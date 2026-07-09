Bản tin sức khỏe 9.7: Vì sao có lúc không thể ngủ dù rất mệt? | Cơ thể phản ứng gì khi yêu?

Không thể ngủ dù rất mệt

Theo Healthline, hiện tượng mất ngủ dù cơ thể kiệt sức thường không xuất phát từ một nguyên nhân đơn lẻ mà là hệ quả của sự mất cân bằng nhịp sinh học và các thói quen sinh hoạt thiếu khoa học. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến chúng ta thao thức trong sự mệt mỏi chính là việc quản lý thời gian ngủ trưa sai cách.

Dù một giấc ngủ ngắn ban ngày mang lại nhiều lợi ích phục hồi sức khỏe, nhưng nếu ngủ quá dài hoặc quá muộn sau 3 giờ chiều, áp lực ngủ của cơ thể sẽ bị giải tỏa đáng kể. Điều này khiến bộ não lầm tưởng rằng cơ thể đã nạp đủ năng lượng, dẫn đến tình trạng khó đi vào giấc ngủ sâu khi đêm xuống. Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên chợp mắt từ 20 - 30 phút vào giữa ngày để duy trì nhịp sinh học ổn định.

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