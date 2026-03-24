Bạn nghĩ gì khi thiệp mời cưới in hẳn mã QR chuyển khoản?

Đám cưới văn minh hơn?

Một ngày giữa tháng 3, Nguyễn Hoàng Phúc (31 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) nhận thiệp mời đám cưới từ một người bạn với cảm xúc lẫn lộn. Ban đầu, Phúc phấn khởi nghe bạn báo tin mừng, chú ý ngày giờ để đến góp vui. Nhưng rồi, anh hơi hụt hẫng khi thấy trong thiệp mời có đính kèm một mã QR tài khoản ngân hàng.

Phúc tỏ vẻ không hài lòng: "Việc in mã QR không phải làm xấu tấm thiệp cưới, mà tạo nên một ấn tượng không tốt về tấm lòng của người mời. Dường như gia chủ chẳng thiết tha gì việc mình đến dự tiệc góp vui. Mà họ chỉ quan trọng nhận được tiền mừng cưới thôi".

Nhiều người đồng tình vì sự tiện lợi, hợp xu hướng; nhưng cũng có ý kiến cho rằng in mã QR chuyển khoản ngay trên thiệp mời là không tế nhị ẢNH: THANH DUY

Theo Phúc, thời buổi công nghệ số, người trẻ đã quen và cảm thấy rất bình thường khi quét mã QR thanh toán tiền đi chợ, uống cà phê, ăn sáng... Phúc không phản đối việc sử dụng mã QR trong lễ cưới, nhưng cần phải đúng nơi đúng chỗ. Chẳng hạn, nếu mã QR này xuất hiện ở bàn check-in trước cổng đám cưới thì sẽ hợp lý, không phản cảm. Ngược lại, nó còn cho thấy chủ tiệc chu đáo, hợp thời.

Phúc nói thêm, thiệp mời cũng là một hình thức giao tiếp, ứng xử nên phải lưu ý để giữ sự tinh tế, khéo léo. "Thiệp mời mà in mã QR chuyển khoản giống một tấm giấy... nợ và chủ nhà đang đi đòi nợ. Loại thiệp này có lẽ dành cho bạn bè ở xa và không quen ai thì có thể thông cảm được. Chứ còn bạn bè ở gần, gặp gỡ thường xuyên thì dễ mất lòng, gây buồn phiền không đáng có", anh Phúc nêu quan điểm.

Người có lòng sẽ luôn có cách

Ở một góc nhìn khác, Nguyễn Thị Diễm My (34 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) lại rất cởi mở với xu hướng in mã QR tài khoản ngân hàng lên thiệp cưới. "Hẳn là gia chủ muốn tạo sự tiện lợi nhất cho khách mới làm mã QR. Vì trường hợp bạn không đi đám được, lại không quen ai, nếu nhắn tin hỏi trực tiếp chủ tiệc địa chỉ để gửi phong bì thì có phải là khiến cho cả hai ngại ngùng, khó xử hơn không", My phân trần.

Nói về sự tiện lợi, My cho biết thêm, phong cách của các bạn gen Z hiện nay thường gửi tiền mừng cưới bằng một con số ý nghĩa. Chẳng hạn, 1.111.000 đồng (khởi đầu suôn sẻ), 999.999 đồng (hôn nhân vĩnh cửu), 888.888 (phát tài phát lộc). Đây là những con số lẻ chỉ có thể chuyển khoản. Nếu có sẵn số tài khoản chính chủ in lên thiệp mời thì việc gửi tiền chúc mừng rất yên tâm, không sợ chuyển nhầm.

Tuy nhiên, My cho rằng cần có sự chọn lọc để gửi thiệp mời có in mã QR chuyển khoản, không nên áp dụng đối với tất cả khách mời. Các bạn trẻ gen Z đồng trang lứa với nhau có thể thấy điều này là văn minh, hiện đại. Nhưng khả năng cao sẽ bị "trừ điểm" nếu thiệp mời này đến tay những người lớn tuổi không rành về công nghệ.

Cũng theo My, cần lưu ý khâu thiết kế thiệp mời sao cho khéo léo. Nếu phóng to, cố tình làm nổi bật mã QR ở trung tâm thiệp mời thì sẽ rất phản cảm. Nếu đặt nó khéo léo, vừa vặn ở một góc thiệp cùng với mã QR hướng dẫn địa chỉ thì mọi người sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Những ai cần thì click vào đó, ai không cần thì cũng không thấy rối mắt, khó chịu.

Theo thạc sĩ văn hóa học Thạch Chanh Đa, giảng viên Khoa Khoa học chính trị, xã hội và nhân văn ĐH Cần Thơ, trong thời đại kỷ nguyên số, việc in mã QR tài khoản ngân hàng lên thiệp cưới đang dần trở thành một xu hướng, đặc biệt là trong giới trẻ. Tuy nhiên, việc này khó thể phổ biến rộng trong phong tục cưới hỏi. Bởi, số đông vẫn cho rằng hình thức này dễ mất tình mất nghĩa, tạo nên tâm lý áp đặt, bắt buộc cho khách mời phải gửi tiền mừng.

Thạc sĩ Thạch Chanh Đa cho rằng việc chuyển khoản là một nét văn minh mới, tạo ra sự tiện lợi trong nhiều sự kiện, công việc. Thế nhưng, không nên in mã QR vào thiệp cưới, bởi nó không phù hợp với văn hóa người Việt. Từ xưa nay người Việt mừng cưới rất tinh tế và ý nhị. Mọi người sống có trước có sau, chân thành kiểu có thương nhau mới đến, mến nhau mới mời. Nếu không trực tiếp dự hôn lễ, thì người có lòng sẽ luôn có cách để gửi quà chúc mừng.