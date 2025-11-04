Từ 1.1.2026, lương của giảng viên ĐH tính thế nào và cao nhất bao nhiêu?

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Theo đó, mức lương của giảng viên ĐH từ 1.1.2026 sẽ được áp dụng theo công thức mới.

Cụ thể, công thức tính lương như sau: Mức lương thực hiện từ ngày 1.1.2026 = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số lương đặc thù.

Hệ số lương đặc thù chính là điểm mới so với chính sách tiền lương đối với nhà giáo. Tất cả giảng viên ĐH sẽ có hệ số lương đặc thù là 1,15.

Theo dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, từ 1.1.2026 giáo viên, giảng viên ĐH sẽ có mức lương mới khi có thêm hệ số lương đặc thù ảnh: Nhật Thịnh

Được biết, hệ số lương của giảng viên (viên chức) đang thực hiện theo Nghị định 204 năm 2024 của Chính phủ về chế độ tiền lương. Mức lương cơ sở đang thực hiện theo Nghị định 73 năm 2024 của Chính phủ là 2,34 triệu đồng/tháng.

Như vậy, giảng viên cao cấp (hạng 1) tại các cơ sở giáo dục ĐH đang áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.1 (từ hệ số bậc 1 là 6,20 đến bậc 6 là 8). Theo cách tính của Dự thảo nghị định, mức lương bậc 1 của giảng viên cao cấp sẽ là 2.340.000 đồng x 6,20 x 1,15 = 16.684.000 đồng/tháng. Mức bậc 6 là 2.340.000 đồng x 8 x 1,15 21.528.000 đồng/tháng.

Giảng viên chính (hạng 2) đang áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2.1 (từ hệ số bậc 1 là 4,40 đến bậc 8 là 6,78). Mức lương bậc 1 sẽ là 2.340.000 đồng x 4,40 x 1,15 = 11.840.400 đồng/tháng. Mức cao nhất bậc 8 là 2.340.000 đồng x 6,78 x 1,15 = 18.244.980 đồng/tháng.

Giảng viên (hạng 3) đang áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số bậc 1 là 2,34 đến bậc 9 là 4,98). Mức lương giảng viên bậc 1 sẽ là 2.340.000 đồng x 2,34 x 1,15 = 6.296.940 đồng. Mức lương bậc 9 sẽ là 2.340.000 đồng/tháng x 4,98 x 1,15 = 13.401.180 đồng/tháng.

Mức lương trên chưa tính chế độ phụ cấp (nếu có) gồm tiền phụ cấp trách nhiệm công việc (bằng 0,2 x mức lương cơ sở x (số giờ giảng hoặc tiết dạy người khuyết tật thực tế trong tháng chia cho định mức giờ giảng hoặc tiết dạy của nhà giáo trong tháng), tiền phụ cấp lưu động (hệ số 0,2 so với mức lương cơ sở theo số ngày thực tế lưu động).

Đồng thời mức lương trên cũng chưa tính hệ số phụ cấp chức vụ, và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Cũng theo dự thảo, giảng viên được bổ nhiệm chức danh giáo sư được áp dụng bảng lương chuyên gia cao cấp. Theo đó, hệ số lương sẽ có 3 bậc, gồm bậc 1 là hệ số 8,8; bậc 2 là 9,4 và bậc 3 là 10. Như vậy lương giáo sư được tính riêng, theo dự thảo thì thấp nhất là 23.680.800 đồng/tháng và cao nhất là 26.910.000 đồng/tháng chưa kể các phụ cấp khác.

Trên thực tế, một số trường ĐH đang có chính sách thu hút giảng viên có trình độ cao nên mức lương/thu nhập giảng viên có học hàm tiến sĩ, học vị giáo sư, phó giáo sư tại các trường này thường cao hơn. Chẳng hạn theo vị trí việc làm, một giảng viên tiến sĩ tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) có mức lương từ 25 triệu đồng/tháng, còn phó giáo sư, giáo sư từ 42-47 triệu đồng/tháng.

Còn lương/thu nhập của một giảng viên tiến sĩ tại Trường ĐH Công thương TP.HCM tối thiểu 40 triệu đồng/tháng tối đa hơn 80 triệu đồng/tháng. Tiến sĩ tại Trường ĐH Văn Lang cũng có thu nhập năm đầu tiên tuyển dụng là từ 25-30 triệu đồng/tháng, phó giáo sư từ 45-50 triệu đồng/tháng và 50-55 triệu đồng/tháng. Sau mỗi năm tăng thêm 5 triệu đồng/tháng.



