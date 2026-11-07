Băn khoăn phí đăng kiểm lại trong ngày

Trung tâm đăng kiểm bắt đầu điều chỉnh phí

Gần một tuần sau khi Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1838/QĐ-BXD công bố biểu giá tối đa dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới và xe máy chuyên dùng, hầu hết cơ sở đăng kiểm trên cả nước đã xây dựng phương án giá mới, thực hiện kê khai và niêm yết công khai. Trung tâm Đăng kiểm và đào tạo lái xe Phú Thọ đã bắt đầu thực hiện quy trình kê khai, thông báo, niêm yết và tổ chức thu phí theo biểu giá mới. Tại cơ sở đăng kiểm 2927D (đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội), mức giá mới cũng đã được niêm yết công khai, áp dụng theo mức giá tối đa do Bộ Xây dựng ban hành.

Tại TP.HCM, đa số các cơ sở đăng kiểm đã thực hiện thay đổi mức thu phí mới, dựa trên giá tối đa được ban hành. Theo lãnh đạo một trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM, giá dịch vụ kiểm định đã duy trì suốt 13 năm qua chưa được điều chỉnh, khiến việc tái đầu tư, cân đối thu chi và chính sách thu nhập của đăng kiểm viên cũng chưa thật sự tương xứng. Vì vậy, thay đổi lần này giúp các cơ sở đăng kiểm giảm bớt áp lực chi phí. Tuy nhiên, vẫn cần thêm thời gian triển khai, tổng kết doanh thu và chi phí mới có thể đánh giá chính xác nguồn thu có đủ bù đắp chi phí hoạt động hay không.

Theo quy định mới, việc giao quyền tự chủ xây dựng giá giúp các cơ sở đăng kiểm chủ động cân đối doanh thu, chi phí và điều kiện hoạt động. Bởi mỗi đơn vị có quy mô đầu tư, chi phí nhân công, mặt bằng và mô hình vận hành khác nhau nên cần được chủ động xác định mức giá phù hợp, bảo đảm duy trì hoạt động.

Nhiều trung tâm đăng kiểm đã bắt đầu điều chỉnh mức thu phí mới ẢNH: QUANG THUẦN

Theo khảo sát của PV Thanh Niên, việc điều chỉnh phí đăng kiểm lần này nhận được sự đồng thuận từ các doanh nghiệp và chủ phương tiện. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng mức phí kiểm định lẽ ra phải được điều chỉnh sớm hơn, giúp các cơ sở đăng kiểm gia tăng nguồn thu để có thể đầu tư trang bị điều kiện hạ tầng phục vụ khách hàng tốt hơn.

Dù vậy, nhiều chủ phương tiện cũng băn khoăn trước việc phát sinh thêm chi phí khi xe không đạt yêu cầu kiểm định và phải quay lại kiểm tra sau khi sửa chữa.

Cụ thể trước đây, phương tiện không đạt kiểm định có thể được chủ xe đưa đi khắc phục lỗi và quay lại kiểm tra ngay trong ngày mà không phải trả thêm tiền. Tuy nhiên, từ ngày 20.1.2026, khi Thông tư 40/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực, cơ chế tính giá dịch vụ kiểm định lại đã có sự thay đổi. Mỗi lần kiểm định lại trong ngày, cơ sở đăng kiểm được thu tối đa bằng 50% giá dịch vụ kiểm định đang áp dụng. Nếu phương tiện quay lại vào ngày khác hoặc chuyển sang cơ sở đăng kiểm khác, mức thu bằng 100% giá dịch vụ kiểm định của cơ sở thực hiện.

Đáng chú ý, mức 50% chỉ là giới hạn tối đa, không phải mức thu bắt buộc. Các cơ sở đăng kiểm có quyền quyết định mức thu thấp hơn, thậm chí không thu đối với trường hợp kiểm định lại trong ngày, nhưng phải thực hiện việc kê khai, niêm yết và công khai giá theo quy định.

Thu thêm 50% phí có hợp lý?

