Bản tin sức khỏe 28.11: Thận yếu và trứng có hợp nhau? | Tại sao cần chăm sóc giảm nhẹ cho ung thư?

Bản tin sức khỏe ngày 28.11 có những nội dung chính sau:

Có nên ăn trứng khi thận yếu?

Trứng là siêu thực phẩm, cung cấp protein chất lượng cao, chứa tất cả 9 loại axit amin thiết yếu. Tuy nhiên, trứng có tốt cho người bệnh thận?

Các chuyên gia tại DaVita Kidney Care - bệnh viện chuyên điều trị bệnh thận nổi tiếng của Mỹ cho biết, mặc dù trứng chứa ít natri và kali, nhưng là nguồn cung cấp protein và phốt pho dồi dào. Đây là 2 chất dinh dưỡng mà người bệnh thận mạn tính cần hạn chế.

Trứng chứa nhiều kali và phốt pho - không tốt cho người bệnh thận ẢNH: FREEPIK

Người bệnh thận có thể ăn trứng, nhưng nên tập trung vào lòng trắng trứng để hạn chế lượng phốt pho nạp vào, đồng thời chú ý đến lượng protein tổng thể, đặc biệt là đối với người chạy thận.

Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư

Hiện nay, nhiều cơ sở y tế đã chú trọng đến việc "chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư". Bởi lẽ, người không may mắc bệnh ung thư, thường phải trải qua quá trình điều trị phức tạp và tốn kém, tùy từng giai đoạn; kèm theo đó là sự đau đớn cả về thể chất và tinh thần.

"Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư" là một trong nhiều nội dung giá trị, trong hoạt động "Mở Lòng Kết Nối" diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM vào ngày 23.11.2025. "Mở Lòng Kết Nối", do nhóm sinh viên Đại học FPT TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Hospice Spring và Tổ chức Sáng kiến Ung thư Muối triển khai, nhằm nâng cao hiểu biết về "chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư".

Hiện nay, ngày càng nhiều cơ sở y tế chú trọng đến vấn đề "chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư", có thể kể đến như: Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, Bệnh viện Quân Y 175, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện K…