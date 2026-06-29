Bản tin sức khỏe 29.6: 'Xóa sổ' mỡ bụng cứng đầu | Sự thật bất ngờ về hạt chia và giấm táo giảm cân

Dùng giấm táo sao cho đúng?

Giấm táo thường được biết đến là loại gia vị quen thuộc trong không gian bếp, nhưng những năm gần đây, nó đã trở thành một hiện tượng trong cộng đồng sống khỏe.

Theo chuyên trang sức khỏe WebMD, giấm táo không chỉ đơn thuần là một loại gia vị mà còn chứa các hợp chất chống oxy hóa và lợi khuẩn có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, cách sử dụng loại nguyên liệu này cũng là điều cực kỳ quan trọng để bảo vệ sức khỏe thay vì lạm dụng theo các trào lưu chưa kiểm chứng. Giấm táo thực chất là sản phẩm của quá trình lên men từ táo nghiền, men và đường. Trải qua hai giai đoạn biến đổi từ đường thành rượu rồi thành axit axetic, chúng ta có được một loại dung dịch có vị chua đặc trưng và mùi thơm riêng biệt.

Nên dùng giấm táo như thế nào là đúng?

Hạt chia có thật sự giúp giảm cân?

Trong vài năm trở lại đây, hạt chia trở thành một trong những thực phẩm "hot" trong cộng đồng yêu thích giảm cân và sống lành mạnh. Chỉ cần một ly nước pha hạt chia, thêm chút chanh hoặc mật ong, nhiều người tin rằng có thể vừa giải khát vừa hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Thậm chí trên mạng xã hội còn lan truyền những chia sẻ về việc giảm đến 5 – 6kg trong một tháng nhờ uống hạt chia. Tuy nhiên, dưới góc nhìn khoa học, hiệu quả này không hoàn toàn như kỳ vọng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hạt chia không có tác dụng "đốt mỡ" trực tiếp. Cơ chế chính giúp hỗ trợ kiểm soát cân nặng của loại hạt này đến từ hàm lượng chất xơ hòa tan cao. Khi vào cơ thể, chất xơ sẽ hút nước và tạo thành dạng gel trong hệ tiêu hóa, làm chậm quá trình rỗng dạ dày. Nhờ đó, người sử dụng cảm thấy no lâu hơn và giảm lượng thức ăn nạp vào trong các bữa tiếp theo.

Hạt chia có thật sự giúp giảm cân?



