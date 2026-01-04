Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bản tin chiều: 50 giờ phá án vụ cướp tiệm vàng | Bí ẩn tàu sắt trôi dạt bờ biển Quảng Ngãi
Video Thời sự

Bản tin chiều: 50 giờ phá án vụ cướp tiệm vàng | Bí ẩn tàu sắt trôi dạt bờ biển Quảng Ngãi

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
04/01/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 4.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng ở chợ Nhân Cơ, Lâm Đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng ở chợ Nhân Cơ, khi nghi phạm chuẩn bị vượt biên qua Lào tại cửa khẩu Bờ Y.

Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng ở chợ Nhân Cơ, Lâm Đồng

Phú Quốc: Cá heo trăm ký chết dạt vào bờ biển Bãi Thơm

Sáng 4.1.2026, lãnh đạo Đồn Biên phòng Xà Lực (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) cho biết đơn vị đã báo vụ việc một xác cá heo chết trôi dạt vào bờ cho lực lượng Bảo tồn biển xử lý theo đúng chuyên môn.

Phú Quốc Cá heo trăm ký chết dạt vào bờ biển Bãi Thơm

Những mái ấm hồi sinh trên 'cổng trời' Y Tý trước thềm năm mới

Chưa đầy 1 năm sau đợt mưa lũ kinh hoàng do bão số 3 (Yagi) gây ra (tháng 9.2024), 28 hộ dân xã Y Tý (Lào Cai) đã được Báo Thanh Niên, Tập đoàn Hòa Phát, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai xây tặng nhà mới khang trang, kiên cố; giúp đồng bào dân tộc thiểu số trên vùng đất biên cương phía bắc Tổ quốc có nơi an cư, lạc nghiệp.

Những mái ấm hồi sinh trên 'cổng trời' Y Tý trước thềm năm mới

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn ban ngày | Vì sao avatar Facebook bị gỡ đồng loạt?

Toàn cảnh 17h: Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn ban ngày | Vì sao avatar Facebook bị gỡ đồng loạt?

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H bản tin toàn cảnh 17h Bản Tin Tổng Hợp tin nóng hôm nay Cướp Tiệm Vàng tàu sắt trôi dạt phú quốc bão số 3 Yagi bão YAGI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận