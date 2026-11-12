'Bàn tay vàng' Mohamad Fantany và những việc tử tế giữa vườn cao su Long Thành

Kể về công việc ở vườn cao su, anh Mohamad Fantany, nhóm trưởng sản xuất Đội Long Thành, Tổng công ty cao su Đồng Nai (thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam - VRG), nhắc nhiều đến sự tương trợ giữa những người công nhân. Khi một người mệt hoặc có việc đột xuất, đồng nghiệp lại chia nhau cạo phụ, trút mủ, hoàn tất phần việc còn dang dở.

"Tuy trong công việc có thi đua nhưng tinh thần tương trợ lẫn nhau rất tốt", anh chia sẻ. Chính anh cũng góp phần vun đắp sự gắn bó ấy bằng việc kèm cặp người mới, vận động đồng nghiệp thăm hỏi, giúp đỡ những gia đình xa quê đến lập nghiệp.

Tận tình dìu dắt công nhân mới

Anh Fantany là người dân tộc Chăm, quê An Giang. Năm 1977, gia đình anh đến Đồng Nai lập nghiệp. Cha anh làm công nhân cao su, phụ trách công việc xây dựng cơ bản. Đến năm 1998, anh tiếp nối nghề của cha, bắt đầu hành trình gắn bó với vườn cây.

Từ một công nhân cạo mủ, anh tích lũy kinh nghiệm qua từng năm lao động. Anh kể mình từng tham gia hội thi tay nghề và đạt giải "Bàn tay vàng" năm 2002. Sau thời gian trực tiếp khai thác, anh đảm nhận công việc quản lý nhóm, hướng dẫn công nhân và cùng tập thể hoàn thành nhiệm vụ sản xuất.

Kinh nghiệm cầm dao cạo mủ cao su giúp anh hiểu những lúng túng của người mới. Với công nhân từ các tỉnh phía bắc vào làm việc, ngoài học nghề, họ còn phải thích nghi với nếp sống tại nơi ở mới. Anh tìm cách hỗ trợ từ những việc cụ thể, để mỗi người dần quen việc và hòa nhập với tập thể.

Sau khi công nhân được đơn vị đào tạo, anh phân công những người có tay nghề tốt tiếp tục kèm cặp. Người chưa thạo khâu chuẩn bị máng, vật tư được đồng nghiệp làm mẫu, hướng dẫn từng phần. Với kỹ thuật cạo mủ, công nhân lâu năm cạo phụ 1 - 2 hàng cây để người mới quan sát, thực hành, từng bước quen tay.

Việc hướng dẫn còn bao gồm bảo quản dụng cụ và thực hiện an toàn lao động. Hằng ngày, anh theo dõi sản lượng, kiểm tra, nhắc nhở công nhân làm đúng quy trình kỹ thuật, bảo vệ vườn cây và kịp thời hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn.

Ngoài giờ làm, anh vận động đồng nghiệp mua mì gói, cùng đến thăm nơi ở của công nhân mới. Những cuộc gặp gỡ, bữa cơm Công đoàn có cả vợ, chồng, con cái tham gia giúp các gia đình thêm gần gũi. Theo anh, nhiều người sau khi về quê lại xin trở vào làm việc vì quý sự quan tâm, đùm bọc ở đây.

Sự tận tình của người nhóm trưởng gắn với việc chăm lo của đơn vị. Anh cho biết công nhân ở xa mới đến được bố trí chỗ ở, hỗ trợ nhu yếu phẩm ban đầu; khi đau ốm có bộ phận y tế và đồng nghiệp hỗ trợ. Với những gia đình khó khăn, đơn vị xem xét các hình thức chăm lo, trong đó có nhà "Mái ấm Công đoàn".

Anh Mohamad Fantany gắn bó gần 30 năm cùng cây cao su ẢNH: THÚY LIỄU

Tiết kiệm vật tư từ công việc hằng ngày

Trong công việc quản lý nhóm, anh Fantany chú trọng sử dụng hiệu quả vật tư, hạn chế thất thoát.

Một cách làm là tận dụng tôn hư để làm máng hứng mủ. Sáng kiến này giúp tiết kiệm trên 50% chi phí vật tư, ước tính làm lợi hơn 45 triệu đồng mỗi năm.

Anh còn tổ chức cho công nhân thu gom vật tư, vệ sinh vườn cây vào cuối mùa cạo, tập trung vật tư và giao các chốt bảo vệ giữ. Việc hạn chế vận chuyển về nhà hoặc đưa qua lại nhiều nơi giúp giảm thất thoát do đổ bể. Báo cáo ước tính cách làm này mang lại lợi ích hơn 50 triệu đồng mỗi năm.

Những việc làm ấy gắn với cách anh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: cần cù trong lao động, tiết kiệm vật tư, có trách nhiệm với phần việc được giao và hỗ trợ đồng nghiệp. Việc phân công lao động hợp lý, hướng dẫn kỹ thuật cũng giúp cả nhóm phối hợp tốt hơn trong sản xuất.

Trong 3 năm (2023, 2024 và 2025), anh đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Với người nhóm trưởng đã gắn bó gần 30 năm cùng cây cao su, thành quả lao động còn hiện diện trong cuộc sống gia đình và sự ổn định của những đồng nghiệp quanh mình.

Hai người con của anh đều đã học xong, ra trường. Thu nhập từ nghề cao su, cùng sự vun vén của vợ, giúp gia đình anh lo cho các con học hành. Anh cho biết vào những tháng cao điểm, thu nhập của bản thân khoảng 14 triệu đồng/tháng; trong tổ cũng có những công nhân tay nghề giỏi đạt mức này.

"Tôi đảm bảo được cuộc sống và lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn", anh nói. Sự gắn bó với nghề được anh tiếp nối bằng việc truyền lại kinh nghiệm, giúp những công nhân mới từng bước vững tay nghề, ổn định cuộc sống trên vùng đất đã nuôi dưỡng gia đình mình.