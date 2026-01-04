Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Phú Quốc: Cá heo hơn 100 kg chết, trôi dạt vào bờ biển Bãi Thơm

Hoàng Trung
Hoàng Trung
04/01/2026 12:34 GMT+7

Một con cá heo trọng lượng hơn 100 kg được người dân phát hiện đã chết và trôi dạt vào bờ biển Bãi Thơm (đặc khu Phú Quốc, An Giang).

Ngày 4.1, lãnh đạo Đồn biên phòng Xà Lực (đặc khu Phú Quốc, An Giang) cho biết, đã báo vụ việc một cá heo chết trôi dạt vào bờ cho lực lượng Bảo tồn biển xử lý theo đúng chuyên môn.

Phú Quốc: Cá heo hơn 100 kg chết, trôi dạt vào bờ biển Bãi Thơm - Ảnh 1.

Cá heo chết, trôi dạt trên tảng đá ven bờ biển

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Tuy nhiên, do cá chết đã lâu, cơ thể bốc mùi hôi thối nên biên phòng và người dân đã tổ chức an táng trước khi lực lượng Bảo tồn biển đến.

Khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, người dân ở khu phố Đá Chồng Bãi Thơm (đặc khu Phú Quốc) xôn xao trước thông tin một con cá rất lớn chết trôi dạt vào bờ biển. Sau khi xem xét, người dân cho biết đây là cá Ông - loài cá mà ngư dân tôn thờ vì đã giúp ngư dân vượt qua giông tố...

Phú Quốc: Cá heo hơn 100 kg chết, trôi dạt vào bờ biển Bãi Thơm - Ảnh 2.

Cá heo dài khoảng 2 m, nặng hơn 100 kg

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Chị Nguyễn Thị Hoa, một trong những người đầu tiên phát hiện thi thể cá heo trôi dạt, cho biết con cá dài khoảng 2 m, nặng hơn 100 kg. Chị đã chụp ảnh, quay clip và đăng lên trang cá nhân của mình. Thông qua hình ảnh, một cán bộ Khu Bảo tồn biển Phú Quốc xác định đây là cá heo.

Sau khi phát hiện cá heo chết trôi dạt vào bờ, người dân đã ra sức kéo lên bờ và dự định tổ chức an táng theo nghi thức truyền thống, đồng thời gọi điện báo lực lượng biên phòng gần đó nhờ hỗ trợ.

Phú Quốc: Cá heo hơn 100 kg chết, trôi dạt vào bờ biển Bãi Thơm - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tổ chức an táng cá heo

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Lãnh đạo Đồn biên Phòng Xà Lực cho biết, cá heo nói trên chết dạt vào bờ biển khu vực cầu C29 (đoạn đường Bãi Thơm - Đá Chồng).

Khám phá thêm chủ đề

Cá heo phú quốc cá heo chết An táng
Tòa soạn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
