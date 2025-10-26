Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

'Bạn ông Trump' quyên góp 130 triệu USD cho Lầu Năm Góc

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
26/10/2025 05:18 GMT+7

Lầu Năm Góc ngày 24.10 cho biết đã nhận khoản quyên góp 130 triệu USD để trả lương cho quân nhân Mỹ trong giai đoạn chính phủ đóng cửa.

Trước đó 1 ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết số tiền trên được một người bạn giấu tên quyên góp cho Lầu Năm Góc, Đài NBC News đưa tin.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho hay người quyên góp chuyển khoản tiền với điều kiện sử dụng nó để trả lương và phúc lợi cho binh sĩ. Ông Parnell nêu thêm số tiền này được nhận theo quy định nhận quà tặng chung của Bộ Quốc phòng Mỹ. Theo CNN, khoản tiền trên không đáng bao nhiêu so với ngân sách để trả lương cho khoảng 1,3 triệu quân nhân tại ngũ. Dù vậy, giới quan sát đã đặt ra những nghi vấn pháp lý và động cơ của người quyên góp.

Bí ẩn người sẵn sàng gửi ông Trump 130 triệu USD trả lương quân đội

Lầu Năm Góc chỉ nhận quà tặng cho một số mục đích, như tài trợ xây trường quân sự, bệnh viện, hỗ trợ thương bệnh binh. Các khoản quyên góp giá trị lớn cần phải được thanh tra kỹ lưỡng. Quy trình rà soát còn chặt chẽ hơn nếu số tiền đến từ cá nhân, tổ chức nước ngoài. Đồng thời, Đạo luật Phòng ngừa thiếu hụt còn cấm chính phủ liên bang Mỹ chi tiêu vượt ngoài ngân sách đã được phân bổ. Các chuyên gia cho rằng Lầu Năm Góc có thể nhận 130 triệu USD trên nhưng sẽ khó sử dụng nếu không được quốc hội Mỹ cho phép.

' Bạn ông Trump ' quyên góp 130 triệu USD cho Lầu Năm Góc khi chính phủ đóng cửa - Ảnh 1.

Quân nhân Thủy quân lục chiến Mỹ dự kỷ niệm 250 năm thành lập lực lượng vào ngày 18.10 vừa qua

Ảnh: Reuters

Chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1.10 và nghị sĩ hai đảng Dân chủ, Cộng hòa vẫn chưa đồng thuận về dự luật ngân sách. Quân nhân nằm trong số ít những đơn vị đến nay vẫn được hưởng lương. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cảnh báo binh sĩ có thể sớm không được trả lương nếu quốc hội không thông qua ngân sách để mở cửa chính phủ trở lại.

Lầu năm góc Tổng thống Mỹ Donald Trump chính phủ đóng cửa Mỹ Quyên góp
