Bản tin chiều: 50 giờ phá án vụ cướp tiệm vàng | Bí ẩn tàu sắt trôi dạt bờ biển Quảng Ngãi

Toàn cảnh 17h ngày 4.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng ở chợ Nhân Cơ, Lâm Đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng ở chợ Nhân Cơ, khi nghi phạm chuẩn bị vượt biên qua Lào tại cửa khẩu Bờ Y.

Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng ở chợ Nhân Cơ, Lâm Đồng

Phú Quốc: Cá heo trăm ký chết dạt vào bờ biển Bãi Thơm

Sáng 4.1.2026, lãnh đạo Đồn Biên phòng Xà Lực (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) cho biết đơn vị đã báo vụ việc một xác cá heo chết trôi dạt vào bờ cho lực lượng Bảo tồn biển xử lý theo đúng chuyên môn.

Phú Quốc Cá heo trăm ký chết dạt vào bờ biển Bãi Thơm

Những mái ấm hồi sinh trên 'cổng trời' Y Tý trước thềm năm mới

Chưa đầy 1 năm sau đợt mưa lũ kinh hoàng do bão số 3 (Yagi) gây ra (tháng 9.2024), 28 hộ dân xã Y Tý (Lào Cai) đã được Báo Thanh Niên, Tập đoàn Hòa Phát, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai xây tặng nhà mới khang trang, kiên cố; giúp đồng bào dân tộc thiểu số trên vùng đất biên cương phía bắc Tổ quốc có nơi an cư, lạc nghiệp.

Những mái ấm hồi sinh trên 'cổng trời' Y Tý trước thềm năm mới

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.