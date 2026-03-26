Ban ngày làm ‘Tôn Ngộ Không’, ban đêm lao đi cứu người gặp nạn

Từ nỗi đau cá nhân đến sứ mệnh cộng đồng

Hạt kể, năm 2016, anh làm bảo vệ cho một công ty ở TP.HCM. Một hôm, sau ca trực, trên đường về phòng trọ, anh gặp nạn dẫn đến chấn thương nặng ở tay, chân và đầu, rơi vào tình trạng nguy kịch. Trong khoảnh khắc đó, một số người đi đường dừng lại nhìn rồi rời đi. Rất may, người bạn cùng công ty phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời, giúp anh vượt qua cửa tử.

Hơn 5 tháng điều trị là quãng thời gian anh thấm thía giá trị của sự sống, cũng như rủi ro khó lường đối với tính mạng con người nếu bị thờ ơ lúc gặp nạn. "Chỉ cần chậm vài phút thôi, mạng sống có thể không còn. Tôi đã từng trải qua cảm giác đó nên không muốn bất kỳ ai phải cô đơn trong hoàn cảnh tương tự", anh Hạt chia sẻ.

Năm 2018, trở về quê, anh vừa buôn bán nhỏ, vừa làm nghề biểu diễn đường phố, hóa trang thành Tôn Ngộ Không làm ảo thuật, chụp ảnh cùng trẻ em kiếm từng đồng trang trải cuộc sống. Ban ngày làm "Tôn Ngộ Không" tung tăng, nhưng đêm xuống, anh lại lặng lẽ khoác áo phản quang đi cứu người.

Anh Hạt hóa thân thành “Tôn Ngộ Không” biểu diễn tại đám tiệc để kiếm tiền trang trải cuộc sống ẢNH: DUY TÂN

"Chính từ công việc hóa trang này, tôi tích cóp từng khoản nhỏ để mua sắm dụng cụ sơ cứu, đèn pin, áo phản quang… phục vụ cho hành trình thiện nguyện. Ban ngày làm 'Tôn Ngộ Không' kiếm sống, ban đêm làm người cứu nạn. Dù vất vả nhưng tôi thấy mình sống có ích hơn", anh Hạt chia sẻ.

Năm 2019, anh Hạt chính thức thành lập nhóm "Biệt đội SOS 95 và những người bạn" với mục đích duy nhất là hỗ trợ cho người bị tai nạn giao thông trong đêm nhanh chóng, miễn phí và vô điều kiện. Những ngày đầu, nhóm chỉ có vài thành viên, hoạt động trong điều kiện thiếu thốn từ phương tiện đến kinh phí. Tất cả đều tự bỏ tiền túi, tranh thủ thời gian sau giờ làm để tham gia.

Các thành viên trong nhóm của anh Hạt hỗ trợ sửa xe cho người gặp nạn trong đêm ẢNH: DUY TÂN

Niềm vui khi được giúp người gặp nạn

Đến năm 2020, khi câu chuyện về nhóm dần lan tỏa trên mạng xã hội, số lượng thành viên tăng lên 8 người, đến từ nhiều ngành nghề khác nhau như công nhân, thợ hồ, xe ôm, buôn bán nhỏ… Dù không qua đào tạo chuyên nghiệp, các thành viên vẫn chủ động học hỏi kỹ năng sơ cứu, xử lý hiện trường để nâng cao hiệu quả hỗ trợ.

Anh Hạt (hàng đầu, bên phải) cùng các thành viên đi cứu nạn trong đêm ẢNH: DUY TÂN

Ban đầu, họ chia nhau tuần tra các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hậu Giang (cũ) về đêm. Sau này, khi số điện thoại đường dây nóng 0352.400.159 được nhiều người biết đến, nhóm chuyển sang trực tổng đài 24/7 để tiếp nhận thông tin và điều phối ứng cứu kịp thời.

Mỗi khi nhận tin báo tai nạn, các thành viên lập tức lên đường, không phân biệt địa bàn trong hay ngoài tỉnh. Tại hiện trường, họ hỗ trợ sơ cứu nạn nhân, bảo vệ hiện trường chờ lực lượng chức năng, đồng thời nhanh chóng đưa người gặp nạn đến cơ sở y tế gần nhất.

Một người đi đường gặp sự cố được anh Hạt cùng các thành viên kịp thời sửa xe miễn phí ẢNH: DUY TÂN

Sau 7 năm hoạt động, hàng ngàn vụ tai nạn đã được nhóm hỗ trợ. Nhưng với họ, phần thưởng không phải là vật chất. "Chỉ cần thấy nạn nhân qua cơn nguy kịch, hoặc nhận được một lời cảm ơn, một nụ cười… là đủ rồi", anh Hạt nói.

Không chỉ dừng lại ở cứu hộ, nhóm còn tích cực tuyên truyền an toàn giao thông bằng cách phát tờ rơi, nhắc nhở người dân tuân thủ luật khi tham gia giao thông. Khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, họ cũng vận động hỗ trợ, kết nối mạnh thường quân để giúp đỡ.

Gắn bó với nhóm từ những ngày đầu, anh Dương Văn Huy xem đây như một gia đình thứ hai. "Chúng tôi từng chứng kiến nhiều người gặp nạn trong đêm nên hiểu rõ cảm giác bất lực khi không ai giúp. Vì vậy, ai cũng muốn góp một phần sức để làm điều có ý nghĩa", anh Hạt chia sẻ.