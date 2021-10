Bản tin tình hình Covid-19 hôm nay 3.10: Hàng vạn người ùn ùn về quê bằng xe máy

Bản tin tình hình Covid-19 hôm nay 3.10 của Báo Thanh Niên gồm có những nội dung sau:

Cả nước ghi nhận 5.376 ca Covid-19 mới, 28.859 ca khỏi bệnh

Bản tin Bộ Y tế tối 3.10 cho biết tính từ 17h ngày 2.10 đến 17h ngày 3.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 5.376 ca nhiễm mới, 28.859 ca khỏi bệnh.

Trong ngày ghi nhận 114 ca tử vong tại 10 tỉnh, thành phố nâng tổng số ca tử vong lên 19.715 ca.

Thông tin về 5.376 ca nhiễm mới được công bố ngày 3.10 như sau:

- 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- 5.367 ca ghi nhận trong nước (giảm 110 ca so với ngày trước đó) tại 39 tỉnh, thành phố (có 2.674 ca trong cộng đồng). Gồm: TP.HCM (2.461), Bình Dương (1.283), Đồng Nai (824), An Giang (147), Long An (85), Kiên Giang (75), Bình Thuận (73), Tây Ninh (54), Khánh Hòa (50), Hà Nam (39), Đồng Tháp (35), Cần Thơ (33), Cà Mau (24), Hậu Giang (20), Quảng Bình (19), Đắk Lắk (17), Quảng Trị (15), Tiền Giang (13), Bà Rịa - Vũng Tàu (13), Ninh Thuận (12), Bình Phước (12), Nghệ An (11), Bình Định (8 ), Đắk Nông (6), Phú Yên (5), Bến Tre (5), Vĩnh Long (4), Bạc Liêu (4), Hà Nội (4), Quảng Ngãi (3), Hà Tĩnh (3), Lâm Đồng (2), Trà Vinh (2), Bắc Giang (1), Gia Lai (1), Kon Tum (1), Đà Nẵng (1), Thừa Thiên Huế (1), Phú Thọ (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP.HCM (giảm 262), Bình Dương (giảm 234), Đắk Lắk (giảm 42).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đồng Nai (315), Tây Ninh (34), Đồng Tháp (29).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 7.401 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 808.578 ca nhiễm, đứng thứ 43/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.215 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ tư (từ ngày 27.4.2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 803.993 ca, trong đó có 688.618 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 12/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn, Lào Cai.

+ Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (397.513), Bình Dương (215.643), Đồng Nai (50.663), Long An (32.767), Tiền Giang (14.120).

Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý Covid-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 28.859

Tổng số ca được điều trị khỏi: 693.797Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.498 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 4.318

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.092

- Thở máy không xâm lấn: 248

- Thở máy xâm lấn: 814

- ECMO: 26

Trong ngày ghi nhận 114 ca tử vong tại 10 tỉnh, thành phố. Gồm: TP.HCM (79), Bình Dương (20), Đồng Nai (4), Tiền Giang (4), Kiên Giang (2), Tây Ninh (1), Đồng Tháp (1), Cần Thơ (1), Bình Thuận (1), Bạc Liêu (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 155 ca.- Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.715 ca, chiếm tỉ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 136/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong 24 giờ qua, cả nước đã thực hiện 146.758 xét nghiệm cho 292.690 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27.4.2021 đến nay đã thực hiện 19.023.249 mẫu cho 54.013.710 lượt người.

Trong ngày 2.10 có 979.585 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 44.637.911 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 34.155.519 liều, tiêm mũi 2 là 10.482.392 liều.

16 quận, huyện tại TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 đạt 100%

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 2.10.2021, TP.HCM đã tiêm hơn 226.000 liều vắc xin Covid-19.

Tính đến 7 giờ 30 ngày 3.10, TP.HCM đã tiêm được hơn 11 triệu liều vắc xin Covid-19. Trong đó, số mũi 1 đã tiêm là hơn 6,9 triệu liều (tỉ lệ 96%) và số mũi 2 là hơn 4,1 triệu liều (tỉ lệ 57%). Đã có 2,3 triệu liều vắc xin Vero Cell được tiêm.

Cụ thể, trong số 11 liều vắc xin đã tiêm cho người dân:

- Có hơn 1,2 liều tiêm cho người từ 50 - 65 tuổi; tỉ lệ mũi 1 đạt trên 96% và mũi 2 đạt hơn 62%.

