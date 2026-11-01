Những chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 11

Giáo dục bắt buộc đối với 2 cấp học

Nghị định 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5-6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, thay thế cho Nghị định 20/2014/NĐ-CP, có hiệu lực từ 1.11.

Khái niệm giáo dục bắt buộc được quy định trong luật Giáo dục số 43 năm 2019: Giáo dục bắt buộc là giáo dục mà mọi công dân trong độ tuổi quy định bắt buộc phải học tập để đạt được trình độ học vấn tối thiểu theo quy định của pháp luật và được Nhà nước bảo đảm điều kiện để thực hiện.

Giáo dục bắt buộc là giáo dục mà mọi công dân trong độ tuổi quy định bắt buộc phải học tập để đạt được trình độ học vấn tối thiểu, luật Giáo dục quy định gồm tiểu học và THCS

ẢNH: ĐỘC LẬP

Khác với Nghị định năm 2014 sử dụng cụm từ "phổ cập giáo dục" đối với giáo dục tiểu học và giáo dục THCS, Nghị định này dành toàn bộ chương III để quy định về giáo dục bắt buộc đối với giáo dục tiểu học và giáo dục THCS theo luật Giáo dục số 43 năm 2019 được sửa đổi bởi luật Giáo dục số 123 năm 2025.

Cụ thể, nghị định quy định hoàn thành giáo dục bắt buộc là việc người học trong độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và chương trình giáo dục THCS theo quy định của pháp luật.

Đối tượng giáo dục tiểu học bắt buộc là trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học.

Chương trình thực hiện giáo dục tiểu học bắt buộc là chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành.

Trong khi đó, đối tượng giáo dục THCS bắt buộc là thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 18 đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học nhưng chưa hoàn thành chương trình giáo dục THCS.

Chương trình thực hiện giáo dục THCS bắt buộc là chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành.

Một điểm mới nổi bật của Nghị định 353 là việc lập, cập nhật, quản lý hồ sơ, dữ liệu, cũng như kiểm tra và công nhận kết quả giáo dục bắt buộc được số hóa. Điều này khác biệt hoàn toàn với phương thức quản lý hồ sơ giấy truyền thống mang tính thủ công quy định tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP trước đây.

Không bắt buộc họp phụ huynh học sinh 3 lần/năm học

Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh có hiệu lực từ 15.11.2026, cho thấy không bắt buộc họp phụ huynh học sinh 3 lần/năm học như quy định trước đây.

Từ 15.11, việc họp phụ huynh không bắt buộc 3 lần/năm học T.N TẠO BỞI AI

Cụ thể, hội nghị cha mẹ học sinh nhóm, lớp gồm cha mẹ học sinh của nhóm, lớp lần đầu được tổ chức vào đầu năm học và trong năm học khi cần thiết, không còn bắt buộc 2 cuộc họp khi kết thúc học kỳ và một cuộc họp khi kết thúc năm học.

Với Thông tư 55 năm 2011, việc tổ chức họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp được thực hiện 3 lần trong năm học: vào đầu năm học, khi kết thúc học kỳ một, khi kết thúc năm học, và tổ chức họp bất thường khi có ít nhất 50% cha mẹ học sinh lớp yêu cầu.

Không được bố trí hoạt động giáo dục theo nhu cầu xen kẽ các tiết học chính khóa

Đây là chính sách giáo dục mới tại Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, có hiệu lực từ 15.11.

Theo đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học thực hiện nội dung giáo dục mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu, đáp ứng sự khác biệt về nhu cầu, năng khiếu, sở thích và định hướng phát triển cá nhân của người học.

Điều 7 của thông tư quy định việc tổ chức các hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học đảm bảo các yêu cầu: chỉ được tổ chức khi cơ sở giáo dục đã bảo đảm thực hiện đầy đủ hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường theo quy định.

Bên cạnh đó, được tổ chức theo nhóm người học có cùng nội dung đăng ký, không theo đơn vị lớp học biên chế; tổ chức ngoài thời gian thực hiện hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường trên cơ sở tự nguyện đăng ký tham gia và lựa chọn nội dung của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học; không làm ảnh hưởng đến thời gian, chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học không được bố trí xen kẽ giữa các tiết học của hoạt động giáo dục chính khóa và giáo dục tăng cường.

Đặc biệt, từ 15.11, trường học không được ép buộc học sinh tham gia hoạt động giáo dục theo nhu cầu.

Cụ thể, nghiêm cấm việc ép buộc, vận động mang tính áp đặt hoặc tạo áp lực dưới bất kỳ hình thức nào để người học phải tham gia hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học.

Đồng thời nghiêm cấm sử dụng việc tham gia hoặc không tham gia hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học làm căn cứ để đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; xét thi đua, khen thưởng; phân loại người học hoặc thực hiện hành vi khác làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người học.

Đối với hoạt động giáo dục tăng cường, ưu tiên thực hiện những nội dung giáo dục cần thiết đối với người học, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn và phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Hoạt động giáo dục tăng cường bảo đảm cho mọi người học được tiếp cận nội dung giáo dục tăng cường trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc thời gian dạy học theo lộ trình dạy học 2 buổi/ngày đối với cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện.

Nghiêm cấm thu tiền của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học dưới bất kỳ hình thức nào đối với hoạt động giáo dục tăng cường.



