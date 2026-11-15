Bàn giao Làng trẻ em SOS bảo đảm ổn định chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ

"Tôi khẳng định, việc sắp xếp, bàn giao 8 Làng trẻ em SOS cơ sở hoàn toàn không liên quan đến hoạt động hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người. Giữa việc sắp xếp hệ thống làng Trẻ em SOS và hoạt động hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người không có bất kỳ mối liên hệ nào", ông Tô Đức, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế), cho biết.

Mới đây, một số tài khoản mạng xã hội gán ghép việc sắp xếp, bàn giao các Làng trẻ em SOS liên quan đến việc hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người. Trước thông tin hoàn toàn sai sự thật này, ông Tô Đức nhấn mạnh: "Đây là việc bàn giao nguyên trạng, không phải giải thể hoạt động chăm sóc trẻ em và không làm thay đổi bản chất nhân đạo của các Làng trẻ em SOS. Phạm vi bàn giao bao gồm cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, trang thiết bị, trẻ em, thanh niên, học sinh, học viên, các bà mẹ, bà dì, cán bộ, nhân viên, giáo viên và người lao động hiện có tại thời điểm bàn giao".

UBND các tỉnh, thành tiếp nhận và quản lý toàn diện các cơ sở được bàn giao; tổ chức hoạt động, bố trí nguồn lực, bảo đảm điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Bảo đảm điều kiện, môi trường chăm sóc và phát triển tốt nhất cho trẻ ẢNH MINH HỌA TẠO BỞI AI





Bảo đảm điều kiện, môi trường chăm sóc và phát triển tốt nhất cho trẻ

Ông Đức khẳng định, sắp xếp hệ thống Làng trẻ em SOS và hoạt động hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người không có bất kỳ mối liên hệ nào, là 2 vấn đề hoàn toàn độc lập, được điều chỉnh bởi những quy định pháp luật chuyên ngành chặt chẽ, đầy đủ và nghiêm minh.

Việc chăm sóc trẻ em tại các Làng trẻ em SOS Việt Nam cũng như việc kiện toàn, sắp xếp lại hệ thống phải tuân thủ tuyệt đối Hiệp định năm 1987 đã ký giữa Bộ LĐ-TB-XH và Làng trẻ em SOS quốc tế, cùng các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận giữa Làng trẻ em SOS quốc tế với Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Y tế và UBND các tỉnh, thành. Mục tiêu là bảo đảm điều kiện, môi trường chăm sóc và phát triển tốt nhất cho trẻ em.

Các điều khoản tại luật Trẻ em đã quy định, nghiêm cấm các hành vi xâm hại, bạo lực, lạm dụng và bóc lột trẻ em; nghiêm cấm lợi dụng việc nhận chăm sóc thay thế trẻ em để xâm hại trẻ em; lợi dụng chế độ, chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân dành cho trẻ em để trục lợi.

Cùng đó, luật Nuôi con nuôi quy định nghiêm cấm hành vi lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục; bắt cóc, mua bán trẻ em.

Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 24.4.2026 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định cụ thể việc bàn giao nguyên trạng các Làng trẻ em SOS và các cơ sở giáo dục về địa phương quản lý. Toàn bộ nội dung quyết định tập trung vào tổ chức quản lý, tài sản, tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất và việc duy trì hoạt động của các cơ sở. Không có bất kỳ quy định nào liên quan đến việc hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người.

Ngoài ra, tại dự thảo luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác nêu rõ các hành vi nghiêm cấm: lợi dụng nuôi con nuôi, chăm sóc thay thế… để thực hiện việc hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người.

Theo báo cáo của Làng trẻ em SOS Việt Nam, từ khi thành lập đến nay, trong suốt gần 40 năm hoạt động, chưa từng có trường hợp trẻ em nào được chăm sóc trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam liên quan đến hoạt động hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người.

Ông Đức nhấn mạnh, những thông tin suy diễn về mối liên hệ giữa việc sắp xếp, bàn giao các Làng trẻ em SOS với hoạt động hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người hoàn toàn không có cơ sở pháp lý và không phản ánh thực tế hoạt động của hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam.