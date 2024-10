One Direction tưởng nhớ Liam Payne

Tài khoản One Direction trên Instagram đã chia sẻ một tuyên bố chung: "Chúng tôi hoàn toàn suy sụp trước tin tức về sự ra đi của Liam. Chúng tôi dành thời gian để bày tỏ sự đau buồn và vượt qua nỗi mất mát người anh em mà chúng tôi vô cùng yêu quý. Những kỷ niệm mà chúng tôi chia sẻ với Liam Payne sẽ được trân trọng mãi mãi. Giờ đây, chúng tôi hướng về gia đình, bạn bè và những người hâm mộ đã yêu mến cậu ấy cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhớ cậu ấy vô cùng. Chúng tôi yêu Liam".

Liam Payne đại diện nhóm One Direction phát biểu tại một sự kiện ẢNH: VARIETY

Từng thành viên riêng lẻ cũng đăng những lời tưởng nhớ. Louis Tomlinson viết anh "vô cùng đau khổ" vì đã "mất đi một người em". Anh viết: "Liam là người mà tôi ngưỡng mộ mỗi ngày, một tâm hồn tích cực, hài hước và tốt bụng. Tôi gặp Liam lần đầu khi cậu ấy 16 tuổi và tôi 18 tuổi. Ngay lập tức tôi kinh ngạc trước giọng hát của cậu ấy nhưng quan trọng hơn là theo thời gian, tôi có cơ hội nhìn thấy tài năng của người em trai tốt bụng. Liam là một nhạc sĩ đáng kinh ngạc với những giai điệu tuyệt vời. Chúng tôi thường nói về việc quay lại phòng thu cùng nhau để cố gắng tái tạo sự ăn ý trong sáng tác mà chúng tôi đã xây dựng trong ban nhạc. Với các bản thu âm, theo tôi, Liam là phần quan trọng nhất của One Direction với kinh nghiệm âm nhạc của cậu ấy từ khi còn nhỏ, giọng hát có cao độ hoàn hảo, sự hiện diện trên sân khấu, năng khiếu sáng tác… Cảm ơn em đã định hình chúng tôi, Liam".

Tomlinson cũng gửi một tuyên bố tới Payne rằng: "Một thông điệp gửi đến Liam nếu cậu đang nghe. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có cậu trong cuộc đời này nhưng tôi thực sự đang đấu tranh với ý nghĩ phải nói lời tạm biệt. Tôi rất biết ơn vì chúng ta đã trở nên gần gũi hơn kể từ khi thành lập ban nhạc, nói chuyện qua điện thoại hàng giờ, ôn lại hàng ngàn kỷ niệm tuyệt vời mà chúng ta đã có với nhau là một điều xa xỉ mà tôi nghĩ mình sẽ có với cậu suốt đời. Tôi rất muốn được chia sẻ sân khấu với cậu một lần nữa nhưng điều đó đã không xảy ra. Tôi muốn cậu biết rằng nếu Bear (con trai 7 tuổi của Payne) cần tôi, tôi sẽ là người bác mà nó cần trong cuộc đời và kể cho nó nghe những câu chuyện về người cha tuyệt vời. Tôi ước mình có cơ hội để nói lời tạm biệt và nói với cậu thêm một lần nữa rằng tôi yêu cậu nhiều như thế nào. Payne, một trong những người bạn thân nhất của tôi, em trai của tôi, tôi yêu cậu. Ngủ ngon".

Tomlinson đăng một bức ảnh anh và Payne đang đổ đồ uống vào nhau ẢNH: VARIETY

Tomlinson sau đó đã đăng một bức ảnh anh và Payne đang đổ đồ uống vào nhau, chú thích cho bức ảnh: "Bức ảnh này tóm tắt mối quan hệ của chúng ta. Anh yêu em, anh sẽ luôn là anh trai của em".

Zayn Malik cũng đưa ra tuyên bố của riêng mình kèm theo bức ảnh chụp cặp đôi trong những ngày họ tham gia The X Factor. "Anh luôn vui khi biết rằng, bất kể chuyện gì xảy ra trên sân khấu, chúng ta luôn có thể tin tưởng vào em để biết cách lèo lái con tàu tiếp theo. Anh đã mất đi một người em và không thể giải thích với em những gì em đã cho đi, chỉ muốn được ôm em lần cuối và nói lời tạm biệt em một cách đàng hoàng rằng anh yêu và tôn trọng em rất nhiều. Anh sẽ trân trọng tất cả những kỷ niệm có với em trong trái tim mình mãi mãi, không có từ ngữ nào có thể biện minh hoặc giải thích được cảm giác của anh ngay lúc này ngoài sự đau khổ tột cùng. Anh hy vọng rằng dù em đang ở đâu ngay lúc này, em vẫn ổn, bình yên và luôn biết rằng em được yêu thương nhiều lắm. Yêu em, em trai", Zayn Malik viết đầy xúc động.

Harry Styles lên tiếng sau thông tin đau buồn về cái chết của cựu thành viên nhóm One Direction Liam Payne: "Tôi thực sự đau buồn trước sự ra đi của Liam. Niềm vui lớn nhất của anh ấy là làm cho người khác hạnh phúc và thật vinh dự khi được ở bên anh ấy trong suốt quá trình đó".

Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik và Louis Tomlinson (từ trái sang) của nhóm One Direction biểu diễn trong chương trình Good Morning America ngày 26.11.2013 tại New York ẢNH: PEOPLE

Styles viết thêm trên Instagram: "Liam sống rất cởi mở, luôn cởi mở, có một nguồn năng lượng sống lan tỏa. Anh ấy ấm áp, luôn ủng hộ và vô cùng yêu thương. Những năm tháng chúng tôi bên nhau sẽ mãi mãi là những năm tháng đáng trân trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ luôn nhớ anh ấy, người bạn đáng yêu của tôi".

One Direction lần đầu tiên được thành lập vào năm 2010 sau khi mỗi thành viên tham gia thi đấu với tư cách là nghệ sĩ solo trong chương trình thi hát của Anh The X Factor. Nhóm nhạc nam này đã giành vị trí thứ ba trong chương trình và sau đó được ký hợp đồng với Syco Entertainment của Simon Cowell.

Liam Payne cùng với các thành viên khác của One Direction gồm Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson và Zayn Malik được giới thiệu với công chúng thông qua nhật ký video do ban tổ chức The X Factor sản xuất và phân phối, giới thiệu các đặc điểm của từng thành viên trong ban nhạc và giúp người hâm mộ hiểu rõ hơn về tính cách của họ.

One Direction trở thành một trong những nhóm nhạc nam có đĩa bán chạy nhất mọi thời đại, với hơn 70 triệu đĩa được bán ra trên toàn thế giới và những bản hit đứng đầu bảng xếp hạng như What Makes You Beautiful, Night Changes, Story of My Life… Tiếp theo là các bộ phim hòa nhạc và nhiều chuyến lưu diễn có lượng khán giả đông đảo.

Năm 2017, Liam Payne ra mắt với tư cách là ca sĩ solo với ca khúc Strip That Down sau khi One Direction tuyên bố tạm dừng hoạt động vô thời hạn vào năm trước và các thành viên khác đã dấn thân vào sự nghiệp riêng của họ. Payne đã phát hành album đầu tay LP1 vào năm 2019, hợp tác với J Balvin, Quavo và nhà sản xuất Zedd. Đầu năm nay, anh cho ra mắt đĩa đơn mới nhất, rất thu hút khách Teardrops.