- Có 525.785 liều tiêm cho người từ 65 tuổi trở lên; tỉ lệ mũi 1 đạt 98,3% và mũi 2 đạt hơn 68%.

Theo Cổng thông tin Covid-19 TP.HCM, tính đến sáng 3.10, đã có 16 quận, huyện, thành phố Thủ Đức tiêm 100% mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi.

Cụ thể, đó là H.Bình Chánh, H.Củ Chi, H.Hóc Môn, Q.1, Q.3, Q.4, Q.5, Q.6, Q.7, Q.8, Q.11, Q.Bình Tân, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận, Q.Tân Phú và TP.Thủ Đức.

Nhiều quận, huyện cũng có tỷ lệ phủ vắc xin Covid-19 mũi 2 rất cao như H.Cần Giờ với 82%, Q.5 với 99%, Q.7 với 84%, Q.10 với 88%, Q.11 với 99%, và Q.Phú Nhuận với 92% người dân đủ 18 tuổi đã tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19.

Theo Cổng thông tin tiêm vắc xin Covid-19 Quốc gia, đến thời điểm này, cả nước đã tiêm tổng cộng 44,7 triệu liều vắc xin Covid-19. Trong đó:

- 10 tỉnh có tiến độ tiêm cao nhất (tính theo số mũi trên số vắc xin được phân bổ) là: Bình Định, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Phú Yên, Bình Phước, Yên Bái, Đồng Tháp, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh.

- 10 tỉnh có tiến độ tiêm thấp nhất là: Kiên Giang, Bắc Kạn, Bình Dương, Hưng Yên, Quảng Trị, Lai Châu, An Giang, Tây Ninh, Cần Thơ, Gia Lai.

Ổ dịch Bệnh viện Việt Đức nửa đêm đưa người đi cách ly phòng Covid-19

Nửa đêm 2.10, rạng sáng 3.10.2021, lực lượng chức năng đã điều động nhiều ô tô để đưa 145 trường hợp F1 tại Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung phòng Covid-19.Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết trong ngày 3.10 đã phát hiện thêm nhiều ca dương tính SARS-CoV-2 thuộc ổ dịch Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Đáng chú ý trong số các ca dương tính có một phụ nữ 46 tuổi (nhà ở P.Minh Khai, Q.Bắc Từ Liêm). Bệnh nhân đang làm việc tại Trung tâm phẫu thuật đại trực tràng tầng sinh môn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ngày 2.10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.





Ngoài ra còn có một ca dương tính là người nhà bệnh nhân đang chăm sóc vợ ở tầng 7 nhà D, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 19 đến 28.9. Ngày 2.10, người chồng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đến nay đã ghi nhận hơn 30 ca dương tính. 21 giờ ngày 2.10, khoảng 30 người đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức liên quan đến chạy thận, ghép thận được trở về nhà. Đoàn người được chia làm 2 nhóm để bảo đảm phòng dịch.

Do bệnh viện đang tạm thời bị phong tỏa, nên những người này đều được bệnh viện xét nghiệm 2 lần trong 2 ngày. Trước khi rời bệnh viện, những người này đều phải khai báo thông tin cá nhân và có kết quả xét nghiệm âm tính.

Những bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Việt Đức phần lớn là người cao tuổi, sức khỏe rất yếu nên phải có sự hỗ trợ. Khoảng 0 giờ 30 ngày 3.10, 4 xe buýt từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng đã đưa 136 trường hợp F1 về nơi cách ly tập trung.Sau khi di chuyển tập trung các trường hợp F1, thành phố Hà Nội cũng sẵn sàng phương án để chuyển hơn 1.000 người nhà bệnh nhân đi cách ly tập trung ở các huyện Chương Mỹ và Thạch Thất.

Trong ngày 3.10, các đơn vị sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2 với nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân và các hộ dân xung quanh để có hướng xử lý tiếp theo.

Hàng ngàn người nhất quyết rời Bình Dương, nửa đêm về quê bằng xe máy

Từ tối 2.10.2021, rất nhiều công nhân lao động đã tập trung trên đường TC1, thuộc P.Thới Hoà, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương mang theo đồ dùng cá nhân để chuẩn bị lên đường về các tỉnh miền Tây.

Lực lượng chức năng TX.Bến Cát đã tập trung người dân lại để tuyên truyền, đề nghị người dân ở lại. Tuy nhiên, nhiều người dân la ó, than phiền, nhất quyết đòi về quê vì không thể cầm cự ở Bình Dương được nữa.

