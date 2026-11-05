Trường ĐH nào đào tạo tiến sĩ nhiều nhất theo Đề án 89?

Đề án trên thuộc Quyết định số 89/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục ĐH đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030.

Một trong những mục tiêu của đề án là đào tạo trình độ tiến sĩ cho khoảng 10% giảng viên ĐH, bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Trong đó 7% giảng viên được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài; 3% giảng viên được đào tạo trong nước và phối hợp giữa các trường ĐH Việt Nam với các trường ĐH nước ngoài đạt chuẩn chất lượng khu vực và thế giới.

Có khoảng 50 trường ĐH đào tạo tổng cộng 116 ngành theo Đề án 89 về nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên ẢNH: M.Q TẠO BỞI AI

Theo danh sách mà Bộ GD-ĐT vừa công bố, có tổng số 116 ngành đào tạo tiến sĩ tại khoảng 50 trường ĐH trong nước, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, khoa học cơ bản, kinh tế, giáo dục, y tế... phục vụ trực tiếp cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực trình độ cao trọng điểm của đất nước.

Từ danh sách này, có thể thấy ngành quản trị kinh doanh được nhiều trường ĐH đào tạo nhất, với 12 trường. Cụ thể là các trường ĐH và ĐH: Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), Công nghệ TP.HCM, Công nghiệp TP.HCM, Điện lực, Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội), Kinh tế quốc dân, Kinh tế TP.HCM, Mở TP.HCM, Trà Vinh, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tiếp theo là ngành khoa học máy tính với 7 trường đào tạo, gồm ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) và học viện kỹ thuật quân sự.

Ngành lý luận và phương pháp dạy học cũng có 7 trường đào tạo, ngành toán học 6 trường, kỹ thuật điện tử 6 trường, kỹ thuật điện tử 6 trường…

Các ngành chỉ có 1 trường đào tạo là Hán Nôm (Trường ĐH Sư phạm hà Nội), văn học (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội), ngôn ngữ Anh (Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng), kinh tế đầu tư (ĐH Kinh tế quốc dân), kinh doanh thương mại (ĐH Kinh tế TP.HCM), hệ thống thông tin quản lý (ĐH Kinh tế quốc dân), luật quốc tế (Trường ĐH Luật Hà Nội), vật lý học (ĐH Cần Thơ), cơ học (ĐH Bách khoa Hà Nội), công nghệ thông tin (Trường ĐH Điện lực), kiến trúc (Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội), chăn nuôi (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), ung thư (Trường ĐH Y Hà Nội), dược học (Trường ĐH Y dược TP.HCM), điều tra hình sự (Học viện An ninh nhân dân)…

Trong danh sách trên, các cơ sở đào tạo nhiều ngành nhất có ĐH Bách khoa Hà Nội (24 ngành), Trường ĐH Y dược TP.HCM (17 ngành), Trường ĐH Y Hà Nội (17 ngành), Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM, 17 ngành), Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM, 12 ngành), Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (12 ngành), ĐH Kinh tế quốc dân (11 ngành), ĐH Cần Thơ (11 ngành), ĐH Kinh tế TP.HCM (8 ngành), Trường ĐH Luật Hà Nội (7 ngành), Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM, 7 ngành)…

Bên cạnh ngành, cơ sở đào tạo tiến sĩ trong nước, Bộ còn công bố danh sách ngành, cơ sở đào tạo nước ngoài lĩnh vực nghệ thuật, thể dục và thể thao đáp ứng yêu cầu của Đề án 89, với 56 trường đào tạo các ngành như âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật điện ảnh, nghệ thuật thị giác, sân khấu, điện ảnh, múa, mỹ thuật, thiết kế, đạo diễn, biên kịch, quay phim, sáng tác, mỹ thuật ứng dụng và truyền thông, huấn luyện thể thao, khoa học thể thao, quản lý thể dục thể thao…, ở các quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Úc, Canada, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nga, Nhật Bản, Hungary...

Thông tin chi tiết về các ngành, trường đào tạo tiến sĩ theo Đề án 89 xem chi tiết TẠI ĐÂY.