

Nguồn tin của La Nación cho biết gái mại dâm hợp tác với cảnh sát và thậm chí còn giao nộp điện thoại.

Liam Payne có mối quan hệ tình cảm với Kate Cassidy trong 2 năm. Không rõ liệu nam ca sĩ có quan hệ tình dục với 2 gái mại dâm và lừa dối bạn gái của mình hay không.

Nam ca sĩ rất tức giận khi bạn gái rời khỏi Argentina mà không có anh ẢNH: PAGE SIX

Tuy nhiên, giọng ca Story of My Life rất tức giận khi bạn gái rời khỏi Argentina mà không có anh sau khi anh "cầu xin" cô ở lại, một người bạn của Cassidy nói với The Post. "Anh ấy thực sự không vui về điều đó", người bạn khẳng định.

Người bạn này còn chia sẻ cặp đôi từng có cuộc trao đổi "nóng" về việc Cassidy muốn bay về Mỹ và cuối cùng cô đã "tự mình giải quyết bằng cách mua cho mình một tấm vé" về nhà.

Người bạn nói thêm Cassidy rất thất vọng vì Liam Payne "không hề cho cô biết khi nào anh sẽ rời khỏi Argentina".

Ngôi sao mạng xã hội Kate Cassidy chia sẻ trên TikTok vào đầu tuần rằng: "Thành thật mà nói, tôi yêu Nam Mỹ, nhưng tôi ghét việc ở lại một nơi quá lâu". Cô ấy nói thêm rằng chuyến đi 5 ngày của họ thực tế đã kéo dài tới 2 tuần.

Cặp đôi đã bay đến Argentina để ủng hộ Niall Horan, cựu thành viên nhóm One Direction. Horan có một buổi hòa nhạc tại đó vào ngày 2.10. Nam ca sĩ cũng tận dụng cơ hội đó để làm lành với bạn gái lâu năm của mình.

Trong một video bị xóa trên Snapchat, Payne trêu Cassidy vì đã rời khỏi kỳ nghỉ sớm, nói đùa rằng cô là "kẻ lập dị" và "kẻ thua cuộc".

Vài ngày sau khi giọng ca Strip That Down bị bạn gái bỏ mặc, anh bắt đầu sử dụng rượu và ma túy, khiến anh bắt đầu có những hành động "bất thường" và cuối cùng dẫn đến cái chết.

Trong tuyên bố hôm 18.10, Cassidy cho biết cô "hoàn toàn mất mát" vì cái chết của bạn trai.

Nguyên nhân tử vong của Liam Payne được xác định là do nhiều chấn thương dẫn đến chảy máu bên trong và bên ngoài do ngã, theo kết quả khám nghiệm tử thi của Văn phòng Công tố Hình sự và Cải huấn Quốc gia Argentina.