Trước tình hình người dân tập trung mỗi lúc một đông, cơ quan chức năng thị xã Bến Cát đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 miễn phí và cấp giấy cho họ về quê.

Ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND TX.Bến Cát, cho biết ban đầu có khoảng trên 4.000 người từ các huyện: Bàu Bàng, Dầu Tiếng và TX.Bến Cát tập trung thành từng đoàn đi qua địa bàn.

Sau đó,TX.Bến Cát đã tổ chức vận động, thuyết phục được hơn một nửa người dân đã quay lại chỗ ở cũ. Còn khoảng 2.000 người nhất quyết không chịu ở lại nên lực lượng chức năng đành phải cho xét nghiệm để người dân ra về.

Tương tự ở khu vực cầu Vĩnh Bình, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, giáp ranh TP.HCM hàng ngàn người dân cũng tập trung ở khu vực này để về quê các tỉnh miền Tây.

Cơ quan chức năng địa phương cũng phải xử lý tình huống tương tự ở TX.Bến Cát để cho người dân về quê nhưng cũng đã phát hiện hàng chục F0 đưa đi cách ly, điều trị.

Đến rạng sáng 3.10, dòng người đi xe máy về quê tự phát thưa dần, nhưng nhiều người dân và trẻ em đã thấm mệt nên phóng viên Báo Thanh Niên phối hợp với Thành đoàn TP.Thuận An và nhà hảo tâm ở phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An phát sữa, bánh mì, nước suối miễn phí cho người dân về quê.

Người Bình Phước lấp hố gà, hỗ trợ 6.000 bà con chạy xe máy về Tây nguyên

Giữa đêm tối, hơn 6.000 người dân trên hàng ngàn chiếc xe máy vẫn đang miệt mài tiếp tục hành trình về quê của mình.

Trước khi đến địa phận tỉnh Bình Phước vào tối 2.10.2021, họ đã chạy xe một quãng đường dài từ TP.HCM, Bình Dương hay Đồng Nai để hướng về các tỉnh Tây Nguyên.

Hơn 6.000 người này là những người có quê tại các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai cùng một số tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh,... Nhiều tháng qua, họ mắc kẹt lại những vùng dịch nóng bỏng như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai trong thời gian giãn cách xã hội.

Đến nay, khi các tỉnh thành này nới lỏng giãn cách, họ đã tìm đường về quê sinh sống. Dù được các địa phương có tuyên truyền, vận động người dân hãy tiếp tục “ai ở đâu, ở yên đấy”, tuy nhiên nhiều người chia sẻ không thể cầm cự thêm, cố gắng thêm nữa.

Khi đến địa phận tỉnh Bình Phước vào khuya 2.10, hơn 6.000 người dân này đã được lực lượng CSGT, Công an tỉnh Bình Phước hỗ trợ dẫn đoàn đi qua các địa bàn H.Đồng Phú, TP.Đồng Xoài, H.Bù Đăng đến chốt kiểm soát trên Quốc lộ 14, giáp ranh với tỉnh Đắk Nông. Theo đoàn còn có một số xe nâng, xe cứu hộ giao thông do một số doanh nghiệp tự nguyện tham gia để hỗ trợ bà con trên đường về quê nếu xe bị hư hỏng dọc đường.

Hầu hết các xe trong đoàn hàng ngàn người này chở từ 2 đến 4 người trong gia đình cùng đồ đạc được chất đầy theo xe. Đoạn qua xã Tiến Hưng (TP.Đồng Xoài), một ổ gà giữa đường đã khiến nhiều xe bị té ngã, hư hỏng. Một số người dân bên đường cũng đã hỗ trợ lấp hố đi để người dân an toàn trên hành trình về nhà. Không ít xe đã bị hư hỏng dọc đường cũng được các xe nâng, cứu hộ hỗ trợ chở đến địa bàn giáp ranh với tỉnh Đắk Nông.

Ninh Thuận đón hơn 1.500 công dân đi xe máy về từ Đồng Nai

Chiều 2.10.2021, tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức đón hơn 1.500 công dân của tỉnh trước đó sinh sống ở tỉnh Đồng Nai trở về quê hương bằng xe máy an toàn.

Trước đó, sáng 2.10, hàng ngàn người dân, trong đó có nhiều bà con Ninh Thuận, đã chạy xe máy từ Đồng Nai theo hướng di chuyển về các tỉnh miền Trung với mong muốn về quê. Khi đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở khu vực giáp ranh giữa H.Vĩnh Cửu với TP.Biên Hòa thì bị lực lượng trực chốt chặn lại; hàng ngàn xe máy đầu nối đuôi nhau kéo dài hơn cả 1 km.