Lãnh đạo một cơ sở đăng kiểm tại TP.HCM cho biết đã áp dụng mức thu 30% đối với phương tiện bị phát hiện lỗi, khắc phục và quay trở lại đăng kiểm trong ngày. Tuy nhiên, không ít chủ phương tiện cho rằng mức thu kiểm định có thể không tương xứng với khối lượng công việc thực tế. Chẳng hạn, một ô tô chỉ bị lỗi bóng đèn chiếu sáng, sau khi thay bóng đèn và quay lại kiểm tra, đăng kiểm viên chỉ cần xác nhận hạng mục đã được khắc phục. Nếu vẫn phải trả thêm 50% giá dịch vụ kiểm định là chưa hợp lý.

Một số chủ xe thì lập luận, kiểm định là hoạt động chuyên môn nhằm phát hiện các khiếm khuyết kỹ thuật, giúp chủ phương tiện khắc phục để bảo đảm an toàn giao thông. Do đó, không phải trường hợp không đạt kiểm định nào cũng xuất phát từ việc chủ xe thiếu trách nhiệm bảo dưỡng phương tiện.

Trung tâm đăng kiểm cần có thêm nguồn thu để cải thiện cơ sở vật chất phục vụ khách hàng tốt hơn ẢNH: QUANG THUẦN

Có ý kiến đặt vấn đề về trách nhiệm trong trường hợp kết quả kiểm định ban đầu chưa chính xác. Nếu đăng kiểm viên xác định một hạng mục không đạt, nhưng khi kiểm tra lại phát hiện phương tiện vẫn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, liệu chủ xe có phải chịu khoản phí phát sinh hay không? Một vấn đề khác là thời gian sửa chữa không hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của chủ phương tiện. Có những lỗi chỉ cần vài chục phút để khắc phục, nhưng cũng có trường hợp phải chờ phụ tùng thay thế hoặc đưa xe đến cơ sở sửa chữa chuyên ngành. Khi đó, dù chủ xe chủ động sửa chữa ngay sau khi nhận kết quả không đạt, việc quay lại vào ngày hôm sau vẫn khiến họ phải thanh toán toàn bộ giá dịch vụ kiểm định.

Đối với các doanh nghiệp vận tải sở hữu nhiều phương tiện, chi phí kiểm định lại còn có thể cộng dồn với thời gian xe phải ngừng khai thác, chi phí sửa chữa và tổn thất do chậm tiến độ vận chuyển. Vì vậy, việc thu tiền kiểm định không chỉ liên quan đến quyền lợi của từng chủ xe mà còn tác động đến chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

Liên quan đến quy định thu 50% giá dịch vụ kiểm định đối với phương tiện không đạt yêu cầu, khắc phục và quay lại kiểm định trong ngày, ông Lê Trung Tính, Phó chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP.HCM, nói đây là quy định hợp lý, bởi cơ sở đăng kiểm phải thực hiện thêm công việc khi kiểm định lại phương tiện.

"Thực tế, khi xe không đạt yêu cầu và phải kiểm định lại, cơ sở đăng kiểm vẫn phải bố trí nhân lực, thiết bị để thực hiện công việc. Vì vậy, việc thu phí là có cơ sở. Đặc biệt, nếu phương tiện quay lại trong ngày chỉ phải trả 50% mức giá kiểm định thì cũng có thể xem là một chính sách giảm chi phí cho chủ xe. Tôi ủng hộ quy định này và nhiều lần khuyến cáo doanh nghiệp vận tải và chủ phương tiện cần chủ động bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe trước khi đưa đi đăng kiểm. Việc chuẩn bị tốt sẽ hạn chế tình trạng phương tiện không đạt yêu cầu, phải sửa chữa và kiểm định lại, gây tốn kém cả thời gian lẫn chi phí", ông Lê Trung Tính phân tích.

Tuy nhiên, lãnh đạo Hiệp hội Vận tải TP.HCM cũng đề xuất với những khiếm khuyết nhỏ, ít ảnh hưởng đến an toàn giao thông, chẳng hạn một số chi tiết phụ, đèn chiếu sáng biển số hoặc vị trí lắp đặt một số bộ phận, cơ quan quản lý nghiên cứu cơ chế nhắc nhở, khuyến cáo chủ xe khắc phục thay vì bắt buộc phải kiểm định lại trong mọi trường hợp.