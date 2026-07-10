Bán gần 14 tỉ lon nước tăng lực, đế chế Red Bull lại giàu nhất Thái Lan

Tỉ phú Chalerm Yoovidhya đồng sở hữu Red Bull trao đổi với ông Laurent Mekies (phải), người đứng đầu đội đua Red Bull Racing, trước thềm giải đua xe F-1 tại Áo hôm 28.6

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Tờ Bangkok Post ngày 10.7 đưa tin gia tộc Yoovidhya sở hữu đế chế nước tăng lực Red Bull tiếp tục giữ vị trí giàu nhất Thái Lan trong 3 năm liên tiếp với khối tài sản 47 tỉ USD, còn vị trí thứ 2 thuộc về anh em nhà Chearvaronont của Tập đoàn CP với 36,6 tỉ USD.

Tổng tài sản của các tỉ phú Thái Lan đã tăng 10%, từ 170,5 tỉ USD lên 187 tỉ USD, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán. Số liệu mới nhất dựa trên thống kê của tạp chí Forbes ngày 9.7.

Tài sản của ông Chalerm Yoovidhya và gia đình đã tăng thêm 2,5 tỉ USD kể từ năm 2025. Mức tăng 6% này được thúc đẩy bởi doanh thu hằng năm tăng hơn 8% lên 13,9 tỉ USD từ việc bán gần 14 tỉ lon nước tăng lực trên toàn thế giới, sản phẩm được người cha quá cố Chaleo Yoovidhya của ông phát triển lần đầu vào năm 1976.

Hai anh em nhà Chearavanont có giá trị tài sản ròng tăng thêm 900 triệu USD (2,5%) so với 35,7 tỉ USD vào năm ngoái, khi họ cũng đứng thứ hai.

Tiếp theo là ông trùm năng lượng và viễn thông Sarath Ratanavadi, người có tài sản tăng vọt từ 5,6 tỉ USD lên 17,6 tỉ USD nhờ vào hiệu quả hoạt động mạnh mẽ liên tục của Công ty Gulf Development. Ông cũng đứng thứ 3 năm ngoái sau khi vượt lên từ vị trí thứ 5 vào năm trước đó.

Gia đình Chirathivat, với phần lớn tài sản đến từ chuỗi cửa hàng bách hóa và trung tâm thương mại Central, đã vươn lên một bậc, đứng ở vị trí thứ 4 với giá trị tài sản ròng tăng hơn 1/3, đạt 11,7 tỉ USD.

Ông Charoen Sirivadhanabhakdi, 82 tuổi, ông trùm ngành đồ uống và bất động sản, đứng thứ 5 với khối tài sản tăng 10% lên 11,5 tỉ USD, một phần nhờ vào việc tái cấu trúc danh mục đầu tư kinh doanh bất động sản thông qua công ty Frasers Property niêm yết tại Singapore.

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã tụt 4 bậc so với năm ngoái, xuống vị trí thứ 14 với 1,8 tỉ USD.

Trong số những người có tài sản tăng trưởng ấn tượng khác có bà Jareeporn Jarukornsakul, xếp vị trí thứ 28, đồng sáng lập kiêm CEO Tập đoàn WHA chuyên về khu công nghiệp, kho bãi và logistics. Giá trị tài sản ròng của bà tăng vọt 69% lên 1,25 tỉ USD nhờ nhu cầu bùng nổ đối với các trung tâm dữ liệu AI thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến Thái Lan.