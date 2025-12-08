Ban liên lạc đồng hương Vĩnh Long vận động 6,55 tỉ đồng giúp người nghèo

Sáng 7.12 tại TP.HCM, Ban liên lạc đồng hương Vĩnh Long mới tại TP.HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập từ sự hợp nhất từ Ban liên lạc đồng hương Trà Vinh (cũ), Ban liên lạc đồng hương Vĩnh Long (cũ) và Ban liên lạc đồng hương Bến Tre (cũ) tại TP.HCM.

Với thời gian ra đời từ rất lâu, 3 đơn vị Ban liên lạc đồng hương đã phát huy tốt vai trò là cầu nối những người con xa quê với Đảng bộ, chính quyền và người dân 3 tỉnh Trà Vinh (cũ), Vĩnh Long (cũ), Bến Tre (cũ), bằng nhiều việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa phát biểu tại buổi lễ ẢNH: C.LỆ

Ban liên lạc đồng hương Vĩnh Long mới tại TP.HCM ra mắt ẢNH: C.LỆ

Ban liên lạc đồng hương tại TP.HCM tiếp tục có những đóng góp hiệu quả và tích cực

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó ban Kinh tế T.Ư, nguyên Phó bí thư thường trực thành ủy TP.HCM, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Huỳnh Vĩnh Ái, nguyên Thứ trưởng Bộ VH - TT - DL; thiếu tướng Nguyễn Hoàng, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 9; ông Châu Văn Trưởng, Phó vụ trưởng Vụ địa bàn 7, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra T.Ư; ông Châu Văn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Văn Minh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa nhấn mạnh: "Bằng nhiệt huyết, trách nhiệm, sự nặng lòng với quê hương, bằng uy tín của mình, Ban liên lạc đồng hương Vĩnh Long tại TP.HCM đã luôn vững một lòng hướng về quê hương; đã tích cực kết nối, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây cầu, làm đường nông thôn, xây nhà tình nghĩa, tình thương, chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc cho bà con nghèo, chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài… với tổng số tiền thực hiện trong năm 2024 đạt hơn 200 tỉ đồng".

"Những việc làm ấy thực sự thiết thực. Những nghĩa cử ấy rất đáng trân trọng, rất đáng biểu dương; góp phần làm cho bà con xa quê trở nên gần gũi, nghĩa tình và gắn kết nhiều hơn", ông Hòa nhìn nhận.

Ban liên lạc đồng hương Vĩnh Long mới tại TP.HCM có 44 thành viên, do TS Đoàn Hoàng Hải, nguyên Phó giám đốc Bưu điện TP.HCM, nguyên Phó bí thư thường trực Đảng bộ khối Bưu điện TP.HCM, giảng viên Trường đại học Công thương TP.HCM, làm trưởng ban.

Ngay trong ngày ra mắt, Ban liên lạc đồng hương Vĩnh Long mới đã vận động quyên góp được 6,55 tỉ đồng giúp người nghèo

ẢNH: C.LỆ

Ông Châu Văn Hòa mong rằng, Ban liên lạc đồng hương Vĩnh Long vừa thành lập tại TP.HCM tiếp tục có những đóng góp hiệu quả và tích cực hơn trong thời gian tới; tiếp tục thiết lập các liên kết, thúc đẩy các mối quan hệ, tạo thêm các kênh thông tin hữu hiệu để tiếp nhận, lắng nghe những ý tưởng, tâm huyết của bà con để phát triển quê hương Vĩnh Long; là sứ giả kết nối tình đồng hương, lan tỏa hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người Vĩnh Long đến với bạn bè và là nhịp cầu giúp tỉnh Vĩnh Long thu hút đầu tư, huy động nguồn lực cho an sinh xã hội.