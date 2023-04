Bản thể - triển lãm về những phụ nữ Việt và Ý truyền cảm hứng

Triển lãm Bản thể, do Đại sứ quán Ý tại Hà Nội và Bảo tàng nghệ thuật Hồn đất Việt Bát Tràng (Bát Tràng Museum) tổ chức, diễn ra từ 22.4 - 7.5 tại Casa Italia (Trung tâm Văn hóa Ý, 18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội). Dự án quy tụ 21 chân dung phụ nữ nổi bật từ nhiều ngành nghề khác nhau, có nhiều đóng góp xã hội và đại diện cho nhiều thế hệ phụ nữ của Việt Nam và Ý. Triển lãm chia sẻ câu chuyện từ đời sống đến thăng hoa trong sự nghiệm cũng như trải nghiệm tinh thần riêng của họ. Đây cũng là sự kiện thuộc chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Ý.



Triển lãm Bản thể kể câu chuyện của những người phụ nữ truyền cảm hứng BTC CUNG CẤP

Ban tổ chức cho biết tác giả triển lãm, chuyên gia trang điểm PSI, đã sử dụng life-casting (tạo ra bản sao ba chiều của cơ thể người sống, thông qua việc sử dụng các kỹ thuật đúc khuôn) để thực hiện các tác phẩm trưng bày ở triển lãm lần này. 21 nhân vật được lấy dấu khuôn trực tiếp, sau đó được tạo thành tác phẩm với những chất liệu khác nhau như thạch cao, gốm, sơn mài… Các "bản thể này" được trưng bày tại triển lãm, đồng thời được đăng tải và lưu giữ (bao gồm hình ảnh và phim tài liệu) tại địa chỉ www.trienlambanthe.vn.

Chuyên gia sáng tạo Hà Đỗ là một nhân vật của dự án BTC CUNG CẤP

Về tên gọi của triển lãm, nghệ sĩ PSI cho biết: "Bản thể bao hàm nhiều thứ rộng lớn nhưng nó cũng có thể là những điều rất nhỏ. Nó là cái tôi, là tiếng nói, là những câu chuyện chân thật từ đời sống, sự thăng hoa trong sự nghiệp cũng như trải nghiệm tinh thần mang dấu ấn riêng của mỗi người".

Nữ nghệ sĩ PSI đã thực hiện dự án Bản thể trong 3 năm BTC CUNG CẤP

Cô cũng tâm sự về việc tìm kiếm nhân vật cho triển lãm. "Thay vì tập trung vào một cái tên hay một gương mặt cụ thể, tôi trải phạm vi tìm kiếm của mình ở nhiều thế hệ và nhiều ngành nghề khác nhau. Tôi đã bắt đầu danh sách này với hai người phụ nữ ảnh hưởng nhiều nhất đến con người và cuộc sống của tôi: bà nội và mẹ. Tôi nghĩ rằng nếu như mình không thể kể ra được câu chuyện của những người thân thuộc và gắn bó nhất đối với mình thì chẳng có lý do gì để mình tiếp tục thực hiện dự án này", PSI nói.

Các phụ nữ tham gia dự án, theo cô, đều có một điểm chung là sở hữu vẻ đẹp xuất phát từ nội tại và những nét đặc trưng riêng biệt không thể đánh đồng với bất kỳ ai khác. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng tham gia dự án này như: NSND Lê Khanh, ca sĩ Lê Cát Trọng Lý, diễn viên Kaity Nguyễn...

Ca sĩ Lê Cát Trọng Lý cũng dành thời gian để thực hiện các video, hình ảnh cho Bản thể BTC CUNG CẤP

Theo ban tổ chức, một số tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại triển lãm lần này gợi nhắc đến những chiếc mặt nạ Venice nổi tiếng của nước Ý vốn được làm thủ công cầu kỳ bằng thạch cao, da, giấy bồi theo kỹ thuật truyền thống… Nhiều bản thể được tạo ra bằng thạch cao sau khi lấy khuôn dấu, sau đó "nâng cấp" và mang hơi thở thời đại với gốm, sơn mài, resin… tạo nên tính đa dạng vốn đã rất khác biệt của "bản thể".



Các nhân vật được lựa chọn thuộc nhiều thế hệ, lĩnh vực khác nhau BTC CUNG CẤP

Triển lãm Bản thể là cuộc thực hành nghệ thuật "tổng lực" với nhiều ngành thiết kế sáng tạo khác nhau. Bát Tràng Museum tham gia tổ chức, giám tuyển và thực hiện 4 tác phẩm bằng gốm. Không gian triển lãm kết hợp vải, gương và inox do Văn phòng Thiết kế kiến trúc và nội thất sgnhA thực hiện, kết hợp với ánh sáng của Ori Lighting. Hanoia cũng tham gia với 2 tác phẩm sơn mài. Các clip phim tài liệu phỏng vấn và ảnh chụp chân dung các nhân vật do Origin Movement, Origin Studio, Le Lai photography thực hiện. Cabe Studio thực hiện nghệ thuật thị giác trình chiếu trong không gian triển lãm, công nghệ thực tế ảo tăng cường do VTT Creative thực hiện, thương hiệu Jenny K Tran với những bộ trang phục cải biến womenswear theo hơi hướng menswear, cùng trang trí hoa tươi của thương hiệu Hoa Tháng Hai.