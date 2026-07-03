'Bản sao' Trường Vũ bị góp ý khi hát 'Chuyến đò không em'

Tập 8 Biến hóa bất ngờ lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Huỳnh Phi Yến (hóa thân thành Văn Mai Hương), Tuấn Khanh (hóa thân thành Trường Vũ) và Phạm Hữu Phước (hóa thân thành Đan Trường). Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài NSƯT Đại Nghĩa còn có ca sĩ bolero Dương Hồng Loan và ca sĩ Nguyên Vũ.

Thí sinh Tuấn Khanh gây ấn tượng khi hóa thân thành Trường Vũ Ảnh: NSX

Trong đêm thi, Tuấn Khanh gây chú ý khi hóa thân thành Trường Vũ, thể hiện ca khúc Chuyến đò không em. Ngay khi xuất hiện trên sân khấu, anh khiến giám khảo Nguyên Vũ bất ngờ vì phong thái giống với thần tượng.

Giám khảo nói gì về 'bản sao' Trường Vũ

“Khi em vừa bước ra sân khấu thôi là anh đã thấy giống rồi. Đến khi cất giọng, chưa bàn đến việc giống Trường Vũ hay chưa, anh đã thấy em hát bolero rất ngọt, rất tròn trịa và đầy cảm xúc”, anh đánh giá.

Nguyên Vũ nhận xét Tuấn Khanh tái hiện khá rõ những điểm đặc trưng trong cách xử lý của Trường Vũ, đặc biệt là những chỗ nghẹn và ngắt câu. Tuy nhiên, nam giám khảo cho rằng chất giọng của thí sinh vẫn còn sáng hơn so với sự khàn đục, từng trải vốn là dấu ấn của Trường Vũ.

Đại Nghĩa cũng đánh giá đây là một trong những tiết mục thành công của đêm thi. Nam giám khảo cho biết ngay từ trang phục, dáng đi, cách cầm micro cho đến lối hát đều gợi nhớ hình ảnh Trường Vũ thời kỳ đỉnh cao. “Với tôi, hôm nay Khanh làm rất tốt. Từ dáng đi, cách hát đều gợi nhớ Trường Vũ của nhiều năm về trước. Những nét đặc trưng bạn đều thể hiện được”, nam giám khảo nhận xét.

Dàn giám khảo thích thú trước màn thể hiện của "bản sao" Trường Vũ Ảnh: NSX

Là người từng nhiều lần song ca với Trường Vũ, giám khảo Dương Hồng Loan có những góp ý chi tiết về kỹ thuật. Nữ ca sĩ đánh giá Tuấn Khanh đã thể hiện rất tốt cảm xúc, biết xử lý những chỗ luyến và nấc đặc trưng của thần tượng.

Nữ giám khảo nhận xét: “Từ lúc em chưa bước ra trung tâm sân khấu, giọng hát đã hút hồn Dương Hồng Loan rồi. Em có giọng hát rất tốt, thể hiện cảm xúc rất đẹp. Chỉ cần tự tin hơn, đứng thẳng người hơn thì chắc chắn sẽ là nhân tố rất tiềm năng của dòng nhạc bolero”. Dù nhận những góp ý từ ban giám khảo nhưng tiết mục của Tuấn Khanh vẫn được đánh giá cao. Anh nhận 29,5 điểm, trở thành thí sinh có số điểm cao nhất trong đêm thi.

Trong khi đó, thí sinh Phạm Hữu Phước chọn thể hiện ca khúc Nội tôi trong phần hóa thân thành Đan Trường. Anh nhận 29 điểm từ ban giám khảo, được Đại Nghĩa khen ngợi về cách hóa thân. “Từ vòng trước đến vòng này đã thấy em tiến bộ rất nhiều. Từ đoạn điệp khúc trở đi, cách thể hiện đều rất giống Đan Trường”. Còn thí sinh Huỳnh Phi Yến hóa thân thành Văn Mai Hương, nhận 27,75 điểm vì tiết mục chưa thật sự bùng nổ.