Ban nhạc Ngũ Cung ra sao khi Đỗ Hoàng Hiệp rời đi?

Tháng 5.2024, ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp rời Ngũ Cung sau nhiều năm gắn bó. Sự thay đổi này khiến ban nhạc có những xáo trộn nhất định, đặc biệt trong cộng đồng người hâm mộ. Một bộ phận khán giả tiếp tục đồng hành cùng Ngũ Cung, trong khi số khác lựa chọn ủng hộ hành trình âm nhạc riêng của nam ca sĩ.

Chia sẻ về cuộc chia tay, thủ lĩnh Trần Thắng cho rằng việc thay đổi thành viên là điều khó tránh khỏi đối với một ban nhạc hoạt động lâu năm. Anh tiết lộ trước khi Đỗ Hoàng Hiệp rời đi, Ngũ Cung từng trải qua giai đoạn ít hoạt động chung do các thành viên tập trung cho những dự án cá nhân.

Dù không còn đồng hành, Trần Thắng khẳng định vẫn trân trọng năng lực và những đóng góp của Đỗ Hoàng Hiệp. Nam nhạc sĩ cho biết trong một số chương trình được mời tư vấn chuyên môn, anh vẫn đề xuất ban tổ chức mời giọng ca này biểu diễn nếu phù hợp.

Ban nhạc Ngũ Cung tiếp tục hoạt động biểu diễn và sáng tạo âm nhạc sau khi ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp rời nhóm ẢNH: NVCC

Về khả năng tái hợp trên sân khấu, Trần Thắng chia sẻ: “Còn việc có cơ hội cùng tham gia một dự án hay đứng chung sân khấu trong tương lai hay không, tôi nghĩ điều đó sẽ phụ thuộc vào tính chất chương trình và sự phù hợp của mỗi người ở thời điểm ấy”.

Ngũ Cung thay đổi ra sao sau cuộc chia tay?

Sau 19 năm hoạt động, Trần Thắng hiện là thành viên đời đầu duy nhất còn gắn bó với Ngũ Cung. Ban nhạc có đội hình 5 người gồm Trần Thắng (guitar, sáng tác), Hồng Phi (hát chính), Hoàng Bách (bass, hát bè), Hoàng Bắc (guitar) và Huy Nguyễn (trống).

Đáng chú ý, bốn thành viên còn lại đều thuộc thế hệ trẻ, trong đó Hoàng Bắc và Hoàng Bách sinh năm 2006, còn tay trống Huy Nguyễn sinh năm 2011.

Đội hình hiện tại của Ngũ Cung gồm 5 thành viên, từ trái sang: Hoàng Bắc, Trần Thắng, Hồng Phi, Huy Nguyễn và Hoàng Bách ẢNH: NVCC

Trần Thắng bày tỏ sự tự hào khi các thành viên mới không chỉ có chuyên môn, cá tính âm nhạc mà còn dành sự quan tâm đến văn hóa và di sản Việt Nam. Anh mong muốn truyền đạt kinh nghiệm, đồng thời tạo điều kiện để những nhân tố trẻ phát huy thế mạnh riêng.

Dù thay đổi đội hình, Ngũ Cung vẫn duy trì hoạt động sáng tạo và biểu diễn. Tháng 11.2024, nhóm phát hành album Di sản gồm 11 ca khúc, đồng thời giới thiệu các sản phẩm như Cô đôi thượng ngàn, Chung một ước mơ và phiên bản rock của Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Trong thời gian tới, ban nhạc tiếp tục theo đuổi việc đưa chất liệu văn hóa dân gian vào âm nhạc đương đại, đồng thời tìm kiếm những cách thể hiện mới để tiếp cận khán giả trẻ.

Ngày 14.11, Ngũ Cung dự kiến biểu diễn tại Festival Âm nhạc quốc tế LangBiang 2026 ở Đà Lạt. Nhóm cũng sẽ góp mặt trong chương trình 100 năm nhạc sĩ Huy Du - Đường chúng ta đi vào tháng 12 tại Hà Nội.