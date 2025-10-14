Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bản tin sức khỏe ngày 14.10: Uống cà phê thế nào là đúng | Làm những điều này tránh ung thư di căn
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe ngày 14.10: Uống cà phê thế nào là đúng | Làm những điều này tránh ung thư di căn

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
14/10/2025 06:00 GMT+7

Bản tin Sức khỏe ngày 14.10.2025 của Báo Thanh Niên cập nhật nhanh những thông tin y tế đáng chú ý. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

Bí quyết sống thọ hơn nhờ ly cà phê đen mỗi sáng 

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí The Journal of Nutrition cho thấy, uống từ 1 đến 3 ly cà phê đen mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, đặc biệt là bệnh tim mạch.

Bí quyết sống thọ hơn nhờ cà phê đen mỗi sáng

Theo nhóm nghiên cứu, uống cà phê ở mức vừa phải có lợi cho sức khỏe. Cụ thể, tiêu thụ ít nhất 240g cà phê có chứa caffeine mỗi ngày giúp giảm 16% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và bệnh tim mạch. Khi uống từ 480–720 g mỗi ngày, nguy cơ giảm 17%, nhưng vượt quá mức này thì hiệu quả bảo vệ tim mạch giảm dần.

Cà phê đen (ít hoặc không đường) cũng cho thấy tác dụng rõ rệt, giúp giảm 14% nguy cơ tử vong so với người không uống cà phê.

- Ảnh 1.

Cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn có lợi cho sức khỏe

ẢNH: FREEPIK

Sở dĩ cà phê đen có lợi ích sức khỏe này là vì caffeine có khả năng hỗ trợ thúc đẩy quá trình trao đổi chất và cải thiện độ nhạy insulin. Bên cạnh đó, hạt cà phê còn chứa flavonoid, một nhóm hợp chất tự nhiên có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Những chất này được cho là có thể giúp cơ thể giảm nguy cơ mắc các bệnh lý mạn tính.

Kiêng cơm để giảm cân và những hậu quả khó lường

Để giảm cân, nhiều người thường kiêng cơm, cắt hoàn toàn carbs (Carbohydrat) ưu tiên protein. Thế nhưng, carbs cũng là một chất dinh dưỡng đa lượng thiết yếu cho sức khỏe, là nguồn năng lượng chính của cơ thể. Kiêng hoàn toàn có thể dẫn đến những hậu quả khó lường cho sức khỏe.

Kiêng cơm để giảm cân và những hậu quả không ngờ

Cô Pooja Udeshi, chuyên gia tư vấn tâm lý và dinh dưỡng thể thao tại Bệnh viện Kokilaben Dhirubhai Amabni (Ấn Độ), chia sẻ: Vì carbs thường gây tăng cân hoặc đường huyết tăng vọt, nên chúng thường bị loại bỏ. Dù cách ăn này có thể có một số kết quả ngắn hạn, nhưng việc áp dụng quá lâu có thể đi kèm với những tác hại nghiêm trọng.

