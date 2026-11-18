Tiến sĩ Trương Huỳnh Sáng

Năm 2013, Trương Huỳnh Sáng (32 tuổi) trúng tuyển ngành tài chính - kế toán tại VGU. Kỳ trao đổi tại ĐH Goethe Frankfurt (Đức) là bước ngoặt giúp anh học thẳng lên tiến sĩ tài chính định lượng với học bổng toàn phần ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân.

Năm 2023, anh bảo vệ luận án về hiệu ứng tạo giá trị của quỹ đầu tư tư nhân dưới sự hướng dẫn của giáo sư Uwe Walz, từ đó công bố 2 bài báo ISI Q1 và 1 chương sách chuyên khảo, rồi làm chuyên gia phân tích định lượng cho một doanh nghiệp Đức.

Khuôn viên Trường ĐH Việt Đức ẢNH: HUYỀN TRANG

Dù đãi ngộ tốt, tiến sĩ Sáng vẫn đau đáu với giảng đường và quyết định trở về công tác tại khoa Kinh tế và Quản lý của VGU từ tháng 4.2025. "Doanh nghiệp sôi động nhưng thiếu vắng nghiên cứu và truyền lửa học thuật. Tôi muốn đồng hành cùng sinh viên tiếp cận chuẩn mực tài chính toàn cầu, sẵn sàng đón đầu cơ hội khi đất nước xây dựng trung tâm tài chính quốc tế", anh chia sẻ.

Trên lớp, tiến sĩ Sáng cùng sinh viên mổ xẻ các thương vụ mua bán doanh nghiệp thực tế. Cởi mở với trí tuệ nhân tạo (AI) nhưng không phụ thuộc, anh rèn cho các em thói quen kiểm chứng và phản biện mọi kết quả nhận được. "AI chỉ cần vài giây để chạy mô hình, nhưng không thể ký tên chịu trách nhiệm về một quyết định đầu tư. Con người thì có", tiến sĩ trẻ nói.

Tiến sĩ Nguyễn Phước Bảo Hoàng

Tốt nghiệp xuất sắc khóa thứ hai ngành khoa học máy tính tại VGU, Nguyễn Phước Bảo Hoàng (30 tuổi) làm trợ lý nghiên cứu tại trường trước khi làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich) - cái nôi đào tạo kỹ thuật hàng đầu thế giới. Từ công trình đầu tay được xuất bản trên tập san uy tín PoPETs, anh tiếp nối bằng các bài báo tại những hội nghị chuyên ngành danh giá như ACM/IEEE MoDELS, ACM CCS.

Chân dung các thầy cô (lần lượt từ trái qua và từ trên xuống): tiến sĩ Nguyễn Phước Bảo Hoàng, tiến sĩ Phan Văn Hoàng Khang, tiến sĩ Đào Thị Bích Vân và tiến sĩ Trương Huỳnh Sáng ẢNH: HUYỀN TRANG

Năm 2026, anh bảo vệ luận án "Model-driven Privacy" (Bảo vệ quyền riêng tư theo hướng mô hình hóa), đề xuất giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân ngay từ khâu thiết kế kiến trúc phần mềm thay vì xử lý trong bước lập trình. Hướng đi này phù hợp nhu cầu cấp thiết khi khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam đi vào thực thi.

Tháng 10.2026, tiến sĩ Hoàng trở lại mái trường xưa, trực tiếp xây dựng học phần bảo mật phần mềm tích hợp AI và hướng dẫn rất nhiều đề tài tốt nghiệp cho sinh viên. "Gia đình tôi có truyền thống sư phạm. VGU nâng đỡ tôi từ thời sinh viên đến khi tốt nghiệp, nên ngày trở về này là sự tiếp nối tự nhiên: trao lại cho thế hệ sau những gì mình từng nhận được", tiến sĩ Hoàng bộc bạch.

Tiến sĩ Đào Thị Bích Vân

Khác với 2 đồng nghiệp nam, mối duyên của tiến sĩ Đào Thị Bích Vân (36 tuổi) với nước Đức bắt đầu từ chuyến du khảo Bayer năm 2011 tại Leverkusen. Hình ảnh những đô thị văn minh, bền vững đã thôi thúc chị theo đuổi thạc sĩ tại VGU, rồi nhận học bổng MOET-DAAD để làm nghiên cứu sinh tại ĐH Kỹ thuật Darmstadt (TU Darmstadt).

Năm 2020, chị nhận bằng tiến sĩ kỹ thuật (Dr.-Ing.) với đề tài cải tiến chỉ số đánh giá chất lượng nước ngầm tại ĐBSCL, cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ quản lý tài nguyên. Trở về Khoa Kỹ thuật VGU, năm 2021, chị cùng nhóm nghiên cứu đoạt giải nhì cuộc thi ý tưởng quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060; và năm 2023 tham gia đề án hạ tầng ngoại thành.

Trong giảng dạy, chị luôn hướng học trò quan sát từ thực tế: một vỉa hè thiếu bóng cây, một điểm ngập cục bộ hay lối đi chưa tiện dụng cho người khuyết tật. Chị cũng là người khởi xướng chương trình LeadHerShip, thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong phát triển bền vững.

Tiến sĩ Phan Văn Hoàng Khang

Là gương mặt trẻ nhất, tiến sĩ Phan Văn Hoàng Khang (28 tuổi) hoàn thành chương trình thạc sĩ lẫn tiến sĩ tại ĐH quốc lập Khoa học và Công nghệ Đài Loan (NTUST). Năm 2026, anh bảo vệ luận án về vật liệu bán dẫn hữu cơ ứng dụng trong quang điện tử, sở hữu 4 bài báo ISI (Q1/Q2) cùng 2 chương sách chuyên khảo. "Ở VGU, tôi tìm thấy môi trường học thuật quốc tế kỷ luật và đề cao tư duy độc lập", tiến sĩ Khang bày tỏ.

Trước chiến lược quốc gia về phát triển công nghiệp bán dẫn, tiến sĩ Khang nhận định sinh viên cơ điện tử đang đứng trước thời cơ "vàng" ở các khâu vật liệu, vi cơ điện tử (MEMS), đóng gói và chế tạo thiết bị. Tại phòng lab, điều anh rèn giũa khắt khe nhất cho sinh viên không chỉ là tay nghề, mà là sự trung thực tuyệt đối với số liệu nghiên cứu. "Thử nghiệm có thể sai, nhưng bài học rút ra từ sự trung thực mới là bệ phóng cho các phát minh thực thụ", tiến sĩ Khang chia sẻ.

Hành trang cho thế hệ tương lai Thành lập năm 2008 trên nền tảng hợp tác liên chính phủ giữa Việt Nam và CHLB Đức, sau gần 2 thập niên, VGU đã chứng kiến những lứa sinh viên ưu tú bước ra thế giới rồi mang tri thức tinh hoa trở về phục vụ quê hương. VGU được Chính phủ lựa chọn là một trong 3 trường đại học của TP.HCM phát triển theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm hàng đầu châu Á. Với định hướng đó, trường sẽ tập trung vào các trọng tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ chiến lược mà trường có thế mạnh. Song song đó, trường xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả. Việc thu hút người tài, các nhà khoa học trẻ trình độ cao trong và ngoài nước, kể cả trí thức người Việt ở nước ngoài cũng là một công tác quan trọng.