Sau đó, chính quyền Đồng Nai đã liên hệ với các địa phương để tìm phương án giải quyết. Sau khi được các tỉnh cho phép người dân lưu thông, Đồng Nai đã cử lực lượng CSGT dẫn đường cho đoàn xe về đến địa các tỉnh giáp ranh.

Đoàn công dân Ninh Thuận tiếp tục được CSGT Bình Thuận dẫn đường đưa đến khu vực giáp ranh Ninh Thuận rồi được CSGT Ninh Thuận tiếp đón về khu công nghiệp Phước Nam để hoàn thành các thủ tục cách ly y tế.

Tại khu công nghiệp Phước Nam, UBND tỉnh Ninh Thuận đã điều động hàng chục xe giường nằm để đưa công dân về các khu cách ly tập trung tại các huyện, thành phố.

Theo ông Lê Huyền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, hiện nay tổng số các khu cách ly trên địa bàn Ninh Thuận có thể cách ly từ 3.000 - 3.700 người. Sau khi có thông tin bà con về thì các huyện đang kích hoạt thêm các khu cách ly.

UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản gửi các tỉnh phía nam hỗ trợ cho bà con ở Ninh Thuận từ vấn đề an sinh, hỗ trợ tiêm vắc xin để khi trở lại bình thường mới bà con có công ăn việc làm tại các tỉnh phía Nam. Đối với các trường hợp đặc biệt như người già, phụ nữ mang thai, trẻ em thì tỉnh sẽ có kế hoạch tổ chức đưa đón về quê.

Quán bar phố Tây Bùi Viện bỗng thành nơi bán rau vì chưa được mở cửa

Sau một thời gian dài đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số quán bar ở phố Tây Bùi Viện, (Q.1, TP.HCM) vốn là nơi ăn uống, vui chơi, gặp gỡ của du khách thì nay phải chuyển sang bán các mặt hàng rau củ.

Do các quán bar vẫn chưa thể mở cửa nên chủ một số quán bar đã cho nhân viên chuyển sang bán rau, vừa để nhân viên có việc làm, có thu nhập thêm, vừa không để phí khoản tiền thuê mặt bằng.

Những nhân viên vốn phục vụ dọn dẹp, bưng bê ngày trước thì nay chuyển sang làm các công việc như bán rau, giao hàng.

Anh Nguyễn Văn Long vốn là nhân viên quán bar ở Bùi Viện, nay đang cố gắng để thích nghi với vai trò mới là một người bán rau củ.

"Dịch bệnh thì giờ mở quán bar không được thì mở quán rau thôi. Mình thích nghi, tận dụng khu vực để mình bán cho nó hợp lý", anh Long cho hay.

Tại đường Bùi Viện, có những quán chỉ mới chuyển qua bán rau củ tạm thời từ ngày 1.10.2021, khi thành phố nới lỏng giãn cách. Còn một số nơi đã chuyển qua bán từ trước đó, họ thậm chí đã đầu tư thêm hệ thống tủ lạnh để thực phẩm, kệ để rau củ giống như một siêu thị mini.

Không còn những ánh đèn hay tiếng nhạc cũng như sự nhộn nhịp của khách du lịch và giới trẻ mà thay vào đó là âm thanh về việc hỏi giá cả, lựa mặt hàng từ những khách hàng.

Mặc dù vậy, đây cũng là một số ít những quán bar chuyển sang bán rau củ tạm thời. Đa phần các nhà hàng, quán bar, ở trên đường này vẫn phải khóa cửa, cài then, một số đã dán biển cho thuê mặt bằng..

Mới đây, từ ngày 1.10, thành phố vừa cho phép mở lại một số hoạt động. Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ: bar, beer club, pub, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, vũ trường, karaoke vẫn tiếp tục tạm dừng.

Trong lúc chờ đợi được hoạt động trở lại, những chủ quán và nhân viên ở đây chỉ còn biết hy vọng mỗi ngày bán được nhiều hàng để có thể duy trì đến thời điểm hết dịch và mở cửa kinh doanh bar trở lại.

Còn rất nhiều tin tức, phóng sự đáng chú ý khác trong Bản tin tình hình Covid-19 hôm nay 3.10 lúc 20 giờ trên các nền tảng của Báo Thanh Niên.