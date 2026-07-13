Bản tin sức khỏe ngày 13.7: Tiểu đường nên ăn táo hay cam? | Nguyên nhân gây 12 loại ung thư nhiều người bỏ qua

Theo EatingWell, sự khác biệt của hai loại trái cây này nằm ở cách cơ thể hấp thụ và cách chúng ta tiêu thụ chúng. Về cơ bản, cả táo và cam đều chứa carbohydrate - yếu tố tác động trực tiếp đến đường huyết. Một quả táo cỡ trung bình cung cấp khoảng 25 gram carb, trong khi một quả cam lớn chứa khoảng 21 gram. Khi vào cơ thể, lượng carb này sẽ được chuyển hóa thành đường trong máu. Tuy nhiên, không phải mọi loại carb đều gây tăng đường huyết nhanh như nhau.

Người đường huyết cao, tiểu đường nên ăn táo hay cam?

Nguyên nhân gây 12 loại ung thư nhiều người bỏ qua

Theo BS-CKI Trương Ngọc Thắng, khoa Xạ trị - Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, các nghiên cứu thực tế cho thấy khoảng 10% trường hợp chẩn đoán ung thư có liên quan trực tiếp đến tình trạng thừa cân và béo phì.

Việc nhận diện cơ chế tác động của mô mỡ đến sự hình thành khối u là cơ sở quan trọng để triển khai các biện pháp phòng bệnh chủ động trong cộng đồng. Dữ liệu từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế xác nhận có ít nhất 12 loại ung thư có mối liên hệ mật thiết với béo phì, bao gồm ung thư đại trực tràng, gan và ung thư vú ở phụ nữ sau mãn kinh. Đáng chú ý, dự báo đến năm 2035, hơn 50% dân số toàn cầu có thể rơi vào tình trạng thừa cân. Đây là một xu hướng đáng báo động, đặt ra thách thức lớn cho hệ thống y tế trên toàn thế giới trong việc kiểm soát tỷ lệ mắc ung thư trong tương lai.