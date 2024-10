Cuộc đời Liam Payne: Vinh quang lắm, cay đắng nhiều

Người hâm mộ và bạn bè đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Liam Payne trên mạng xã hội, gọi cái chết của anh là "đau lòng".

Ca sĩ Liam Payne là một trong 5 thành viên của nhóm nhạc nam cực kỳ nổi tiếng từ năm 2010 đến 2016. Kể từ khi One Direction tuyên bố tạm ngừng hoạt động vào tháng 3.2016, Payne đã theo đuổi sự nghiệp solo với đĩa đơn đạt chứng nhận bạch kim Strip That Down và một album phòng thu.

Liam Payne biểu diễn vào năm 2019 ẢNH: PEOPLE

Trong khi gia đình, bạn bè và người hâm mộ đau buồn vì sự ra đi đột ngột của Liam Payne, cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của ca sĩ tài năng này.

Liam Payne sinh ngày 29.8.1993 tại Wolverhampton, Anh. "Tuổi thơ của tôi rất bình yên nhưng không có nhiều tiền", anh chia sẻ với tờ báo Anh The Times năm 2019. "Lần đầu tiên tôi xuất hiện trên The X Factor khi mới 14 tuổi. Chính cha tôi là người thúc đẩy tôi làm điều đó. Tôi tham gia chương trình vì ông ấy", nam ca sĩ tiết lộ.

Mặc dù buổi thử giọng đầu tiên vào năm 2008 không giúp anh có được một suất tham dự chương trình The X Factor, Payne vẫn quay trở lại vào năm 2010 để thử giọng trước ban giám khảo - lần này là màn trình diễn ca khúc Cry Me a River. Anh vào vòng tiếp theo và sau đó được giám khảo Simon Cowell xếp chung nhóm với Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson để thành lập One Direction.

Liam Payne dự thi The X Factor năm 2010 ẢNH: PEOPLE

5 người này sau đó trở thành một trong những nhóm nhạc nam bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, lưu diễn khắp thế giới và giành được nhiều giải thưởng bao gồm BRIT Awards, VMAs và American Music Awards. Tại Thế vận hội Olympic 2012 ở London, ban nhạc đã biểu diễn ca khúc hit What Makes You Beautiful trong lễ bế mạc.

One Direction tiếp tục thực hiện 3 album: Up All Night, Take Me Home và Midnight Memories. Năm 2015, Malik rời nhóm, 4 thành viên còn lại tiếp tục làm nhạc, phát hành thêm 2 album trước khi tạm dừng hoạt động vô thời hạn vào năm 2016.

Giữ con trai tránh xa mạng xã hội

Liam Payne chào đón cậu con trai Bear Grey vào ngày 22.3.2017 với bạn gái khi đó Cheryl Cole của nhóm Girls Aloud. Mặc dù nam ca sĩ và Cheryl chia tay vào tháng 7.2018, anh tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn năm 2022 với People rằng vẫn gặp Bear mỗi tuần. "Tôi vô cùng hạnh phúc khi chào đón con trai. Đó là khoảnh khắc mà tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời và là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi cho đến nay", anh nói khi đón con chào đời.

"Con trai cần tôi trong cuộc sống, con trai cần một người cha và rất vui khi con nhìn tôi như một siêu anh hùng. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục mãi như vậy. Điều đó rất quan trọng", Payne nói.

Trong lần xuất hiện trên podcast Table Manners with Jessie and Lennie Ware vào tháng 11.2018, Cheryl chia sẻ rằng cô và Payne luôn thống nhất giữ con trai tránh xa mạng xã hội.

Liam Payne và con trai Bear Grey ẢNH: PEOPLE

Một lần, Bear nhìn thấy Payne trên tấm biển quảng cáo khổng lồ ở London, quảng bá cho đĩa đơn Teardrops của nam ca sĩ. Payne đã chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào giữa cha và con trai trên Instagram, ghi lại câu nói của Bear trong chú thích: "Một ngày nào đó, con muốn được xuất hiện trên tấm biển quảng cáo, bố ạ".

Sau khi One Direction tạm ngừng hoạt động, mỗi thành viên đều theo đuổi sự nghiệp solo. Album đầu tay của Liam Payne là LP1, phát hành vào năm 2019, có đĩa đơn bán chạy nhất Strip That Down. Anh đã bán được hơn 23 triệu đĩa đơn và 3 triệu album trong sự nghiệp solo.

Liam Payne lấy rượu và thuốc chống chọi với áp lực nổi tiếng

Liam Payne chia sẻ rằng trong thời kỳ đỉnh cao với sự nổi tiếng của One Direction, anh đã tìm đến "thuốc và rượu" để đối phó với áp lực cũng như từng có ý định tự tử. Năm 2023, Payne thông báo anh vừa hoàn thành 100 ngày trong một trung tâm cai nghiện ở Louisiana (Mỹ), cảm ơn Sheryl Cole và con trai Bear đã cho anh cơ hội để hồi phục.

Trước thời điểm Liam Payne qua đời, anh và Cassidy vẫn còn bên nhau ẢNH: PEOPLE

Anh cũng gặp một số rắc rối trong mối quan hệ tình cảm. Cuộc tình lúc ẩn lúc hiện của anh với vị hôn thê Maya Henry đã kết thúc vào năm 2022 sau những tin đồn ngoại tình. Vào tháng 5.2024, Henry xuất bản cuốn tiểu thuyết Looking Forward, mô tả một người bạn trai rất thất thường mà cô cho biết là được rút ra từ chính trải nghiệm của mình. Ngay trước khi Payne qua đời, Henry gửi một lá thư yêu cầu chấm dứt mọi ràng buộc với Payne, cáo buộc anh ta liên lạc ám ảnh cô, quấy rối bằng điện thoại.

Nam ca sĩ lần đầu được nhìn thấy đi cùng người có sức ảnh hưởng Kate Cassidy tại một bữa tiệc Halloween vào tháng 10.2022. Tờ Daily Mail chia sẻ những bức ảnh hai người vào một nhà hàng trong trang phục như cặp đôi biểu tượng của thập niên 1990: Tommy Lee và Pamela Anderson.

Cassidy chính thức công bố mối quan hệ của cô với Payne trong chuyến đi tới Rome vào tháng sau, đăng tải những bức ảnh hai người ôm nhau trước gương.

5 thành viên của nhóm nhạc nam One Direction cực kỳ nổi tiếng từ năm 2010 đến 2016 ẢNH: PEOPLE

Họ bước lên thảm đỏ vào tháng 12.2022, cùng nhau đến dự lễ trao Giải thưởng thời trang Anh. Dưới bài đăng trên Instagram của Cassidy từ đêm hẹn hò, Liam Payne bình luận: "Anh chàng trẻ tuổi may mắn, đẹp trai bên cạnh em là ai vậy. Nghiêm túc mà nói, trông em thật tuyệt, anh chỉ có thể nói với em như vậy vì em ngồi trên ghế sofa cạnh anh".

Trước thời điểm Liam Payne qua đời, anh và Cassidy vẫn còn bên nhau. Cô xuất hiện trong bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội của anh, một câu chuyện trên Snapchat kể cặp đôi đang chụp ảnh tự sướng trước gương.