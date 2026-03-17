Thái Lan đẩy mạnh du lịch nghỉ dưỡng để thu hút người giàu

Theo đó, tập đoàn chăm sóc sức khỏe lớn nhất Thái Lan Bangkok Dusit Medical Services (BDMS) trong tháng trước đã cùng hơn 60 công ty và tổ chức khởi động dự án Wellness Hub Thailand (tạm dịch: Trung tâm nghỉ dưỡng Thái Lan).

"Chúng tôi sẽ đưa Thái Lan trở thành quốc gia du lịch nghỉ dưỡng số 1 thế giới", ông Tanupol Virunhagarun, Tổng giám đốc điều hành của BDMS Wellness Clinic, công ty con chịu trách nhiệm về dự án Wellness Hub Thailand, tuyên bố. Các đối tác của dự án này bao gồm đơn vị cung cấp thị thực thuộc Tổng cục Du lịch Thái Lan, nhà bán lẻ miễn thuế King Power và khách sạn nổi tiếng Dusit Thani Bangkok.

Thị trường du lịch nghỉ dưỡng của Thái Lan có thể đạt 91 tỉ USD vào năm 2030 Ảnh: Nationthailand.com

Trong những bước đầu tiên, Wellness Hub Thailand sẽ bắt đầu bằng việc chia sẻ dữ liệu du khách. Sau khi khách hàng trải qua cuộc kiểm tra sức khỏe tại một bệnh viện thuộc BDMS, dữ liệu sẽ được chia sẻ với các đối tác để họ có thể cung cấp dịch vụ phù hợp nhất tại các khách sạn và spa có liên kết. Họ cũng sẽ cung cấp một hệ thống điểm chung, cho phép du khách sử dụng điểm tích lũy được từ các cuộc khám và điều trị tại bệnh viện để mua dịch vụ và sản phẩm từ những công ty có kết nối.

Loại hình du lịch này nhắm đến khách hàng có nhiều thời gian rảnh, do đó thường lưu trú lâu hơn và chi tiêu cho các dịch vụ không liên quan đến điều trị cao hơn so với du lịch y tế. BDMS cho hay khách du lịch nghỉ dưỡng của họ lưu trú từ 2 - 3 tuần và chi tiêu trung bình gần 10.000 USD, vượt chi tiêu của khách du lịch y tế.

Việc thúc đẩy du lịch nghỉ dưỡng là một phần trong sự chuyển đổi rộng lớn hơn của Thái Lan hướng tới du lịch chất lượng, theo Phó giáo sư Krittinee Nuttavuthisit tại Trường Quản lý Sasin thuộc Đại học Chulalongkorn. Du lịch chất lượng ít tập trung vào số lượng du khách, mà tập trung nhiều hơn vào thu nhập cao hơn trên mỗi du khách và cả việc phân bổ du khách cho các cộng đồng địa phương, nhằm xây dựng một hệ sinh thái du lịch bền vững.

Theo Viện Nghỉ dưỡng toàn cầu (Mỹ), thị trường du lịch nghỉ dưỡng của Thái Lan đạt 14 tỉ USD vào năm 2024 và tiếp tục tăng trưởng ở mức 2 con số kể từ khi giảm vào năm 2021 do đại dịch Covid-19. Một số ước tính cho thấy thị trường này có thể đạt 91 tỉ USD vào năm 2030.

Các ngành liên quan đến du lịch chiếm khoảng 20% GDP của Thái Lan. Tuy nhiên, số lượng khách du lịch nước ngoài đã giảm 7% vào năm ngoái, đánh dấu sự sụt giảm đầu tiên kể từ năm 2021. Tăng trưởng GDP của Thái Lan giảm xuống còn 2,4% vào năm 2025, mức yếu nhất trong số 6 nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, theo Nikkei Asia.