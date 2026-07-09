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Bản tin sức khỏe 9.7: Vì sao có lúc không thể ngủ dù rất mệt? | Cơ thể phản ứng gì khi yêu?
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe 9.7: Vì sao có lúc không thể ngủ dù rất mệt? | Cơ thể phản ứng gì khi yêu?

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Bản tin sức khỏe của Báo Thanh Niên (từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Không thể ngủ dù rất mệt

Theo Healthline, hiện tượng mất ngủ dù cơ thể kiệt sức thường không xuất phát từ một nguyên nhân đơn lẻ mà là hệ quả của sự mất cân bằng nhịp sinh học và các thói quen sinh hoạt thiếu khoa học. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến chúng ta thao thức trong sự mệt mỏi chính là việc quản lý thời gian ngủ trưa sai cách. 

Dù một giấc ngủ ngắn ban ngày mang lại nhiều lợi ích phục hồi sức khỏe, nhưng nếu ngủ quá dài hoặc quá muộn sau 3 giờ chiều, áp lực ngủ của cơ thể sẽ bị giải tỏa đáng kể. Điều này khiến bộ não lầm tưởng rằng cơ thể đã nạp đủ năng lượng, dẫn đến tình trạng khó đi vào giấc ngủ sâu khi đêm xuống. Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên chợp mắt từ 20 - 30 phút vào giữa ngày để duy trì nhịp sinh học ổn định.

Vì sao mất ngủ dù cơ thể kiệt sức?

Cơ thể phản ứng gì khi yêu?

Tại sao khi có tình yêu, chúng ta lại cảm thấy hưng phấn như đang trên mây, nhưng cũng có lúc lo âu đến đổ mồ hôi tay?

Khoa học chứng minh rằng tình yêu lãng mạn không chỉ là những rung động của trái tim, mà thực chất là một "cú hích" hóa học mạnh mẽ bên trong não bộ. Việc hiểu về những hormone hạnh phúc hay các vùng não bị kích hoạt giúp chúng ta lý giải được tại sao con người lại có thể nghiện tình yêu đến thế.

Cơ thể chúng ta sẽ phản ứng như thế nào khi tìm thấy tình yêu

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