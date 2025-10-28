Bàn giao Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM cho TP.HCM quản lý

Ngày 28.10, Cục Y tế giao thông vận tải (Bộ Xây dựng) tổ chức bàn giao nguyên tắc Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM thuộc cơ quan này về UBND TP.HCM - đại diện là Sở Y tế.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết tinh thần cán bộ nhân viên của bệnh viện ổn định và sẵn sàng chuyển giao về Sở Y tế. Ông kỳ vọng Sở Y tế tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên bệnh viện tiếp tục ổn định công việc hiện tại.

Theo ông, hiện bệnh viện có 82 nhân sự, trong đó có 31 viên chức, còn lại là hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ. "Nhiều người hợp đồng gắn bó với bệnh viện 5 - 6 năm qua nhưng không được vào biên chế vì không được phép tuyển dụng mới, khi về TP.HCM, chúng tôi kiến nghị xem xét các trường hợp này", lãnh đạo Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM nói.

Ngoài ra, lãnh đạo Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM cũng kiến nghị cho bệnh viện được trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM.

Từ trái qua: Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam (Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM), ông Nguyễn Tùng Lâm (Cục trưởng Cục Y tế giao thông vận tải) và ông Nguyễn Quốc Việt (Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM) ký bàn giao, tiếp nhận nguyên tắc Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM thông tin, TP.HCM đang sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, và theo chỉ đạo, ngành y tế sẽ hoàn thiện bộ máy trong năm 2025. Khi Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM về trực thuộc TP.HCM sẽ được tiếp tục đầu tư để có thêm cơ sở khám chữa bệnh cho người dân.

Tại TP.HCM, Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM có 3 cơ sở, tại: 72/3 và 72/5 Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa; 136 Cách Mạnh Tháng 8, phường Nhiêu Lộc. Trong thời gian tới, các bên (Cục Y tế giao thông vận tải, Bệnh viện Giao thông vận tải) ngoài bàn giao 3 cơ sở nhà đất thì cũng sẽ bàn giao nguyên trạng về tài chính, tài sản, nhân lực để ổn định tình hình hoạt động, tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên chức yên tâm làm việc.

Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM tại số 72/3 Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa, TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Theo lãnh đạo Sở Y tế, mọi vấn đề liên quan đến bàn giao chi tiết sẽ chốt trước ngày 31.12.2025. Trong 2 tháng tới, Bệnh viện Giao thông vận tải phải có đề án làm cơ sở 2 Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM để trình, và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.1.2026.

Ngày 25.11.2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 1922 về Tổ chức lại Cục Y tế giao thông vận tại thuộc Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng). Theo đó, Chính phủ chỉ đạo chuyển nguyên trạng 16 cơ sở khám chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Cục Y tế giao thông vận tải về các địa phương quản lý.

Các địa phương tiếp nhận nguyên trạng các cơ sở này. Đồng thời phối hợp Bộ Giao thông vận tải (nay Bộ Xây dựng), Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thực hiện việc điều chuyển biên chế viên chức, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở của các cơ sở về địa phương quản lý theo quy định. Rà soát, sắp xếp lại, bố trí sử dụng nhà, đất và các tài sản khác theo tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định của pháp luật.



